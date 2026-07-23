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สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 12:04 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 12:04 น.
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบันรุมทำร้าย ผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง
ภาพจาก : สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก

สส.ไอซ์ รักชนก พรรคประชาชน แชร์โพสต์เพจซ้อเปา วิจารณ์กลุ่มคนตั้งตัวศาลเตี้ย จี้ตำรวจเร่งสอบคดีทำร้ายร่างกาย

สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความไม่เห็นด้วยกับคลิปไวรัลที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียล โดยตั้งคำถามสั้นๆ ว่า “มีสิทธิ์อะไรไปทำแบบนี้กับคนอื่น” พร้อมแชร์โพสต์จากเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ที่รายงานเหตุการณ์กลุ่มคนอ้างรักสถาบันฯ บุกล้อมและทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยคดีหมิ่นเบื้องสูง

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาทีเผชิญหน้าที่ตึงเครียด กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งล้อมกรอบผู้ต้องสงสัย ตะโกนคาดคั้นและประกาศว่าตามพบตัวแล้ว ก่อนจะใช้กำลังล็อกตัวและบังคับให้นั่งลง จนเกิดการขัดขืนและชุลมุนวุ่นวาย มีรายงานว่าระหว่างนั้นสถานการณ์เกือบบานปลายถึงขั้นเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ก่อนคนในกลุ่มจะช่วยกันเข้าห้ามปรามได้ทัน

เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเตือนสติสังคมอย่างตรงไปตรงมา ระบุว่าหากผู้ต้องสงสัยกระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมาย ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะยกพวกไปตัดสินหรือลงมือทำร้ายกันเอง พร้อมตำหนิกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรงว่า การอ้างความหวังดีหรืออ้างตัวเป็นคนดีไม่ได้ทำให้การใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นกลายเป็นเรื่องถูกต้องขึ้นมาได้ และย้ำว่าไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใด การรุมทำร้ายคนที่ยอมจำนนแล้วก็ยังถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ต่างกัน

การออกมาโพสต์ของ สส.ไอซ์ ครั้งนี้ ทำให้ประเด็นนี้ขยายวงกว้างขึ้นจากดราม่าโซเชียลทั่วไป กลายเป็นคำถามระดับสังคมว่า กลุ่มคนที่ก่อเหตุในคลิปควรถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่ แม้จะอ้างเหตุผลเรื่องความจงรักภักดีก็ตาม โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุในคลิปแต่อย่างใด

เหตุการณ์นี้สะท้อนคำถามสำคัญที่สังคมไทยต้องช่วยกันตอบ นั่นคือ ต่อให้มีเจตนาปกป้องสถาบันฯ มากแค่ไหน การใช้กำลังตัดสินผู้อื่นนอกกระบวนการยุติธรรมก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องได้ และหากปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่มีการดำเนินคดี ก็อาจกลายเป็นบรรทัดฐานอันตรายให้สังคมเดินตามต่อไป

สส.ไอซ์ รักชนก พรรคประชาชน แชร์โพสต์เพจซ้อเปา วิจารณ์กลุ่มคนตั้งตัวศาลเตี้ย จี้ตำรวจเร่งสอบคดีทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก : สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 12:04 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 12:04 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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