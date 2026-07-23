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คุณหนูแอลลี่ โหนกระแส เตรียมแจง คลิปไวรัลผู้ชายรายได้ 5 แสน ขอพูดครั้งสุดท้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:53 น.
คุณหนูแอลลี่เตรียมชี้แจงในรายการโหนกระแส

พูดครั้งสุดท้าย! คุณหนูแอลลี่เตรียมชี้แจงความจริงในรายการโหนกระแส หลังคลิปไวรัลไม่คุยผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 5 แสน ขอเดินหน้าทำงานต่อ ขอบคุณทุกกําลังใจ

เรื่องราวส่อแววบานปลายไม่จบง่าย ๆ สำหรับประเด็นของ คุณหนูแอลลี่ อลิชา อินฟลูฯ สาวเจ้าของช่อง TikTok alyshass ที่มีผู้ติดตามกว่า 42,000 คน หลังจากที่เธอออกมาชี้แจงคลิปไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน มองว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ารายได้ของตนเองหลายเท่า รายได้น้อยกว่าหมายถึงความสามารถอยู่กันคนละระดับกัน ตามที่การนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้

คุณหนูแอลลี่ ออกมาชี้แจงแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงความตั้งใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่กว่าจะสร้างตัวตนมาได้จนถึงวันนี้ควรสร้างมาตรฐานในการเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีความสุข ตนมองว่าเงินไม่ใช่เรื่องหลัก แต่เป็นส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหา พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องมายด์เซ็ต ตนเองชอบคนที่ทำให้อยากพัฒนาตนเองตลอดเวลา ยืนยันไม่เคยบอกว่าตนเองรวย เพราะทุกวันนี้ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิม

ส่วนเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้ คุณหนูแอลลี่อัปเดตว่ามีคนคุยแล้ว เป็นชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจไม่ได้อยู่ประเทศไทย ซึ่งรายได้เกิน 5 แสนบาท

สำหรับคอมเมนต์สร้างความเท็จหรือแสดงความเห็นเกินขอบเขต คุณหนูแอลลี่เผยว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความดูแลของทนายแล้ว เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งมีบุคคลที่เข้าข่ายเยอะ

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ภาพจาก TikTok : alyshassk

ล่าสด คุณหนูแอลลี่ออกมาอัปเดตล่าสุดว่า “แอลลี่อยากขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ตลอด ทั้งจากคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ทุกกําลังใจมีความหมายกับแอลลี่มากจริง ๆ ค่ะ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แอลลี่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วสี่รายการ

และพรุ่งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แอลลี่จะให้สัมภาษณ์ ในรายการ ‘โหนกระแส’ พรุ่งนี้จะขอไขข้อข้องใจของทุกคนทุกอย่าง และหลังจากนี้แอลลี่ขอเดินหน้าต่อ ตั้งใจทํางาน และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปเหมือนเดิมค่ะ

ในตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอลลี่ รวมทั้งกับมีการตั้งข้อสงสัยหลายอย่าง และมีการปล่อยรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลใกล้ตัว ซึ่งหลายข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตทุกช่องทางในตอนนี้ มีการแต่งเติมเกินความเป็นจริงในบางส่วน หรือเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบางอย่างอาจจะดูเกินจริงอาจจะทําให้หลายคนเกิดข้อสงสัยและตั้งคําถามในตัวแอลลี่”

คุณหนูแอลลี่ชี้แจงความจริง
ภาพจาก TikTok : alyshassk
คุณหนูแอลลี่ชี้แจงความจริง-2
ภาพจาก TikTok : alyshassk
คุณหนูแอลลี่เตรียมออกโหนกระแส
ภาพจาก TikTok : alyshassk
คุณหนูแอลลี่-5
ภาพจาก TikTok : alyshassk

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 11:53 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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