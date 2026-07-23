ข่าว

เพื่อนทหารกล้า “วิมล” เขียนอาลัย “มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 10:40 น.
เพื่อนทหารกล้า "ทพ.วิมล" เขียนอาลัย "มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว"

อาลัย 5 ทหารกล้า คนร้ายชุดดำกราดยิง ขว้างไปป์บอมบ์ ถล่มจุดตรวจนราธิวาส เพื่อนทหารพรานวิมล ร่วมโพสต์อำลา “หลับให้สบายนะเพื่อน”

เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง คนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากลูกหลง ขณะที่เพื่อนร่วมรบและคนใกล้ชิดต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียจำนวนมาก

เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.45 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี หมู่ที่ 7 บ้านตลาดตันหยงมัส เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

คนร้ายราว 6 คน แต่งกายชุดดำ ใช้รถกระบะสีดำเป็นพาหนะ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงเข้าใส่จุดตรวจ พร้อมขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ซ้ำ ก่อนหลบหนีไป

เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 นาย และมีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บจากลูกหลงอีกหลายราย หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชาย 10ขวบ เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล พร้อมปิดล้อมพื้นที่ ตรวจเก็บหลักฐาน และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุตามเส้นทางหลบหนี

รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 5 นาย

  1. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
  2. อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
  3. อาสาสมัครทหารพราน ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
  4. อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
  5. อาสาสมัครทหารพราน ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ

เพื่อนโพสต์อำลา

หลังข่าวการสูญเสียแพร่ออกไป เพื่อนและคนใกล้ชิดต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือเพื่อนของอาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง ที่โพสต์ภาพขาวดำของผู้เสียชีวิตขณะถืออาวุธปืนประจำกายในชุดปฏิบัติการ พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า หลับให้สบายนะเพื่อน มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว มีผู้เข้ามาแสดงความอาลัยและร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

กอ.รมน.ภาค 4 สดุดี

ต่อมาวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยและสดุดีทหารกล้าทั้ง 5 นาย ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

แถลงการณ์ระบุว่า การสูญเสียครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง แต่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญและความรับผิดชอบ

พร้อมกันนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

ที่มา: เดลินิวส์, ไทยพีบีเอส, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี, ไทยโพสต์, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมุลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง ข่าว

ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

3 นาที ที่แล้ว
ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน เศรษฐกิจ

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

18 นาที ที่แล้ว
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ เศรษฐกิจ

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

23 นาที ที่แล้ว
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย

57 นาที ที่แล้ว
ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ ข่าว

ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบันรุมทำร้าย ผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปกหนุ่มคุณหนูแอลลี่ ข่าว

ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน &quot;อภิสิทธิ์&quot; รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน เศรษฐกิจ

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อภิสิทธิ์” รวย 130 ล้าน ไร้หนี้สิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกาศข่าวสาว เคลื่อนไหวครั้งแรก เผยสาเหตุ &#039;ลาออกเวิร์คพอยท์&#039; บันเทิง

ผู้ประกาศข่าวสาว เผยสาเหตุ ‘ลาออกเวิร์คพอยท์’ ทำเพื่อรักษาทีมข่าวที่รักมากที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา ข่าว

เมียหลวง จ้างสืบผัวตำรวจ อ้างนอนเฝ้าหน่วย เจอกกเมียน้อย ดีกรีอินฟลูฯ อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายชิงปืน AK-47 เผารถทิ้งหนีความผิด หลังถล่มจุดตรวจนราธิวาส ข่าว

เร่งล่าคนร้ายถล่มจุดตรวจ ชิงปืน-เผารถทิ้ง สูญเสีย 5 วีรบุรุษทหารพราน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุทรัพย์สิน &quot;ไอเดียร์ สุชาดา&quot; ส.ส.หน้าใหม่ จาก พรรคภูมิใจไทย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า คุณหนูแอลลี่ อ้างแพ้ถุงทำชวดหมอฟัน เตรียมขึ้นโหนกระแสปิดเรื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี บันเทิง

แจ็คเกอรีน ไม่ดราม่า กินไอติมช้อนเดียว กฤษณ์ ยันแข็งแรงดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล ข่าว

รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนทหารกล้า &quot;ทพ.วิมล&quot; เขียนอาลัย &quot;มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว&quot; ข่าว

เพื่อนทหารกล้า “วิมล” เขียนอาลัย “มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่เตรียมชี้แจงในรายการโหนกระแส ข่าว

คุณหนูแอลลี่ โหนกระแส เตรียมแจง คลิปไวรัลผู้ชายรายได้ 5 แสน ขอพูดครั้งสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล ข่าว

ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง ข่าวการเมือง

ชัชชาติ สั่งเด้ง ผอ.เขตจตุจักร เซ่นไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ฟันปิดผับเสี่ยง 56 แห่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6 บันเทิง

เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปสาเหตุ &quot;ไฟใต้&quot; 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร ข่าวการเมือง

สรุปสาเหตุ “ไฟใต้” 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูเล็ก ก่อนบ่าย ป่วยไข้เลือดออก บันเทิง

หนูเล็ก ป่วยเฉียดตาย อ้วกเป็นเลือด เข้า ICU พิมพ์สั่งเสียลูก ต้นเหตุที่คนมองข้าม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ผิดหวังไทย หลังแถลงการณ์ระบุ หนุนโยบายจีนเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของจีน ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ผิดหวังไทย หลังแถลงการณ์ระบุ หนุนนโยบายจีนเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 10:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button