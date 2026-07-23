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เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:56 น.

“เท้ง ณัฐพงษ์” แสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ จ.นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเสียใจกรณีอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ว่า

ผมขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตทุกนาย ที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงครั้งนี้

ขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะมุ่งเป้าต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่อาจเป็นหนทางในการแก้ไขความขัดแย้งได้

โพสต์ของ เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน
FB/ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีต้องเร่งดำเนินการทุกมาตรการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว ทั้งการเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสีย

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง ผ่านทั้งกลไกคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความไว้วางใจให้ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ทุกท่านครับ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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