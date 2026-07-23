แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี

แจ็คเกอรีน ไทยรัฐ เปิดใจปมช้อนเดียวกับกฤษณ์ ยันไม่ติดใจ เผยตอนนั้นก้มอ่านคอมเมนต์ เงยมาอีกทีก็กินไปแล้ว ยืนยันยังแข็งแรงดี
หลังดราม่าเจลาโต้ของกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ลากยาวมาหลายวัน ล่าสุด แจ็คเกอรีน ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจถึงประเด็นการใช้ช้อนร่วมกันที่ชาวเน็ตวิจารณ์หนัก พร้อมเล่าถึงตัวตนของกฤษณ์ในมุมของคนที่รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี
จุดเริ่มต้นของกระแสมาจากร้านเจลาโต้แบรนด์ PARAMETER ที่มี กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เป็นเชฟ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เรื่องราคาที่อยู่ระหว่าง 159 ถึง 559 บาทต่อถ้วย เมื่อเทียบกับปริมาณราว 100 กรัม จนเกิดเสียงถกเถียงเรื่องความคุ้มค่า
ต่อมาดราม่าลุกลามเมื่อกฤษณ์โพสต์ข้อความถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย ว่าคนไทยต้องหยุดมายด์เซ็ตที่ไม่พัฒนา มิเช่นนั้นประเทศจะมีแต่ของแย่ๆ คนที่คิดทำของดีจะหมดกำลังใจ ทำให้เกิดกระแสไม่พอใจอย่างหนัก จนเจ้าตัวต้องออกมาแถลงขอโทษเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ยืนยันว่าไม่ได้ดูถูกคนไทย พร้อมยืนยันว่าราคาสมเหตุสมผล และมั่นใจว่าเจลาโต้ของตนอร่อยที่สุดในโลก
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือคลิปที่กฤษณ์สาธิตวิธีกินเจลาโต้ให้แจ็คเกอรีน ในคลิปปรากฏภาพกฤษณ์ชิมเจลาโต้จากช้อน ก่อนใช้ช้อนคันเดิมตักป้อนให้แจ็คเกอรีนรับประทานต่อ ทำให้ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งตั้งคำถามเรื่องสุขอนามัย
ต่อมานิกกี้ ณฉัตร ถามกฤษณ์ตรงๆ ในรายการว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้น ซึ่งกฤษณ์ตอบว่าตนรู้จักกับแจ็คเกอรีนมานานตั้งแต่สมัยทำรายการแฉ ยืนยันว่าไม่ได้ลืมตัว อธิบายว่าเจลาโต้เริ่มละลายเยิ้มออกมา จึงเลียส่วนที่ละลายก่อนตักป้อนอีกฝ่าย
แจ็คเกอรีนเปิดใจ
ล่าสุดแจ็คเกอรีนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่าตนรู้จักกับกฤษณ์มานานกว่า 10 ปี พร้อมเล่าถึงนิสัยของอีกฝ่ายว่าเป็นคนชอบปั่น พูดจาแซ่บ สมัยไปทำข่าวแทบพูดตามไม่ทัน
แจ็คเกอรีนยังมองว่ากฤษณ์เป็นคนจริงจังมากและออกแนวเนิร์ดขั้นสุด ถ้าชอบอะไรก็จะทุ่มไปทางนั้นเต็มที่ บางครั้งตนยังงงว่าจะไปอยู่อิตาลีเพื่อทำเจลาโต้ถึง 5 ปีเลยหรือ แต่จากที่เคยไปสัมภาษณ์เองและฟังกฤษณ์ออกรายการต่างๆ เจ้าตัวเล่าเรื่องเหมือนเดิมทุกครั้ง
ส่วนกระแสที่คนหมั่นไส้ แจ็คเกอรีนระบุว่ากฤษณ์เองก็รู้ แต่เป็นคนสู้มือ อยากเคลียร์และอยากอธิบาย จึงกลายเป็นข่าว ซึ่งทุกคนก็บอกให้เบาลงหน่อย ซึ่งกฤษณ์ก็เชื่อ แต่ลดดีกรีจาก 100 เหลือ 99 เท่านั้น
สำหรับประเด็นช้อนเดียวกันที่เป็นที่วิจารณ์มากที่สุด แจ็คเกอรีนยืนยันว่าตนไม่ติดใจ แต่ยอมรับว่าจังหวะที่กฤษณ์เลียไอศกรีมก่อนแล้วค่อยตักให้ชิม ตอนนั้นก็รู้สึกเหวอเหมือนกัน ตนมัวก้มหน้าอ่านคอมเมนต์อยู่ พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็กินเข้าไปแล้ว พร้อมทิ้งท้ายแบบติดตลกว่าตอนนี้ยังแข็งแรงดี ถ้ามีอะไรผิดปกติจะรีบไปหาหมอ
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