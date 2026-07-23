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เร่งล่าคนร้ายถล่มจุดตรวจ ชิงปืน-เผารถทิ้ง สูญเสีย 5 วีรบุรุษทหารพราน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:06 น.
คนร้ายชิงปืน AK-47 เผารถทิ้งหนีความผิด หลังถล่มจุดตรวจนราธิวาส
ภาพจาก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

คืบหน้าเหตุถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ผู้ก่อเหตุชิงปืนหนี ก่อนเผารถทิ้งทำลายหลักฐาน เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ล่าตัว เตรียมจัดพิธีรดน้ำศพ 5 ทหารกล้า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รายงานความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

กลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ 10 คนสวมชุดดำและหมวกปีก ขับรถกระบะและรถจักรยานยนต์มายังจุดเกิดเหตุ ใช้ปืนสงครามยิงและขว้างไปป์บอมบ์ใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4509 ส่งผลให้มีทหารพลีชีพ 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 คน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ทหารผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย

1. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
2. อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
3. อาสาสมัครทหารพราน ซาการียะ เจ๊ะน๊ะ
4. อาสาสมัครทหารพรา ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
5. อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ

ส่วนประชาชนที่บาดเจ็บ 6 คน ได้แก่

1. เด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ปี
2. นายมูฮำมัดอาลี อับรู อายุ 67 ปี
3. นางฟัรฮะห์ อับรู อายุ 67 ปี
4. นายมูฮำมัดฮาฟิต หินะ อายุ 15 ปี
5. เด็กหญิงอวาฏิฟ บือราเฮง อายุ 3 ปี
6. นายมะไซฟู ดาโอ๊ะ อายุ 21 ปี

แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 5 คน เหลือเพียงเด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ขวบที่ยังต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะ อาการโดยรวมปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

หลังก่อเหตุกลุ่มคนร้ายขโมยปืน AK-47 ประจำกายของเจ้าหน้าที่ไป 3 กระบอก พร้อมเสื้อเกราะกันกระสุน 3 ตัวและโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ขับรถหลบหนีไปตามทางหลวงหมายเลข 4055 สายตันหยงมัส-ดุซงญอ

ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนตามรอยจนพบคนร้ายนำรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งและจุดไฟเผาทำลายบริเวณบ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ และอำเภอจะแนะ ห่างจากจุดเกิดเหตุ 21 กิโลเมตร ตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อขยายผลจับกุมดำเนินคดี

สำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำศพทหารทั้ง 5 นาย จะจัดขึ้นในเวลาช่วงบ่ายของวันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) ที่วัดบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนา

ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงเร่งสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่ พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ประชาชนที่พบเห็นเบาะแสสามารถโทรแจ้งสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส-4
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
คนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส-3
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
คนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส-2
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
คนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส
ภาพจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
สดุดีทหารกล้า 5 นายจากเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส
ภาพจาก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ข้อมูลจาก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:06 น.
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sukanlaya s.

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