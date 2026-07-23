ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?
เปิดสเปกหนุ่มของ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ สาวคนดัง ชอบผู้ชายสูง-มีกล้าม พูดแล้วคนไทยมีสิทธิไหม เผยสถานะหัวใจกำลังคุยนักธุรกิจต่างชาติรายได้เกิน 5 แสนบาท
ชื่อของ คุณหนูแอลลี่ อลิชา น่าจะขึ้นฟีดโซเชียลอยู่ในช่วงนี้ หลายคนอาจสงสัยเธอคือใคร เจ้าตัวอินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของช่อง TikTok alyshass มีผู้ติดตามกว่า 42,000 คน ไวรัลข้ามคืนจากคลิปไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่า 500,000 บาท หากรายได้น้อยกว่าตนหลายเท่า หมายถึงความสามารถอยู่กันคนละระดับ ก่อนที่จะออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเพียงการสร้างมาตรฐานในการเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีความสุขนั่นเอง
อย่างไรก็ดีสถานะหัวใจของคุณหนูไม่ว่างแล้ว เพราะเธอกำลังคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติ มรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท
ก่อนหน้านี้ คุณหนูแอลลี่เคยให้สัมภาษณ์กับช่อง Pondonnews ถึงสเปกคนที่ชอบ ระบุว่า
“ชอบคนสูงและมีกล้าม แต่ถ้าสูงแล้วลีนหรือแขนเล็ก ๆ เราไม่ชอบ ส่วนใหญ่คนที่เคยคบหรือที่คุยอยู่ตอนนี้ก็ Big guy นิดนึง เพื่อนรอบตัวก็จะรู้หมด แฟนเก่าตอนอยู่มัธยมตอนปลายจะเป็นคนสไตล์คม ๆ คนใต้ ตั้งแต่ขึ้นมหาวิทยาลัยมาไม่เคยคบคนไทยอีกเลย เพราะสังคมที่อยู่และเพื่อนรอบ ๆ ตัวจะเจอคนต่างชาติมากกว่า เวลาเราไปเที่ยวชอบไปที่ที่เป็นต่างชาติ
หนูพูดตรง ๆ ไม่ได้xอแหล ร้านเหล้านั่งชิลล์ที่เป็นเพลงไทยโต๊ะยาว ๆ หนูไม่เคยไป นาน ๆ ทีมันไม่ใช่ที่หนูไปประจำ ถ้าไม่ได้ต้องไปจริง ๆ มันไม่ใช่ที่ที่เพื่อนกลุ่มเราไปประจำ
เพื่อนเราก็จะมีแต่ฝรั่ง ส่วนใหญ่เพื่อนสนิทเราก็เป็นต่างชาติหมดเลย หนูก็เพิ่งไปเป็นพยานจดทะเบียนสมรสให้เพื่อนต่างชาติ”
เมื่อถูกถามว่าถ้าคนไทยทักไปพูดคุยด้วยมีโอกาสหรือไม่ ฝั่งคุณหนูแอลลี่ตอบกลับแบบขำ ๆ ว่า “เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเหยียดอีกไหม คือมันคุยได้หมด เราแค่ชอบคนที่อยากทำให้เราเก่งขึ้น มีความสามารถ”
ก่อนหน้านี้ คุณหนูแอลลี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า เธอไม่เคยมองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องหลัก เพราะทุกความสัมพันธ์มักจะมีปัญหาเรื่องเงินเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง Mindset (มายด์เซ็ต) หรือ กรอบความคิดมากกว่า
หากท่านใดต้องการฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มสามารถติดตามได้ที่ช่อง Pondonnews
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