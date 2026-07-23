ข่าว

ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:49 น.
สเปกหนุ่มคุณหนูแอลลี่

เปิดสเปกหนุ่มของ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูฯ สาวคนดัง ชอบผู้ชายสูง-มีกล้าม พูดแล้วคนไทยมีสิทธิไหม เผยสถานะหัวใจกำลังคุยนักธุรกิจต่างชาติรายได้เกิน 5 แสนบาท

ชื่อของ คุณหนูแอลลี่ อลิชา น่าจะขึ้นฟีดโซเชียลอยู่ในช่วงนี้ หลายคนอาจสงสัยเธอคือใคร เจ้าตัวอินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของช่อง TikTok alyshass มีผู้ติดตามกว่า 42,000 คน ไวรัลข้ามคืนจากคลิปไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่า 500,000 บาท หากรายได้น้อยกว่าตนหลายเท่า หมายถึงความสามารถอยู่กันคนละระดับ ก่อนที่จะออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเพียงการสร้างมาตรฐานในการเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีความสุขนั่นเอง

อย่างไรก็ดีสถานะหัวใจของคุณหนูไม่ว่างแล้ว เพราะเธอกำลังคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติ มรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท

ก่อนหน้านี้ คุณหนูแอลลี่เคยให้สัมภาษณ์กับช่อง Pondonnews ถึงสเปกคนที่ชอบ ระบุว่า

“ชอบคนสูงและมีกล้าม แต่ถ้าสูงแล้วลีนหรือแขนเล็ก ๆ เราไม่ชอบ ส่วนใหญ่คนที่เคยคบหรือที่คุยอยู่ตอนนี้ก็ Big guy นิดนึง เพื่อนรอบตัวก็จะรู้หมด แฟนเก่าตอนอยู่มัธยมตอนปลายจะเป็นคนสไตล์คม ๆ คนใต้ ตั้งแต่ขึ้นมหาวิทยาลัยมาไม่เคยคบคนไทยอีกเลย เพราะสังคมที่อยู่และเพื่อนรอบ ๆ ตัวจะเจอคนต่างชาติมากกว่า เวลาเราไปเที่ยวชอบไปที่ที่เป็นต่างชาติ

หนูพูดตรง ๆ ไม่ได้xอแหล ร้านเหล้านั่งชิลล์ที่เป็นเพลงไทยโต๊ะยาว ๆ หนูไม่เคยไป นาน ๆ ทีมันไม่ใช่ที่หนูไปประจำ ถ้าไม่ได้ต้องไปจริง ๆ มันไม่ใช่ที่ที่เพื่อนกลุ่มเราไปประจำ

เพื่อนเราก็จะมีแต่ฝรั่ง ส่วนใหญ่เพื่อนสนิทเราก็เป็นต่างชาติหมดเลย หนูก็เพิ่งไปเป็นพยานจดทะเบียนสมรสให้เพื่อนต่างชาติ”

เมื่อถูกถามว่าถ้าคนไทยทักไปพูดคุยด้วยมีโอกาสหรือไม่ ฝั่งคุณหนูแอลลี่ตอบกลับแบบขำ ๆ ว่า “เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเหยียดอีกไหม คือมันคุยได้หมด เราแค่ชอบคนที่อยากทำให้เราเก่งขึ้น มีความสามารถ”

ก่อนหน้านี้ คุณหนูแอลลี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า เธอไม่เคยมองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องหลัก เพราะทุกความสัมพันธ์มักจะมีปัญหาเรื่องเงินเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง Mindset (มายด์เซ็ต) หรือ กรอบความคิดมากกว่า

หากท่านใดต้องการฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มสามารถติดตามได้ที่ช่อง Pondonnews

ชมคลิป

คุณหนูแอลลี่ตอบเรื่องสเปก
ภาพจาก : Pondonnews
คุณหนูแอลลี่-7
ภาพจาก TikTok : alyshassk
ภาพจาก TikTok : alyshassk
ภาพจาก TikTok : alyshassk

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมุลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง ข่าว

ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

5 นาที ที่แล้ว
ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน เศรษฐกิจ

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

21 นาที ที่แล้ว
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ เศรษฐกิจ

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

25 นาที ที่แล้ว
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย

59 นาที ที่แล้ว
ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ ข่าว

ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบันรุมทำร้าย ผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปกหนุ่มคุณหนูแอลลี่ ข่าว

ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน &quot;อภิสิทธิ์&quot; รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน เศรษฐกิจ

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อภิสิทธิ์” รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกาศข่าวสาว เคลื่อนไหวครั้งแรก เผยสาเหตุ &#039;ลาออกเวิร์คพอยท์&#039; บันเทิง

ผู้ประกาศข่าวสาว เผยสาเหตุ ‘ลาออกเวิร์คพอยท์’ ทำเพื่อรักษาทีมข่าวที่รักมากที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา ข่าว

เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายชิงปืน AK-47 เผารถทิ้งหนีความผิด หลังถล่มจุดตรวจนราธิวาส ข่าว

เร่งล่าคนร้ายถล่มจุดตรวจ ชิงปืน-เผารถทิ้ง สูญเสีย 5 วีรบุรุษทหารพราน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุทรัพย์สิน &quot;ไอเดียร์ สุชาดา&quot; ส.ส.หน้าใหม่ จาก พรรคภูมิใจไทย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ อ้างแพ้ถุงทำชวดหมอฟัน เตรียมขึ้นโหนกระแสปิดเรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี บันเทิง

แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล ข่าว

รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนทหารกล้า &quot;ทพ.วิมล&quot; เขียนอาลัย &quot;มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว&quot; ข่าว

เพื่อนทหารกล้า “วิมล” เขียนอาลัย “มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่เตรียมชี้แจงในรายการโหนกระแส ข่าว

คุณหนูแอลลี่ โหนกระแส เตรียมแจง คลิปไวรัลผู้ชายรายได้ 5 แสน ขอพูดครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล ข่าว

ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง ข่าวการเมือง

ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6 บันเทิง

เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสาเหตุ &quot;ไฟใต้&quot; 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร ข่าวการเมือง

สรุปสาเหตุ “ไฟใต้” 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูเล็ก ก่อนบ่าย ป่วยไข้เลือดออก บันเทิง

หนูเล็ก ป่วยเฉียดตาย อ้วกเป็นเลือด เข้า ICU พิมพ์สั่งเสียลูก ต้นเหตุที่คนมองข้าม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ผิดหวังไทย หลังแถลงการณ์ระบุ หนุนโยบายจีนเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของจีน ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ผิดหวังไทย หลังแถลงการณ์ระบุ หนุนนโยบายจีนเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button