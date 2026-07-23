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สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ อ้างแพ้ถุงทำชวดหมอฟัน เตรียมขึ้นโหนกระแสปิดเรื่อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:02 น.
ภาพจาก : FB/อรรถรส

สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ เปิดใจผ่านช่อง Pond on News แจงทุกประเด็นดราม่า ทั้งเรื่องวุฒิการศึกษา รีวิวคอร์สเรียน และภาพหลุด ก่อนขึ้นโหนกระแสวันนี้

ขมวดทุกปมพร้อมสรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ เปิดใจชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นกับตัวเองผ่านช่อง Pond on News อัปเดตผ่านสตอรี่ส่วนตัวว่า วันนี้ (23 ก.ค. 69) เจ้าตัวเตรียมขึ้นรายการโหนกระแสเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้าย

คุณหนูแอลลี่ เผยว่าไม่ได้รู้สึกโกรธหรือแย่กับคนที่เข้ามาบูลลี่ หากการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ใครมีความสุขขึ้น เจ้าตัวก็ยินดีเป็นพื้นที่ระบายให้ แต่ในทางกฎหมาย ทนายความได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทไว้จำนวนมากแล้ว

ส่วนประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือเรื่องวุฒิการศึกษา แอลลี่ยืนยันว่าไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นหมอ แต่ที่บอกว่าจบคณะทันตแพทยศาสตร์นั้นเป็นเรื่องจริง เธออธิบายว่าเรียนครบหลักสูตรทั้งภาคเลกเชอร์และพรีคลินิก แต่ไม่ได้ลงมือรักษาคนไข้จริง เนื่องจากมีอาการแพ้ถุงมือทางการแพทย์อย่างหนัก จึงตัดสินใจลาออกกลางคัน

วุฒิที่ได้รับจึงเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเธอระบุว่าได้ปรึกษาอาจารย์แล้ว และอาจารย์ยืนยันว่าเธอสามารถพูดได้ว่าจบคณะทันตฯ เพราะไม่ได้ไปเรียนคณะอื่น

สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ เปิดใจผ่านช่อง Pond on News แจงทุกประเด็นดราม่า ทั้งเรื่องวุฒิการศึกษา รีวิวคอร์สเรียน และภาพหลุด ก่อนขึ้นโหนกระแสวันนี้
ภาพจาก : FB/อรรถรส

สำหรับดราม่ารีวิวคอร์สเรียน เธอปฏิเสธว่าไม่ได้นำรีวิวของคนอื่นมาแอบอ้าง เพราะทุกรีวิวมีการใส่หน้านักเรียนของเธอชัดเจน ส่วนภาพหันหลังที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียล เธอชี้แจงว่าเป็นภาพจากไอจีส่วนตัว คาดว่าหลุดมาจากคนในโรงเรียนเก่าสมัยมัธยม และรู้สึกไม่สบายใจที่คนคนนั้นเก็บภาพงานวันเกิดของเธอไว้นานหลายปีเพื่อรอจังหวะนำมาเผยแพร่ เธอขอร้องไม่ให้ดึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา เช่น อดีตแฟนที่มีครอบครัวแล้ว หรือพนักงานบาร์โฮสต์ หากมีปัญหากันก็อยากให้มาคุยกันตรง ๆ

ด้านสถานะหัวใจ แอลลี่เผยว่าตอนนี้มีคนคุยเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติ รายได้เกิน 500,000 บาท แต่ย้ำว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลัก เธอให้ความสำคัญกับ mindset และชอบคนที่วางแผนชีวิตชัดเจน ส่วนสเปกภายนอกชอบคนสูงมีกล้ามเนื้อ และไม่ได้คบผู้ชายไทยมาตั้งแต่ขึ้นมหาวิทยาลัยแล้ว

เธอกล่าวขอโทษสังคมหากคำพูดที่ตรงไปตรงมาของเธอไปกระทบจิตใจใคร พร้อมอธิบายว่าเติบโตมาในสังคมที่มีเพื่อนต่างชาติ จึงคุ้นเคยกับการพูดตรงๆ แต่หลังจากนี้จะพยายามปรับคำพูดให้นุ่มนวลขึ้น พร้อมทิ้งท้ายว่าไม่เคยอ้างว่าตัวเองรวย ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิม เพียงแค่เลือกใช้ชีวิตและใช้เงินในแบบที่ต่างจากคนอื่น

ล่าสุดแอลลี่โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ว่า ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีการแต่งเติมเกินจริง และบางส่วนเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเข้าใจผิด ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเดินสายให้สัมภาษณ์ไปแล้ว 4 รายการ และวันนี้จะขึ้นโหนกระแสเป็นรายการสุดท้าย ก่อนขอเดินหน้าทำงานและพัฒนาตัวเองต่อไป ผู้ที่ติดตามดราม่านี้คงต้องรอดูว่าคำชี้แจงในรายการวันนี้จะช่วยคลี่คลายกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อเธอได้มากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีการแต่งเติมเกินจริง และบางส่วนเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความเข้าใจผิด
ภาพจาก : FB/อรรถรส

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:02 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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