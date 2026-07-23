การเงินเศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:01 น.
เปิดกรุทรัพย์สิน "ไอเดียร์ สุชาดา" ส.ส.หน้าใหม่ จาก พรรคภูมิใจไทย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา สส.หน้าใหม่ จากพรรคภูมิใจไทย และสามี รวยอู้ฟู้รวมกันเฉียด 2,000 ล้านบาท อสังหาฯ-แบรนด์เนมเพียบ พบสะสมงานศิลปะระดับโลก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้มีการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่ถูกตรวจสอบ คือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย

ไอเดียร์ สุชาดา สส.หน้าใหม่ จากพรรคภูมิใจไทย แจ้งว่า ตนและคู่สมรส นายไทหยาง ซาง สัญชาติออสเตรเลีย พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,974,908,877.24 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ สส.ไอเดียร์ 130,026,048 บาท ประกอบด้วย

  1. เงินฝาก 12 บัญชี 8,948,963.76 บาท
  2. เงินลงทุน 16,147,434.44 บาท
  3. ที่ดินใน จ.ชัยภูมิ 4 แปลง 17,419,146 บาท
  4. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000 บาท
  5. ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 11,300,000 บาท
  6. สิทธิและสัมปทาน 37,514,000 บาท
  7. ทรัพย์สินอื่น 37,696,504 บาท
  8. หนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 454,286.88 บาท

นอกจากนี้ น.ส.สุชาดา ยังได้แจ้งข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปีเพิ่มเติม ระบุว่า

1. รายได้ต่อปี 1,698,720 บาท

– เงินเดือน 1,362,720 บาท
– ค่าเช่าสำนักงาน 336,000 บาท

2. รายจ่ายต่อปีรวม 500,000 บาท

เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ-2
ภาพจาก : IG ideasuchada23

ขณะที่ทาง นายไทหยาง คู่สมรสของ สส.สุชาดา ไม่ได้ระบุถึงการประกอบอาชีพ แต่ได้แจ้งข้อมูลทรัพย์สินว่ามีทั้งหมด 1,843,941,579 บาท ประกอบด้วย

  1. เงินฝาก 12 บัญชี ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวม 154,096,887 บาท
  2. เงินลงทุน 177,970,887 บาท
  3. เงินให้กู้ยืม แก่บริษัททรี แอโรลส์ แคปปิตอลจำกัด โดย วิลสัน เปา เมื่อ 4 มี.ค. 64 จำนวน 1,440,469 809 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 1,343,127,369 บาท
  4. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นคอนโดมิเนียมในต่างประเทศ มูลค่า 13,095,846 บาท
  5. สิทธิและสัมปทาน เป็นห้องพักโครงการสินธรลุมพินี มูลค่า 37, 514,000 บาท
  6. ทรัพย์สินอื่น 20,794,148 บาท

สำหรับรายได้ต่อปีของ นายไทหยาง ซาง ไม่ได้มีการแจ้งอย่างชัดเจน มีแจ้งเพียงแค่ว่ามีรายจ่ายต่อปี 6.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอุปการะน้องชาย 1 ล้านบาท และใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ 5 ล้านบาท ในส่วนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งมีทรัพย์สินอื่น 941,250 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 1 ล้านบาท

สำหรับรายการทรัพยส์สินที่น่าสนใจของทั้ง สส.ไอเดีย สุชาดา และนายไทหยาง คู่สมรส ดังนี้

  1. ที่ดิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 9 ไร่ 58.7 ตร.ว. มูลค่า 15,000,000 บาท
  2. คอนโดในต่างประเทศ มูลค่า 13,095,846.08 บาท
  3. ห้องพักโครงการดัง ลุมพินี 37,514,000 บาท
  4. ต่างหูเพชรมูลค่า 5 ล้านบาท
  5. แหวนหมั้นเพชร 5 กะรัต มูลค่า 6,725,000 บาท
  6. สร้อยคอ Bvlgari Serpenti Viper Necklace 6,356,000 บาท
  7. นาฬิกา Patek Nautirus 7118/1R-010 มูลค่า 2,349,700 บาท
  8. นาฬิกา Patek Philippe 7041R-001 มูลค่า 1,278,971 บาท
  9. นาฬิกา Patek Philippe 5712/1R-001 มูลค่า 3,232,000 บาท
  10. กระเป๋า Hermes Birkin 30″ Noir Crocodile Niloticus PSW Lin Square มูลค่า 1.29 ล้านบาท
  11. กระเป๋า Hermes Kelly 25 Sellier Crocodile/Alligator (Gold Hardware) มูลค่า 1.8 ล้านบาท
  12. นาฬิกา Patek Phillipe World Time 5930P-001 มูลค่า 3,643,200 บาท
  13. Cartier Panthere Medium Model มูลค่า 1,020,000 บาท
  14. ภาพวาดศิลปะ Futura History of spray Painting 2-1989 Acrylic and enamel spray paing on canvas 160×120 cm มูลค่า 5,464,497.50 บาท
  15. ภาพวาดศิลปะ Futura Artist proof 2019 176 x 89 x 50 cm Matrrial : Aluminium มูลค่า 7,806,425 บาท
  16. ภาพวาดศิลปะ Futura 2000 BENTO BOX , 2022 spray paint,oil,acylic,maker on canvas 62hx127w มูลค่า 5,620,626 บาท
เปิดทรัพย์สิน สส.ไอเดียร์ สุชาดา-สามี รวยอู้ฟู้เฉียด 2,000 ล้าน สะสมงานศิลปะ-แบรนด์เนมเพียบ-1
ภาพจาก : IG ideasuchada23

อ้างอิงจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:01 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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