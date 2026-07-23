ต๊ะ นารากร อ้างข้อมูลทุจริตตึก สตง. ชี้ผู้บริหารระดับสูงเอี่ยวฮั้วประมูล
ต๊ะ นารากร นักข่าว-พิธีกรชื่อดัง โพสต์เผยความคืบหน้าล่าสุด พบรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของ สตง. เข้าไปพัวพันการฮั้วประมูล เผยข้อมูลอยู่ในมือ DSI แล้ว
วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ต๊ะ นารากร ติยะยน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นต่อประเด็นการทุจริตก่อสร้างตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยระบุว่ารู้สึกเศร้าใจหลังอ่านข้อมูล พร้อมกล่าวว่ามีรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของ สตง. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ “ฮั้วและล็อกสเปก” เพื่อเอื้อให้ผู้ที่เรียกรับเงินได้เป็นผู้ควบคุมงาน และระบุว่าขณะนี้ข้อมูลอยู่ในมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว
ต้องย้ำว่าข้อความดังกล่าวเป็นความเห็นส่วนตัวของต๊ะ นารากร ยังไม่ใช่ข้อสรุปทางคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อเท็จจริงของคดีตึก สตง. ในภาพรวม อาคารความสูงราว 30 ชั้น มูลค่าก่อสร้าง 2,136 ล้านบาท พังถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 หลังเกิดแผ่นดินไหว โดยกิจการร่วมค้า ITD-CREC เป็นผู้รับเหมา
เหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการเยียวยา 96 ราย บาดเจ็บ 9 ราย ผลตรวจสอบระบุว่าการพังเริ่มจากชั้น 1 ถึง 4 หลังผนังรับแรงเฉือนเสียหาย และพบคอนกรีตบางจุดมีกำลังต่ำกว่าเกณฑ์
คดีที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นหลายสำนวน สำนวนหลักคืออัยการยื่นฟ้องนิติบุคคลและบุคคลรวม 23 ราย ต่อศาลอาญา ครอบคลุมผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ
ส่วนสำนวนที่ใกล้เคียงกับคำว่าทุจริตจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือคดีของ DSI ที่ตรวจสอบการจัดจ้างผู้ควบคุมงานของกิจการร่วมค้า PKW ซึ่งพบพฤติการณ์ปลอมรายชื่อบุคลากรให้ผ่านคุณสมบัติ TOR โดย DSI ส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2568
จากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ป.ป.ช. ยังไม่มีมติชี้มูลคดีนี้ ล่าสุดอยู่ระหว่างขอเอกสารเพิ่มเติมจาก สตง. ซึ่ง สตง. ส่งมอบเอกสารตามที่ร้องขอแล้ว ผู้บริหารและคณะกรรมการที่ถูกพาดพิงยังอยู่ในสถานะผู้ถูกกล่าวหาให้ตรวจสอบเท่านั้น
นอกจากนี้ DSI ยังแยกสอบคดีนอมินีทุนจีนของบริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 และคดีปลอมใบกำกับภาษีวัสดุก่อสร้างของบริษัทซิน เคอหยวน สตีล ซึ่งทั้งสองคดีอัยการรับฟ้องหรือรับสำนวนแล้วเช่นกัน
สำหรับผู้ที่ติดตามคดีนี้ ควรแยกให้ชัดระหว่างคดีที่ศาลกำลังพิจารณาความรับผิดทางวิชาชีพและเอกสารปลอม กับคดีทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังอยู่ในชั้น ป.ป.ช. และยังไม่มีคำตัดสินหรือมติชี้มูลใดๆ ทุกฝ่ายที่ถูกพาดพิงจึงยังคงมีสิทธิ์ตามกฎหมายจนกว่าจะมีข้อสรุปที่เป็นทางการ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- เฟซบุ๊ก นารากร ติยะยน
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), 1
- Isranews
- Thai PBS
- ผู้จัดการออนไลน์
- สำนักงาน ป.ป.ช.
- เดลินิวส์
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