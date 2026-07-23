เพื่อนทหารกล้า “วิมล” เขียนอาลัย “มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว”
ฃอาลัย 5 ทหารกล้า คนร้ายชุดดำกราดยิง ขว้างไปป์บอมบ์ ถล่มจุดตรวจนราธิวาส เพื่อนทหารพรานวิมล ร่วมโพสต์อำลา “หลับให้สบายนะเพื่อน”
เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง คนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาส ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากลูกหลง ขณะที่เพื่อนร่วมรบและคนใกล้ชิดต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียจำนวนมาก
เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.45 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี หมู่ที่ 7 บ้านตลาดตันหยงมัส เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
คนร้ายราว 6 คน แต่งกายชุดดำ ใช้รถกระบะสีดำเป็นพาหนะ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงเข้าใส่จุดตรวจ พร้อมขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ซ้ำ ก่อนหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 นาย และมีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บจากลูกหลงอีกหลายราย หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชาย 10ขวบ เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล พร้อมปิดล้อมพื้นที่ ตรวจเก็บหลักฐาน และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุตามเส้นทางหลบหนี
รายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 5 นาย
- จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
- อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
- อาสาสมัครทหารพราน ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
- อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
- อาสาสมัครทหารพราน ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ
เพื่อนโพสต์อำลา
หลังข่าวการสูญเสียแพร่ออกไป เพื่อนและคนใกล้ชิดต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือเพื่อนของอาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง ที่โพสต์ภาพขาวดำของผู้เสียชีวิตขณะถืออาวุธปืนประจำกายในชุดปฏิบัติการ พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า หลับให้สบายนะเพื่อน มึงเสียสละตัวเองเพื่อชาติมามากพอแล้ว มีผู้เข้ามาแสดงความอาลัยและร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
กอ.รมน.ภาค 4 สดุดี
ต่อมาวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยและสดุดีทหารกล้าทั้ง 5 นาย ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
แถลงการณ์ระบุว่า การสูญเสียครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง แต่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญและความรับผิดชอบ
พร้อมกันนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่มา: เดลินิวส์, ไทยพีบีเอส, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี, ไทยโพสต์, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
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