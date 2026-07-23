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ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 13:06 น.
ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ
ภาพไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ครูต่างชาติอัดคลิปกล่าวหาโรงเรียนรัฐในไทย พาดพิงทุจริตงบและตัดสิทธิลาคลอด ด้านโรงเรียนออกแถลงการณ์ชี้แจงละเอียดยิบ กำลังดำเนินการตามกฎหมาย

เกิดกระแสคลิปไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักทั้งใน TikTok และ Reddit หลังครูรายหนึ่งออกมากล่าวหาโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในไทยว่ามีการทุจริตหลายรูปแบบ พร้อมระบุว่าครูต่างชาติในโรงเรียนไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ในคลิป ครูต่างชาติรายนี้กล่าวหาว่าโรงเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน หลีกเลี่ยงภาษี และยักยอกเงินเดือนครู รวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเกินจริงเพื่อเบิกงบประมาณ

ยังกล่าวหาต่อไปว่าโรงเรียนละเมิดกฎหมายแรงงาน โดยยกเลิกสิทธิการลาคลอดตามสัญญาจ้าง ขณะที่มีครูต่างชาติกำลังตั้งครรภ์ 3 คน และอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในโรงเรียนด้วย โดยระบุว่าครูต่างชาติทั้ง 22 คนทำงานโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองใด ๆ

นอกจากนี้ยังวิจารณ์หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่าปล่อยให้บุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง

ปัจจุบันครูรายนี้อยู่ระหว่างข้อพิพาททางกฎหมายกับโรงเรียน โดยอ้างว่าเครือข่ายทุจริตมีขอบเขตกว้างกว่าที่ปรากฏ และประกาศว่าจะตั้งระบบ Dead man switch ซึ่งเป็นระบบเปิดเผยเอกสารอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับตนเอง เพื่อเผยแพร่หลักฐานทั้งหมดต่อสาธารณะ

ไวรัล ฝรั่งแฉ รร.ไทย
ภาพจาก : TikTok hatyaiwiteducator
@hatyaiwiteducator Foreign exploited in Yorwor “let the truth be told”#fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #yorwor #hatyai #fyptiktok @PR.Hatyaiwittayalai @OBEC Channel @ของเหลวญว2♥️💙 @pr.hatyaiwittayal @hatyai.village @bbc @bangkokpost @cnnasia @thethaiger_thailand ♬ original sound – EP IELTS/DEBATE Yorwor

ต่อมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ออกประกาศชี้แจง 5 ประเด็น ปมพิพาทครูต่างชาติ ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดกับผู้จงใจทำลายชื่อเสียง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ออกประกาศเรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ลงนามโดยนางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อชี้แจงข้อพิพาทระหว่างโรงเรียนกับ Mr. Pieter Johannes Dreyer ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งโรงเรียนระบุว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษา

ประกาศระบุว่า ครูรายดังกล่าวได้บันทึกและเผยแพร่คลิปวิดีโอ โดยใช้ถ้อยคำในลักษณะใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงต่อข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยแยกเป็น 5 ประเด็น

1. ปมจ่ายเงินเดือนล่าช้า

โรงเรียนชี้แจงว่า ตามปกติจะจ่ายเงินเดือนลูกจ้างครูชาวต่างชาติในวันทำการสุดท้ายของเดือน ซึ่งเดือนพฤศจิกายน 2568 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 พฤศจิกายน 2568 ทำให้เอกสารและระบบฐานข้อมูลเสียหาย การจ่ายเงินเดือนจึงล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

โรงเรียนระบุว่าไม่ได้เพิกเฉย และเร่งดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2568 อีกทั้งจ่ายเงินเดือนโดยไม่ได้หักวันลางานและวันขาดงานแต่อย่างใด เพราะเข้าใจถึงสถานการณ์และความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

2. ปมเงินสมทบประกันสังคมส่วนต่าง

ในฐานะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ครูรายนี้ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา 5% ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นเงินสมทบเดือนละ 750 บาท

ต่อมาจากสถานการณ์อุทกภัย กระทรวงแรงงานประกาศลดหย่อนอัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัย ให้นำส่งในอัตรา 3% แต่โรงเรียนได้นำเงินส่งสมทบในอัตรา 5% ไปก่อนล่วงหน้า ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งการลดหย่อน

โรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้กักเก็บเงินดังกล่าวไว้ และไม่ได้ยึดหน่วงเงินส่วนต่างจำนวน 1,800 บาทไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของสถานศึกษา โดยภายหลังได้โอนเงินส่วนต่างจำนวนดังกล่าวคืนให้ครูรายนี้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569

3. ปมข้อเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน

ครูรายนี้เรียกร้องให้แก้ไขอัตราค่าจ้างจากเดือนละ 33,000 บาท เป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งโรงเรียนชี้แจงว่า สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติเกิดจากการแสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมด้วยความสมัครใจและรับรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยขณะเข้าทำสัญญา ครูรายนี้ได้อ่าน ตรวจสอบ และรับทราบอัตราค่าจ้าง เงื่อนไข และรายละเอียดทุกประการก่อนลงลายมือชื่อ ซึ่งสัญญาข้อ 1 ระบุชัดเจนว่าค่าจ้างเดือนละ 33,000 บาท จ่ายทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน และที่ผ่านมาโรงเรียนจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา

ส่วนข้อเรียกร้องขอปรับขึ้นเป็น 35,000 บาทนั้น โรงเรียนอธิบายว่า ในฐานะสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีระเบียบกฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ โดยลูกจ้างต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเท่านั้น ผู้บริหารจึงไม่อาจปรับเพิ่มค่าจ้างตามคำเรียกร้องได้ตามอำเภอใจ การปฏิเสธจึงเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง

4. ปมเงินประกันสัญญา 5,000 บาท

โรงเรียนชี้แจงว่า การเรียกเก็บหรือหักเงินประกันสัญญาจ้าง หรือเงินค้ำประกันการทำงาน ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาตกลงและยินยอมผูกพันด้วยความสมัครใจตั้งแต่แรกเข้าปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์คือเพื่อประกันผลการทำงาน หรือเป็นหลักประกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือการผิดสัญญา เนื่องจากตำแหน่งครูชาวต่างชาติมีหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรการเรียนการสอน หากมีกรณีลาออกกลางคันย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการวางหลักประกันสัญญา

5. ปมประเมินค่าความเสียหายจากอุทกภัย

ครูรายนี้กล่าวอ้างว่าโรงเรียนประเมินความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งโรงเรียนระบุว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะเป็นการประมาณการความเสียหายเบื้องต้นที่ต้องรายงานต้นสังกัดในระยะเวลาจำกัด ซึ่งตามระเบียบราชการยังมีอีกหลายขั้นตอน และปัจจุบันโรงเรียนยังไม่ได้รับงบจัดสรรจากการประมาณการความเสียหายดังกล่าว

ท้ายประกาศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยระบุว่ามุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างที่สุดต่อบุคคลใดก็ตามที่มีเจตนาสร้างความเสียหาย บิดเบือนข้อมูล หรือทำลายชื่อเสียงของสถานศึกษาและบุคลากร เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและมาตรฐานอันดีงามของโรงเรียนสืบไป

สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียนราว 4,000 ถึง 4,500 คน

ที่มา: ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 13:06 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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