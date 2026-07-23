สรุปสาเหตุ “ไฟใต้” 22 ปี ทำไมขัดแย้งไม่สิ้นสุด BRN คือใคร
สรุปประเด็นสำคัญ ปัญหาภาคใต้ เกิดอะไรขึ้น
- ความขัดแย้งชายแดนใต้มีรากจากประวัติศาสตร์การผนวกรัฐปาตานีและอัตลักษณ์มลายูมุสลิมที่ต่างจากส่วนกลาง
- ไฟใต้ระลอกปัจจุบันเริ่มจากเหตุปล้นปืนค่ายปิเหล็ง 4 มกราคม 2547
- 22 ปีผ่านไป มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,700 ราย จากเหตุการณ์กว่า 23,000 ครั้ง
- รัฐไทยเจรจากับ BRN มาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลาง แต่สะดุดหลายรอบ
- ปี 2569 รัฐบาลอนุทินเริ่มเจรจารอบใหม่ นัดประชุมใหญ่เดือนกันยายน ขณะที่เหตุรุนแรงยังเกิดต่อเนื่อง ล่าสุดคือเหตุโจมตีจุดตรวจในนราธิวาสเมื่อ 22 กรกฎาคม
ปัญหาชายแดนใต้ ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับขบวนการติดอาวุธ BRN ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอของสงขลา คือ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย
รูปแบบความรุนแรงมีทั้งลอบยิง วางระเบิด วางเพลิง โจมตีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ เหยื่อมีทั้งทหาร ตำรวจ ครู พระ และชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิม
ตัวเลขจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ชี้ว่า ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงต้นปี 2568 เกิดเหตุความไม่สงบไปแล้วกว่า 23,000 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,700 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 14,500 ราย นับเป็นความขัดแย้งด้วยอาวุธที่ยืดเยื้อที่สุดในประเทศไทยยุคปัจจุบัน
รากของปัญหา ย้อนไปไกลกว่าปี 2547
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในอดีตคือดินแดนของรัฐปาตานี อาณาจักรมลายูมุสลิมที่มีภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง สยามผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอย่างสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ผ่านการปฏิรูปการปกครองและสนธิสัญญากับอังกฤษเมื่อปี 2452
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมลายูมุสลิม พูดภาษามลายูถิ่น มีอัตลักษณ์ต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ปัญหาเริ่มสะสมเมื่อรัฐไทยในยุคหลังใช้นโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรม บังคับเรื่องภาษาและการศึกษา รวมถึงมีกรณีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อคนในพื้นที่ที่รู้สึกว่า “ถูกปกครองโดยรัฐที่ไม่ใช่ของเรา” จึงฝังลึกและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ขบวนการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดจนถึงปัจจุบันคือ BRN หรือแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ซึ่งก่อตั้งในทศวรรษ 2500
4 มกราคม 2547 วันที่ไฟใต้ปะทุรอบใหม่
ความรุนแรงเคยซาลงในช่วงทศวรรษ 2530 หลายคนคิดว่าปัญหาจบแล้ว แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในเช้าวันที่ 4 มกราคม 2547
คืนนั้นเกิดเหตุเผาโรงเรียน 20 แห่งพร้อมกันในจังหวัดนราธิวาส เชื่อว่าเป็นแผนเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่ เพราะในเวลาใกล้เคียงกัน กลุ่มติดอาวุธบุกปล้นปืน 413 กระบอกจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ “ค่ายปิเหล็ง” อำเภอเจาะไอร้อง ทหารเสียชีวิต 4 นาย ปฏิบัติการทั้งหมดใช้เวลาเพียง 20 นาที
วันรุ่งขึ้น รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ประกาศกฎอัยการศึกใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ทันที นับจากนั้นพื้นที่นี้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
ปี 2547 ยังมีอีก 2 เหตุการณ์ที่ตอกลิ่มความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับคนในพื้นที่ คือเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะในเดือนเมษายน ที่เจ้าหน้าที่บุกวิสามัญผู้ก่อเหตุที่หลบในมัสยิด และเหตุการณ์ตากใบในเดือนตุลาคม ที่ผู้ชุมนุมเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวขนย้ายถึง 78 ราย ทั้งสองเหตุการณ์กลายเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายขบวนการใช้ปลุกแนวร่วมมาจนทุกวันนี้
