บราซิลเถื่อน อินฟลูดัง-สามี ถูกฆ่าทิ้งศพริมถนน เชื่อถูกทรมานโหดก่อนตาย

ลด อินฟลูฯ สายโกธิกชาวบราซิล ถูกยิงดับพร้อมแฟนหนุ่ม พบศพริมถนนชนบท ก่อนขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีเพียงสัปดาห์เดียว
วงการโซเชียลบราซิลตกอยู่ในความเศร้า หลังอูลิสซิอัส มาร์เชลลี (Ulissias Marcelli) คอนเทนต์ครีเอเตอร์และนักแสดงหญิงวัย 30 ปี ถูกพบเป็นศพพร้อมแฟนหนุ่มวัย 28 ปี ริมถนนในพื้นที่ชนบท ทั้งคู่มีบาดแผลถูกยิงเสียชีวิต ขณะที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกจับตัวไปกักขังก่อนลงมือสังหาร
ตำรวจพลเรือนรัฐบาเยีย ประเทศบราซิล เปิดเผยว่า คนงานในไร่พบร่างของอูลิสซิอัส มาร์เชลลี และวินิซิอุส ซูซา เด คาร์วัลโญ แฟนหนุ่มวัย 28 ปี บริเวณถนนสายรองในพื้นที่ตาบาปีรี เขตเมืองปอร์ตูเซกูรู ทางตอนใต้ของรัฐบาเยีย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 อย่างไรก็ตาม เกิดปัญหาการติดต่อสื่อสาร ทำให้การแจ้งเหตุถึงตำรวจล่าช้าไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 18 กรกฎาคม
จากการตรวจสอบพบว่าร่างของทั้งสองคนมีบาดแผลจากกระสุนปืน โดยตำรวจระบุว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นชี้ว่า ทั้งคู่อาจถูกคนร้ายจับตัวไปกักขังไว้ก่อนที่จะถูกสังหาร ขณะที่รายงานระบุว่าในที่เกิดเหตุมีการเก็บปลอกกระสุนหลายขนาดไปตรวจพิสูจน์ พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือของอูลิสซิอัสไว้เป็นหลักฐาน ส่วนโทรศัพท์ของฝ่ายชายหายไป
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือการค้ายาในพื้นที่หรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้เรื่องหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาค ทั้งนี้ ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยรายใด
อูลิสซิอัสคือใคร
อูลิสซิอัส มาร์เชลลี เป็นชาวเมืองปอร์ตูเซกูรูโดยกำเนิด มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 20,000 คน เป็นที่รู้จักจากสไตล์แต่งตัวแนวโกธิกและชุดจัดเต็มอลังการ ผสมผสานกลิ่นอายสยองขวัญร่วมสมัย รวมถึงคลิปคอสเพลย์ที่ทำให้เธอมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น
นอกจากงานบนโลกออนไลน์ เธอยังสร้างชื่อจากการแสดงบนเวที ด้วยการโชว์ท่าเต้นที่ออกแบบมาอย่างประณีตประกอบการเล่นกับไฟ รายงานระบุว่าเธอมีลูกชายวัย 13 ปีที่ต้องกำพร้าแม่หลังเหตุการณ์นี้
ความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนที่อูลิสซิอัสจะได้ทำงานชิ้นสำคัญเพียงไม่กี่วัน โดยเทศกาลดนตรีและศิลปะ Festival Rock Gaya ซึ่งจัดขึ้นในรัฐบาเยีย เพิ่งประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเธอจะมารับหน้าที่พิธีกรของงานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569
ต่อมาวันที่ 18 กรกฎาคม ทีมงานเทศกาลได้โพสต์ยืนยันข่าวการเสียชีวิตผ่านอินสตาแกรม โดยระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีพวกเขาเพิ่งแบ่งปันข่าวดีด้วยความยินดีว่าอูลิสซิอัสจะมาร่วมงานในฐานะพิธีกร แต่วันนี้กลับต้องกล่าวคำอำลาด้วยความเศร้าอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่ายังหาคำพูดที่เหมาะสมกับช่วงเวลาแบบนี้ไม่ได้ และยากที่จะเชื่อว่าคนที่กำลังจะมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษกับพวกเขาต้องจากไปเร็วเกินไป พร้อมทิ้งท้ายว่าขอให้ไปสู่สุคติ
ขณะเดียวกัน แฟนคลับจำนวนมากเข้าไปแสดงความอาลัยใต้โพสต์ปักหมุดในอินสตาแกรมของเธอ โดยหลายคนแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และบางส่วนสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในบราซิล
ที่มา: People, TMZ, NTD, Yahoo Entertainment, g1 (บราซิล), ตำรวจพลเรือนรัฐบาเยีย
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