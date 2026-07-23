อายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูสาวอนาคตไกล ดีกรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ผันตัวเป็นติวเตอร์
เปิดอายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ สาววัย 25 ปี ย้อนประวัติอดีตนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสู่ครูติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
นั่งโต๊ะโหนกระแสขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับ คุณหนูแอลลี่ อลิชา ที่ถูกพูดถึงประเด็นคลิปคอนเทนต์ไม่คุยผู้ชายรายได้น้อยกว่า 500,000 บาท เพราะนั่นหมายถึงความสามารถอยู่คนละระดับกัน และเป็นจำนวนเงินที่เธอหาได้มากกว่าหลายเท่า ก่อนถูกวิพากษ์จารณ์บานปลายไปยังประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งด่ารุนแรงเรื่องรูปร่างซึ่งคุณหนูแอลลี่ไม่ปล่อยไว้เตรียมส่งทนายความส่วนตัวดำเนินการตามกฎหมายแล้ว หลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนสงสัยว่าคุณหนูแอลลี่คือใคร
สำหรับ คุณหนูแอลลี่ เคยเปลี่ยนชื่อแล้ว 1 ครั้ง โดยมีชื่อเดิมคือ ‘โชติมณี’ สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะหลายคนอ่านชื่อผิดบ่อย อีกทั้งชื่อภาษาอังกฤษตัวอักษรเยอะ ซึ่งเธอเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี 2562 ย้อนกลับไปประมาณ 7-8 ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนชื่อเล่นเก่าคือ ‘น้ำหวาน’ เธอมองว่าเป็นเรื่องปกติในครอบครัว ปัจจุบันทำช่อง TikTok ชื่อ alyshass รับงานรีวิวต่าง ๆ รับของมาขายบ้าง และเป็นครูติวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คุณหนูแอลลี่เรียนชั้นประถมศึกษาหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ที่โรงเรียนแย้มสอาด จากนั้นศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต ต่อมาสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์จริง แต่ตัดสินใจลาออกตอนปี 5 เธอจบวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นหมอ
ด้วยประสบการณ์มากมายหลายคนอาจสงสัยว่าคุณหนูแอลลี่อายุเท่าไหร่ เธอออกมาเฉลยในรายการโหนกระแสแล้วว่าปัจจุบันอายุ 25 ปี เรียกได้ว่าอินฟลูฯ สาวอายุน้อยอนาคตไกลเลยก็ว่าได้
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