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22 ปีของการแก้ปัญหา ทั้งการทหาร โต๊ะเจรจา
รัฐไทยทุ่มงบประมาณหลายแสนล้านบาทและกำลังพลจำนวนมากลงพื้นที่ตลอด 2 ทศวรรษ ความรุนแรงลดระดับลงจากช่วงพีคในปี 2550 แต่ไม่เคยหมดไป
ปี 2556 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับ BRN โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก แม้ยังไม่มีข้อตกลงร่วม แต่ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐไทยยอมรับว่าต้องคุยกับขบวนการโดยตรง นักวิชาการชี้ว่าหลังจากปีนั้นแนวโน้มความรุนแรงโดยรวมค่อย ๆ ดีขึ้น
กระบวนการพูดคุยเดินหน้าแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ ผ่านรัฐประหาร การเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยหลายครั้ง ช่วงปี 2566 ถึง 2567 ทั้งสองฝ่ายเคยขยับเข้าใกล้กรอบข้อตกลงที่เรียกว่า JCPP หรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวม แต่การเจรจากลับหยุดชะงักไปนานกว่า 1 ปีในยุครัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร
ต้นปี 2568 ทักษิณ ชินวัตร ลงพื้นที่และประกาศจะดับไฟใต้ให้สำเร็จภายในปี 2569 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้าม ความรุนแรงปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงที่โต๊ะเจรจาว่างเปล่า
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สถานการณ์ปี 2569 เจรจารอบใหม่เริ่มแล้ว แต่ความรุนแรงยังไม่หยุด
รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าบริหารประเทศเมื่อต้นปี 2569 ประกาศให้ชายแดนใต้เป็นวาระสำคัญ ครอบคลุมทั้งความปลอดภัย เศรษฐกิจ การศึกษา และกระบวนการสันติภาพ พร้อมแต่งตั้งฐนัตถ์เป็น “หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุข” คนใหม่ รับช่วงกระบวนการที่เดินมา 13 ปี โดยยังยึดกรอบเบื้องต้น 3 เรื่องที่เคยคุยกับ BRN ไว้
การพูดคุยรอบใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 มาเลเซียยังคงทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกเช่นเดิม นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียเมื่อวันที่ 9 ถึง 10 กรกฎาคม เพื่อหารือเรื่องนี้โดยตรง และมีกำหนดประชุมใหญ่อีกครั้งในเดือนกันยายนนี้
แต่ระหว่างที่โต๊ะเจรจากำลังตั้งไข่ สถานการณ์ในพื้นที่กลับตึงเครียดขึ้น วันที่ 5 กรกฎาคม BRN ออกแถลงการณ์ระบุว่าความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากกระบวนการสันติภาพที่ไม่คืบหน้า และการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทย พร้อมย้ำว่าการเจรจายังเป็นทางออกที่ถูกต้อง ขณะที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่ากระบวนการสันติภาพทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย ประชาชนบาดเจ็บ 6 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 2 คน สะท้อนว่าแม้การเจรจาจะกลับมาเดินหน้า แต่ความรุนแรงในพื้นที่ยังไม่หยุด
แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร
ภาพรวมตอนนี้คือความหวังกับความเปราะบางเดินคู่กัน ฝ่ายหนึ่งมองว่าการเจรจารอบใหม่ภายใต้รัฐบาลชุดนี้อาจเป็น “ซีซันใหม่” ของกระบวนการสันติภาพ นักวิชาการในพื้นที่อย่าง ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประเมินว่าแนวโน้มสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มเจรจาปี 2556 และภาคประชาชนเรียกร้องให้เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมมากขึ้น
อีกฝ่ายเตือนว่าบทเรียน 13 ปีชี้ชัดว่าทุกครั้งที่การเจรจาสะดุด ความรุนแรงจะกลับมา หากรอบนี้ล้มเหลวอีก วงจรเดิมก็จะวนซ้ำ
โจทย์ใหญ่จึงไม่ใช่แค่การหยุดยิง แต่คือการตอบคำถามที่ค้างมาตลอดศตวรรษ ว่ารัฐไทยจะอยู่ร่วมกับอัตลักษณ์มลายูปาตานีอย่างไร ให้คนในพื้นที่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของประเทศนี้เท่ากับคนไทยทุกคน
แหล่งข้อมูล
- Deep South Watch / ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
- Thai PBS, The Active, Policy Watch
- The Standard, ประชาไท, Thairath Plus
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