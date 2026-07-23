ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ “พรรคอนาคตไกล” สิ้นสภาพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:40 น.
ราชกิจจาฯ ประกาศ "พรรคอนาคตไกล" สิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกกต. ให้ พรรคการเมือง พรรคอนาคตไกล สิ้นสภาพ เหตุมีสมาชิกพรรคไม่ถึง 5,000 คน ไม่มีสาขาตามกำหนด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 – เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคอนาคตไกลสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตไกล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 พรรคอนาคตไกลไม่สามารถดำเนินการให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าห้าพันคน และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจึงเป็นเหตุให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคอนาคตไกลสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2569
ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจาฯ ประกาศ &quot;พรรคอนาคตไกล&quot; สิ้นสภาพ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:40 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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