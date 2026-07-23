รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล
รร.อัสสัมชัญ เตือนบุคคล แอบอ้างเป็นนักเรียน สวมชุดนักเรียนใช้เลขประจำตัวปลอม เข้าโรงเรียนหลายครั้ง โพสต์ลงโซเชียล
23 ก.ค. 2569 โรงเรียนอัสสัมชัญ เผยแพร่ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก Assumption College • โรงเรียนอัสสัมชัญ แจ้งเตือนถึงโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง โปรดระมัดระวังพฤติกรรมของบุคคลดังต่อไปนี้ ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ พบว่ามีบุคคลภายนอก แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สวมเลขประจำตัวนักเรียนปลอม และแอบอ้างตนเป็นนักเรียน ได้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนหลายครั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาต
มีการโพสต์ภาพ และเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ พฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นภัยต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา
พร้อมกันนี้ ยังได้เตือนให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกสถานศึกษา ตรวจสอบตัวตนและสิทธิในการเข้าพื้นที่ ปฏิเสธการเข้าพื้นที่หากไม่มีเหตุอันสมควร และแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้บริหารสถานศึกษาทันที
ทั้งนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิด ให้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยประกาศฉบับดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษาทุกแห่ง โปรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
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