ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อภิสิทธิ์” รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง สส. หลายราย หนึ่งในนั้นคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569
ทรัพย์สินรวมกว่า 130 ล้านบาท
นายอภิสิทธิ์และ ศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ คู่สมรส ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 130,916,823 บาท และไม่มีหนี้สิน
ในส่วนของนายอภิสิทธิ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 76,638,695 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 14,810,525 บาท ที่ดิน 2 แปลงในกรุงเทพฯ มูลค่ารวม 40,920,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลังในกรุงเทพฯ และประจวบคีรีขันธ์ มูลค่ารวม 18,633,170 บาท รถยนต์ 3 คัน มูลค่ารวม 1,800,000 บาท และทรัพย์สินอื่นซึ่งได้แก่นาฬิกา 3 เรือน กับสร้อยคอทองคำ 1 เส้น มูลค่ารวม 475,000 บาท
ด้าน ศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ แจ้งมีทรัพย์สิน 54,278,127 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 13,374,062 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิด 2 รายการ มูลค่ารวม 4,868,565 บาท ที่ดิน 3 แปลงในกรุงเทพฯ มูลค่ารวม 27,475,000 บาท และทรัพย์สินอื่น เช่น สร้อยมุกและสร้อยเงิน มูลค่ารวม 8,560,500 บาท
รายได้และรายจ่ายต่อปี
นายอภิสิทธิ์แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,399,746 บาท มาจากเงินเดือน 1,362,720 บาท และดอกเบี้ย 37,026 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาท
ขณะที่ ศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,162,815 บาท มาจากเงินเดือน 1,129,380 บาท และดอกเบี้ย 33,435 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาท
ทำไมการยื่นบัญชีครั้งนี้ถึงน่าสนใจ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้เป็นการกลับมายื่นอีกครั้งของนายอภิสิทธิ์ หลังห่างหายจากตำแหน่งทางการเมืองไปหลายปี โดยเจ้าตัวลาออกจากตำแหน่ง สส. เมื่อปี 2562 แล้วหันไปทำงานภาคเอกชน ซึ่งในการยื่นบัญชีครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี 2561 ถึง 2568 ว่าดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
นายอภิสิทธิ์กลับสู่สนามการเมืองอีกครั้งเมื่อได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แบบไร้คู่แข่ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ก่อนนำพรรคลงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ของพรรค
เทียบทรัพย์สินกับการยื่นครั้งก่อน
เมื่อเทียบกับข้อมูลเดิม การยื่นบัญชีของนายอภิสิทธิ์และคู่สมรสเมื่อครั้งพ้นจากตำแหน่ง สส. ในปี 2562 อยู่ที่ 116,906,150 บาท และไม่มีหนี้สินเช่นกัน เมื่อเทียบกับตัวเลขล่าสุดที่ 130,916,823 บาท เท่ากับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นราว 14 ล้านบาทในรอบเกือบ 7 ปี
ย้อนไปไกลกว่านั้น เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 นายอภิสิทธิ์เคยแจ้งทรัพย์สินไว้ที่ราว 37 ล้านบาท ส่วนคู่สมรสอยู่ที่ราว 15.3 ล้านบาท
ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., เดลินิวส์, อมรินทร์ทีวี, The Bangkok Insight, The Reporters, มติชน, ThaiPublica, ไทยพีบีเอส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: