คุณหนูแอลลี่ โหนกระแส เตรียมแจง คลิปไวรัลผู้ชายรายได้ 5 แสน ขอพูดครั้งสุดท้าย
พูดครั้งสุดท้าย! คุณหนูแอลลี่เตรียมชี้แจงความจริงในรายการโหนกระแส หลังคลิปไวรัลไม่คุยผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 5 แสน ขอเดินหน้าทำงานต่อ ขอบคุณทุกกําลังใจ
เรื่องราวส่อแววบานปลายไม่จบง่าย ๆ สำหรับประเด็นของ คุณหนูแอลลี่ อลิชา อินฟลูฯ สาวเจ้าของช่อง TikTok alyshass ที่มีผู้ติดตามกว่า 42,000 คน หลังจากที่เธอออกมาชี้แจงคลิปไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อเดือน มองว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่ารายได้ของตนเองหลายเท่า รายได้น้อยกว่าหมายถึงความสามารถอยู่กันคนละระดับกัน ตามที่การนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
คุณหนูแอลลี่ ออกมาชี้แจงแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงความตั้งใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่กว่าจะสร้างตัวตนมาได้จนถึงวันนี้ควรสร้างมาตรฐานในการเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีความสุข ตนมองว่าเงินไม่ใช่เรื่องหลัก แต่เป็นส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหา พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องมายด์เซ็ต ตนเองชอบคนที่ทำให้อยากพัฒนาตนเองตลอดเวลา ยืนยันไม่เคยบอกว่าตนเองรวย เพราะทุกวันนี้ยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้ คุณหนูแอลลี่อัปเดตว่ามีคนคุยแล้ว เป็นชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจไม่ได้อยู่ประเทศไทย ซึ่งรายได้เกิน 5 แสนบาท
สำหรับคอมเมนต์สร้างความเท็จหรือแสดงความเห็นเกินขอบเขต คุณหนูแอลลี่เผยว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความดูแลของทนายแล้ว เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งมีบุคคลที่เข้าข่ายเยอะ
ล่าสด คุณหนูแอลลี่ออกมาอัปเดตล่าสุดว่า “แอลลี่อยากขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ตลอด ทั้งจากคนที่รู้จักและไม่รู้จัก ทุกกําลังใจมีความหมายกับแอลลี่มากจริง ๆ ค่ะ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แอลลี่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วสี่รายการ
และพรุ่งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แอลลี่จะให้สัมภาษณ์ ในรายการ ‘โหนกระแส’ พรุ่งนี้จะขอไขข้อข้องใจของทุกคนทุกอย่าง และหลังจากนี้แอลลี่ขอเดินหน้าต่อ ตั้งใจทํางาน และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
ในตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอลลี่ รวมทั้งกับมีการตั้งข้อสงสัยหลายอย่าง และมีการปล่อยรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลใกล้ตัว ซึ่งหลายข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตทุกช่องทางในตอนนี้ มีการแต่งเติมเกินความเป็นจริงในบางส่วน หรือเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบางอย่างอาจจะดูเกินจริงอาจจะทําให้หลายคนเกิดข้อสงสัยและตั้งคําถามในตัวแอลลี่”
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