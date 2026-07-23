การเงินเศรษฐกิจ

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อภิสิทธิ์” รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:44 น.
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "อภิสิทธิ์" รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง สส. หลายราย หนึ่งในนั้นคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569

ทรัพย์สินรวมกว่า 130 ล้านบาท

นายอภิสิทธิ์และ ศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ คู่สมรส ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 130,916,823 บาท และไม่มีหนี้สิน

ในส่วนของนายอภิสิทธิ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 76,638,695 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 14,810,525 บาท ที่ดิน 2 แปลงในกรุงเทพฯ มูลค่ารวม 40,920,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลังในกรุงเทพฯ และประจวบคีรีขันธ์ มูลค่ารวม 18,633,170 บาท รถยนต์ 3 คัน มูลค่ารวม 1,800,000 บาท และทรัพย์สินอื่นซึ่งได้แก่นาฬิกา 3 เรือน กับสร้อยคอทองคำ 1 เส้น มูลค่ารวม 475,000 บาท

ด้าน ศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ แจ้งมีทรัพย์สิน 54,278,127 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 13,374,062 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิด 2 รายการ มูลค่ารวม 4,868,565 บาท ที่ดิน 3 แปลงในกรุงเทพฯ มูลค่ารวม 27,475,000 บาท และทรัพย์สินอื่น เช่น สร้อยมุกและสร้อยเงิน มูลค่ารวม 8,560,500 บาท

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย ที่มีอายุน้อย

รายได้และรายจ่ายต่อปี

นายอภิสิทธิ์แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,399,746 บาท มาจากเงินเดือน 1,362,720 บาท และดอกเบี้ย 37,026 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาท

ขณะที่ ศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,162,815 บาท มาจากเงินเดือน 1,129,380 บาท และดอกเบี้ย 33,435 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาท

ทำไมการยื่นบัญชีครั้งนี้ถึงน่าสนใจ

การยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้เป็นการกลับมายื่นอีกครั้งของนายอภิสิทธิ์ หลังห่างหายจากตำแหน่งทางการเมืองไปหลายปี โดยเจ้าตัวลาออกจากตำแหน่ง สส. เมื่อปี 2562 แล้วหันไปทำงานภาคเอกชน ซึ่งในการยื่นบัญชีครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี 2561 ถึง 2568 ว่าดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

นายอภิสิทธิ์กลับสู่สนามการเมืองอีกครั้งเมื่อได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แบบไร้คู่แข่ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ก่อนนำพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ของพรรค

เทียบทรัพย์สินกับการยื่นครั้งก่อน

อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนแดงเดือดคืนนี้ 19 ตุลาคม 2568
ภาพ @DemocratPartyTH

เมื่อเทียบกับข้อมูลเดิม การยื่นบัญชีของนายอภิสิทธิ์และคู่สมรสเมื่อครั้งพ้นจากตำแหน่ง สส. ในปี 2562 อยู่ที่ 116,906,150 บาท และไม่มีหนี้สินเช่นกัน เมื่อเทียบกับตัวเลขล่าสุดที่ 130,916,823 บาท เท่ากับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นราว 14 ล้านบาทในรอบเกือบ 7 ปี

ย้อนไปไกลกว่านั้น เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 นายอภิสิทธิ์เคยแจ้งทรัพย์สินไว้ที่ราว 37 ล้านบาท ส่วนคู่สมรสอยู่ที่ราว 15.3 ล้านบาท

ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., เดลินิวส์, อมรินทร์ทีวี, The Bangkok Insight, The Reporters, มติชน, ThaiPublica, ไทยพีบีเอส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อายุจริงคุณหนูแอลลี่ ข่าว

อายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ สาวอนาคตไกล ดีกรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ผันตัวเป็นติวเตอร์

14 วินาที ที่แล้ว
ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมุลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง ข่าว

ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

6 นาที ที่แล้ว
ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน เศรษฐกิจ

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

21 นาที ที่แล้ว
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ เศรษฐกิจ

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

26 นาที ที่แล้ว
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย

60 นาที ที่แล้ว
ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ ข่าว

ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบันรุมทำร้าย ผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปกหนุ่มคุณหนูแอลลี่ ข่าว

ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน &quot;อภิสิทธิ์&quot; รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน เศรษฐกิจ

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อภิสิทธิ์” รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกาศข่าวสาว เคลื่อนไหวครั้งแรก เผยสาเหตุ &#039;ลาออกเวิร์คพอยท์&#039; บันเทิง

ผู้ประกาศข่าวสาว เผยสาเหตุ ‘ลาออกเวิร์คพอยท์’ ทำเพื่อรักษาทีมข่าวที่รักมากที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา ข่าว

เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายชิงปืน AK-47 เผารถทิ้งหนีความผิด หลังถล่มจุดตรวจนราธิวาส ข่าว

เร่งล่าคนร้ายถล่มจุดตรวจ ชิงปืน-เผารถทิ้ง สูญเสีย 5 วีรบุรุษทหารพราน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุทรัพย์สิน &quot;ไอเดียร์ สุชาดา&quot; ส.ส.หน้าใหม่ จาก พรรคภูมิใจไทย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ อ้างแพ้ถุงทำชวดหมอฟัน เตรียมขึ้นโหนกระแสปิดเรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี บันเทิง

แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล ข่าว

รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนทหารกล้า &quot;ทพ.วิมล&quot; เขียนอาลัย &quot;มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว&quot; ข่าว

เพื่อนทหารกล้า “วิมล” เขียนอาลัย “มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่เตรียมชี้แจงในรายการโหนกระแส ข่าว

คุณหนูแอลลี่ โหนกระแส เตรียมแจง คลิปไวรัลผู้ชายรายได้ 5 แสน ขอพูดครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล ข่าว

ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง ข่าวการเมือง

ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6 บันเทิง

เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสาเหตุ &quot;ไฟใต้&quot; 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร ข่าวการเมือง

สรุปสาเหตุ “ไฟใต้” 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูเล็ก ก่อนบ่าย ป่วยไข้เลือดออก บันเทิง

หนูเล็ก ป่วยเฉียดตาย อ้วกเป็นเลือด เข้า ICU พิมพ์สั่งเสียลูก ต้นเหตุที่คนมองข้าม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:44 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อายุจริงคุณหนูแอลลี่

อายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ สาวอนาคตไกล ดีกรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ผันตัวเป็นติวเตอร์

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมุลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569

อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button