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เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:29 น.
เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา

เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ นปพ. อ้างติดภารกิจระดับชาติ ต้องนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูชื่อดัง จ.อยุธยา

กลายประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังทีมนักสืบเอกชน”บอยนักสืบ” ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังคดีสุดสะเทือนใจของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) โดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ “น้องหนิง” ภรรยาหลวงจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และต้องเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงลำพังด้วยความยากลำบาก

หลังสามีซึ่งเป็นตำรวจ นปพ. มักจะอ้าง “ภารกิจระดับชาติ” ต้องไปนอนเฝ้าหน่วยเป็นเดือนๆ ไม่ยอมกลับบ้านมาดูแลครอบครัว กุมเงินงบประมาณของบ้านไว้ทั้งหมด ปล่อยให้ลูกและภรรยาต้องกินอยู่กันอย่างอด ๆ อยากๆ ไร้การเหลียวแล ด้วยความแคลงใจในพฤติกรรม “น้องหนิง” จึงตัดสินใจรวบรวมเงินก้อนสุดท้าย จ้างทีมงาน “บอยนักสืบ” ให้ช่วยลงพื้นที่สะกดรอยตามหาความจริง

โป๊ะแตก ไม่ได้เฝ้าหน่วย แต่เปย์คอนโดกกชู้

งานนี้ใช้เวลาสืบหาความจริงไม่นาน ความจริงก็ปรากฏทำเอาทีมงาน “บอยนักสืบ” ถึงกับจุก เมื่อพบว่าตำรวจ นปพ. นายดังกล่าวไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจหรือนอนเฝ้าหน่วยตามที่อ้างแม้แต่น้อย แต่กลับแอบไปเช่าคอนโดหรูอยู่กินกับหญิงอื่น ใช้ชีวิตหวานชื่นประหนึ่งคู่รักแต่งงานใหม่

นำเงินทองและรายได้ไปประเคนปรนเปรอชู้รักแบบสายเปย์ ในขณะที่ลูกและภรรยาแท้ ๆ ที่บ้านแทบไม่มีจะกิน ที่ทำเอาอึ้งเพิ่มอีก เมื่อพบว่า หญิงชู้รายนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่เป็น “อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง” ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก สร้างภาพลักษณ์สวยหรูดูดีในโลกโซเชียล แต่เบื้องหลังกลับแอบกินขโมยสามีคนอื่นอย่างหน้าตาเฉย

ภาพจากนักสืบติดตามสามีตำรวจ

เปิดหลักฐานเด็ด โพสต์ทะเบียนสมรส-แฉคลิปสุดสยิว

ด้าน “บอยนักสืบ” ระบุว่า หลักฐานทั้งหมดทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเด็ดได้ถูกส่งมอบให้แก่ “หนิง เมียหลวง” เรียบร้อยแล้ว พร้อมลั่นประโยคว่า “ภารกิจเฝ้าหน่วย หรือ ภารกิจกกชู้?” …งานนี้เตรียมรับผลกรรมทั้งวินัยและกฎหมายได้เลย”

ล่าสุด ฝ่ายภรรยาหลวง ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพ “ใบทะเบียนสมรส” เพื่อทวงถามความเป็นธรรม พร้อมประกาศล้างบาง นำเรื่องนี้ให้สังคมรับรู้ถึงพฤติกรรมของทั้งคู่ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยภาพกิจกรรมสุดลับระหว่างสามีตำรวจกับอินฟลูฯ สาว รายดังกล่าว ในลักษณะที่ฝ่ายชายก้มลงไปบริเวณอวัยวะเพศของหญิงชู้ ซึ่งกลายเป็นหลักฐานมัดแน่นชนิดที่ดิ้นไม่หลุด

คาดว่าหลังจากนี้ “หนิงเมียหลวง” จะเดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอินฟลูฯ เมียน้อย พร้อมยื่นเรื่องดำเนินการทางวินัยกับสามีตำรวจ นปพ. ตัวแสบให้ถึงที่สุดต่อไป

ใบทะเบียนสมรสของภรรยาหลวง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:29 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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