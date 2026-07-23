ผู้ประกาศข่าวสาว เผยสาเหตุ ‘ลาออกเวิร์คพอยท์’ ทำเพื่อรักษาทีมข่าวที่รักมากที่สุด
สิ่งสุดท้ายที่จะทำได้! ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ผู้ประกาศข่าวสาว เคลื่อนไหวครั้งแรก เผยสาเหตุตัดสินใจ ‘ลาออก’ ช่องเวิร์คพอยท์
นับเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อระดับยักษ์ใหญ่ที่สร้างความตกใจและสะเทือนใจอย่างมากให้กับแฟนข่าวทั่วประเทศ เมื่อผู้ประกาศข่าวสาวอารมณ์ดี อย่าง ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ได้ออกมาประกาศปิดฉาก 9 ปีในฐานะบรรณาธิการข่าวบันเทิง และผู้ประกาศข่าวในช่อง เวิร์คพอยท์ 23
ล่าสุด ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยสาเหตุที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อให้แฟนข่าวทุกท่านได้ทราบความชัดเจนของการลาออกในครั้งนี้ของเธอ ระบุว่า
“กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้ปอเปี๊ยะนะคะ วันนี้ในไลฟ์รายการคนเข้ามาดูเยอะกว่าทุกครั้ง และยังมีหลายท่านถามไถ่ถึงบทสรุปเส้นทางต่อไปของปอเปี๊ยะ รวมถึงบางท่านยังสับสนกับกระแสข่าว “ลาออก” นั้นจริงเท็จอย่างไร
ในฐานะคนข่าวที่ต้องรายงานแต่ “ข่าวจริง-Fact” เท่านั้น จึงอยากขอใช้พื้นที่นี้ในการมาแจ้งให้กับคนที่ติดตามปอเปี๊ยะและห่วงใยกันมาตลอดว่า… ”ปอเปี๊ยะ กาลเวลา“ จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ที่ช่องเวิร์คพอยท์ จนถึง 31 ส.ค. 69 นี้ค่ะ วันนี้ได้มีการลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อย เป็นการจรดปากกาที่ยากที่สุดในชีวิต..
เนื่องจากก่อนหน้าจะเข้ามาชายคานี้ เป็นฟรีแลนซ์มาหลายที่ และไม่คิดลงหลักปักฐานกับที่ไหนอย่างยาวนานมาก่อน แต่ที่นี่ ..”“เวิร์คพอยท์” เป็นสถานที่ทำงานแรกของปอเปี๊ยะที่ทำมาอย่างยาวนานถึง 9 ปี เพราะมีหลายสิ่งให้เรียนรู้ได้ทุกวันและได้รับโอกาสที่ท้าทายมาเสมอ
..แม้ว่าจะอยากอยู่เรียนรู้ต่อไปแค่ไหน แต่ด้วยหน้าที่ของคำว่า “บรรณาธิการ” จึงมีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องทำ เพื่อรักษาทีมข่าวบันเทิงที่รักมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ..เพื่อตอบแทนทุกคนที่ลุยงานด้วยกันอย่างเต็มกำลัง
ถึงน้อง ๆ ทีมบันเทิงที่เหลืออยู่..พี่ขอบคุณจริง ๆ ที่เชื่อใจพี่และสู้กับงานมาตลอดนะคะ ทุกคนเก่งมาก และมีค่าที่สุดในใจพี่ ตลอดไป..และขอโทษกับอีกหลายคนที่พี่ทำได้เท่านี้ พี่ขอโทษเหลือเกิน กราบขอบพระคุณ ชายคาเวิร์คพอยท์ที่ดูแลปอเปี๊ยะอย่างดี รักมาก ๆ มาตลอดและตลอดไปค่ะ
ปอเปี๊ยะ กาลเวลา 22 กรกฏาคม 2569″
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อ้างอิงจาก : FB ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
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