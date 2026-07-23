ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง
ทนายคุณหนูแอลลี่ ประกาศลุยฟ้อง บางเพจ-ชาวเน็ตบางคน ปล่อยข้อมูลบิดเบือนหมิ่นประมาท ทำคุณหนูเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ กรณี คุณหนูแอลลี่ ติวเตอร์และนักธุรกิจสาว เจ้าของคลิปไวรัลสเป็กหนุ่มต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือน จนลุกลามเป็นการวิจารณ์รูปลักษณ์และขุดคุ้ยประวัติส่วนตัว ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เจ้าตัวได้เดินทางมาชี้แจงทุก ๆ ประเด็นดรามาเป็นครั้งสุดท้ายในรายการโหนกระแส พร้อมกับทนายความส่วนตัว
ในช่วงแรกของรายการ ทนายคุณหนูแอลลี่ เปิดเผยว่า เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับบางเพจและชาวเน็ตบางราย ที่นำเสนอข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง เข้าข่ายหมิ่นประมาท ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ รวมถึงธุรกิจของคุณหนูแอลลี่ ซึ่งทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?
- สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ อ้างแพ้ถุงทำชวดหมอฟัน เตรียมขึ้นโหนกระแสปิดเรื่อง
- คุณหนูแอลลี่ โหนกระแส เตรียมแจง คลิปไวรัลผู้ชายรายได้ 5 แสน ขอพูดครั้งสุดท้าย
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: