ข่าว

อายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูสาวอนาคตไกล ดีกรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ผันตัวเป็นติวเตอร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:41 น.
อายุจริงคุณหนูแอลลี่
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

เปิดอายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ สาววัย 25 ปี ย้อนประวัติอดีตนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสู่ครูติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

นั่งโต๊ะโหนกระแสขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับ คุณหนูแอลลี่ อลิชา ที่ถูกพูดถึงประเด็นคลิปคอนเทนต์ไม่คุยผู้ชายรายได้น้อยกว่า 500,000 บาท เพราะนั่นหมายถึงความสามารถอยู่คนละระดับกัน และเป็นจำนวนเงินที่เธอหาได้มากกว่าหลายเท่า ก่อนถูกวิพากษ์จารณ์บานปลายไปยังประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งด่ารุนแรงเรื่องรูปร่างซึ่งคุณหนูแอลลี่ไม่ปล่อยไว้เตรียมส่งทนายความส่วนตัวดำเนินการตามกฎหมายแล้ว หลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนสงสัยว่าคุณหนูแอลลี่คือใคร

สำหรับ คุณหนูแอลลี่ เคยเปลี่ยนชื่อแล้ว 1 ครั้ง โดยมีชื่อเดิมคือ ‘โชติมณี’ สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะหลายคนอ่านชื่อผิดบ่อย อีกทั้งชื่อภาษาอังกฤษตัวอักษรเยอะ ซึ่งเธอเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี 2562 ย้อนกลับไปประมาณ 7-8 ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนชื่อเล่นเก่าคือ ‘น้ำหวาน’ เธอมองว่าเป็นเรื่องปกติในครอบครัว ปัจจุบันทำช่อง TikTok ชื่อ alyshass รับงานรีวิวต่าง ๆ รับของมาขายบ้าง และเป็นครูติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คุณหนูแอลลี่เรียนชั้นประถมศึกษาหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ที่โรงเรียนแย้มสอาด จากนั้นศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต ต่อมาสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์จริง แต่ตัดสินใจลาออกตอนปี 5 เธอจบวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นหมอ

ด้วยประสบการณ์มากมายหลายคนอาจสงสัยว่าคุณหนูแอลลี่อายุเท่าไหร่ เธอออกมาเฉลยในรายการโหนกระแสแล้วว่าปัจจุบันอายุ 25 ปี เรียกได้ว่าอินฟลูฯ สาวอายุน้อยอนาคตไกลเลยก็ว่าได้

คุณหนูแอลลี่
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สั่งทัณฑ์บนครู บังคับเด็กอมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามบอกผู้ปกครอง ข่าว

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง

2 นาที ที่แล้ว
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย วอลเลย์บอล

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

8 นาที ที่แล้ว
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล ข่าว

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

29 นาที ที่แล้ว
กสม. ประณามเหตุคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ข่าว

กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! คุณหนูแอลลี่ เคยคิดสั้น ถูกครอบครัวสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ ตั้งแต่เพิ่งสอบติด

50 นาที ที่แล้ว
รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูวอลเลย์บอลสด สหรัฐ พบ จีน VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สถิติก่อนแข่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง ดูดวง

โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก ข่าว

หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในอำเภอบันนังสตา ข่าว

ด่วน! โจรใต้สวมไอ้โม่ง ประกบยิงหัวหน้าคนงานดับคาที่ จ.ยะลา ก่อนซิ่งรถหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว ที่มาฉายา &quot;คุณหนูแอลลี่&quot; พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส ข่าว

รู้แล้ว ที่มาฉายา “คุณหนูแอลลี่” พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปมถูก ส.ก. ตำหนิ ฝ่ายบริหารไม่อยู่ร่วม ข่าวการเมือง

ชัชชาติ โต้ โดดประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้า ชี้แจงทุกญัตติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ แจงปมรายได้ 5 แสน ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่ ข่าว

เคลียร์ดราม่า “คุณหนูแอลลี่” แจงปมรายได้ 5 แสน ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ลั่นกลางรายการ ไม่คุยกับหนุ่มอายุต่ำกว่า 40 เผยชอบคนมีวุฒิภาวะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุจริงคุณหนูแอลลี่ ข่าว

อายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูสาวอนาคตไกล ดีกรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ผันตัวเป็นติวเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมุลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง ข่าว

ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน เศรษฐกิจ

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ เศรษฐกิจ

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ ข่าว

ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบันรุมทำร้าย ผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปกหนุ่มคุณหนูแอลลี่ ข่าว

ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:41 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569

ดูวอลเลย์บอลสด สหรัฐ พบ จีน VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สถิติก่อนแข่ง

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
วัสดุทำเฟอร์นิเจอร์ยอดนิยม

พารู้จักวัสดุทำเฟอร์นิเจอร์ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนเเต่งบ้าน

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button