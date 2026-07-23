เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด
“เท้ง ณัฐพงษ์” แสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ จ.นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเสียใจกรณีอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ว่า
ผมขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตทุกนาย ที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงครั้งนี้
ขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และการใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะมุ่งเป้าต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่อาจเป็นหนทางในการแก้ไขความขัดแย้งได้
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีต้องเร่งดำเนินการทุกมาตรการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว ทั้งการเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสีย
ขณะเดียวกัน รัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง ผ่านทั้งกลไกคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความไว้วางใจให้ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ทุกท่านครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สดุดี 5 ทหารกล้าพลีชีพ ถูกคนร้ายยิง-ขว้างไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจ เร่งล่าตัวคนร้าย
- เร่งล่าคนร้ายถล่มจุดตรวจ ชิงปืน-เผารถทิ้ง สูญเสีย 5 วีรบุรุษทหารพราน
- สรุปสาเหตุ “ไฟใต้” 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: