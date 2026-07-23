เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา สส.หน้าใหม่ จากพรรคภูมิใจไทย และสามี รวยอู้ฟู้รวมกันเฉียด 2,000 ล้านบาท อสังหาฯ-แบรนด์เนมเพียบ พบสะสมงานศิลปะระดับโลก
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้มีการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่ถูกตรวจสอบ คือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
ไอเดียร์ สุชาดา สส.หน้าใหม่ จากพรรคภูมิใจไทย แจ้งว่า ตนและคู่สมรส นายไทหยาง ซาง สัญชาติออสเตรเลีย พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,974,908,877.24 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ สส.ไอเดียร์ 130,026,048 บาท ประกอบด้วย
- เงินฝาก 12 บัญชี 8,948,963.76 บาท
- เงินลงทุน 16,147,434.44 บาท
- ที่ดินใน จ.ชัยภูมิ 4 แปลง 17,419,146 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท
- ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 11,300,000 บาท
- สิทธิและสัมปทาน 37,514,000 บาท
- ทรัพย์สินอื่น 37,696,504 บาท
- หนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 454,286.88 บาท
นอกจากนี้ น.ส.สุชาดา ยังได้แจ้งข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปีเพิ่มเติม ระบุว่า
1. รายได้ต่อปี 1,698,720 บาท
– เงินเดือน 1,362,720 บาท
– ค่าเช่าสำนักงาน 336,000 บาท
2. รายจ่ายต่อปีรวม 500,000 บาท
ขณะที่ทาง นายไทหยาง คู่สมรสของ สส.สุชาดา ไม่ได้ระบุถึงการประกอบอาชีพ แต่ได้แจ้งข้อมูลทรัพย์สินว่ามีทั้งหมด 1,843,941,579 บาท ประกอบด้วย
- เงินฝาก 12 บัญชี ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวม 154,096,887 บาท
- เงินลงทุน 177,970,887 บาท
- เงินให้กู้ยืม แก่บริษัททรี แอโรลส์ แคปปิตอลจำกัด โดย วิลสัน เปา เมื่อ 4 มี.ค. 64 จำนวน 1,440,469 809 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 1,343,127,369 บาท
- โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมในต่างประเทศ มูลค่า 13,095,846 บาท
- สิทธิและสัมปทาน เป็นห้องพักโครงการสินธรลุมพินี มูลค่า 37, 514,000 บาท
- ทรัพย์สินอื่น 20,794,148 บาท
สำหรับรายได้ต่อปีของ นายไทหยาง ซาง ไม่ได้มีการแจ้งอย่างชัดเจน มีแจ้งเพียงแค่ว่ามีรายจ่ายต่อปี 6.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอุปการะน้องชาย 1 ล้านบาท และใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ 5 ล้านบาท ในส่วนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งมีทรัพย์สินอื่น 941,250 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 1 ล้านบาท
สำหรับรายการทรัพยส์สินที่น่าสนใจของทั้ง สส.ไอเดีย สุชาดา และนายไทหยาง คู่สมรส ดังนี้
- ที่ดิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 9 ไร่ 58.7 ตร.ว. มูลค่า 15,000,000 บาท
- คอนโดในต่างประเทศ มูลค่า 13,095,846.08 บาท
- ห้องพักโครงการดัง ลุมพินี 37,514,000 บาท
- ต่างหูเพชรมูลค่า 5 ล้านบาท
- แหวนหมั้นเพชร 5 กะรัต มูลค่า 6,725,000 บาท
- สร้อยคอ Bvlgari Serpenti Viper Necklace 6,356,000 บาท
- นาฬิกา Patek Nautirus 7118/1R-010 มูลค่า 2,349,700 บาท
- นาฬิกา Patek Philippe 7041R-001 มูลค่า 1,278,971 บาท
- นาฬิกา Patek Philippe 5712/1R-001 มูลค่า 3,232,000 บาท
- กระเป๋า Hermes Birkin 30″ Noir Crocodile Niloticus PSW Lin Square มูลค่า 1.29 ล้านบาท
- กระเป๋า Hermes Kelly 25 Sellier Crocodile/Alligator (Gold Hardware) มูลค่า 1.8 ล้านบาท
- นาฬิกา Patek Phillipe World Time 5930P-001 มูลค่า 3,643,200 บาท
- Cartier Panthere Medium Model มูลค่า 1,020,000 บาท
- ภาพวาดศิลปะ Futura History of spray Painting 2-1989 Acrylic and enamel spray paing on canvas 160×120 cm มูลค่า 5,464,497.50 บาท
- ภาพวาดศิลปะ Futura Artist proof 2019 176 x 89 x 50 cm Matrrial : Aluminium มูลค่า 7,806,425 บาท
- ภาพวาดศิลปะ Futura 2000 BENTO BOX , 2022 spray paint,oil,acylic,maker on canvas 62hx127w มูลค่า 5,620,626 บาท
อ้างอิงจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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