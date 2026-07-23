เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางแผนอนาคตล่วงหน้า หลังจบม.6

เจ้าสัวบุญชัย-ตั๊ก บงกช พา น้องข้าวหอม เยือนม.ปักกิ่ง วางอนาคตไกล เตรียมส่งเรียนแลกเปลี่ยนยาว 5 ปี ก่อนสอบเข้ามหา’ลัยอันดับ 1 ของจีน
เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสายซัพพอร์ตลูกอย่างแท้จริง เมื่อ ตั๊ก บงกช อดีตนักแสดง ควงแขนสามี เจ้าสัวบุญชัย พร้อมด้วยลูกชายหัวแก้วหัวแหวน “น้องข้าวหอม” วัย 13 ปี บินลัดฟ้าไปคุยธุรกิจ และใช้โอกาสนี้ในการพาลูกเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้น ๆ ของจีน ซึ่งเป็นมหา’ลัยที่ เจ้าสัวบุญชัย ปูทางอนาคตที่ดีที่สุดเอาไว้ให้ น้องข้าวหอม
ตั๊ก บงกช โพสต์ภาพและคลิปขณะเที่ยวชมมหาวิทยาลัย พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจของคนกับสามีที่อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชาย และน้องข้าวหอม ก็น้อมรับด้วยความภาคภูมิใจ ระบุว่า
“นักเรียนปักกิ่งในอนาคต ไม่รอดแน่นอนพ่อพามาฝากแล้ว มาติดต่อขอดูมหา’ลัย อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนภาษาในปักกิ่งในช่วงปิดเทอม ม.ต้น และมหา’ลัยปลอดภัยมาก เข้ายากมาก กว่าจะเข้าได้ต้องแสดงบัตรเยอะมาก และติดต่อไว้ก่อนล่วงหน้า ขอบคุณคุณฮาร์เวิร์ดที่ช่วยติดต่อไว้ให้นะคะ
ปิดเทอมต่อไปก็ต้องมาเรียนภาษา จนกว่าจะจบ ม.6 จริงๆ มหา’ลัยใช้ภาษาอังกฤษ แต่ถ้าได้ภาษาจีนด้วยก็ดีกับ Plan ไว้อีกห้าปี แป๊บ ๆ ปีนึงผ่านไปไวมากจริง ๆ Peking University มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ไม่ได้อยู่ดี ๆ จะเข้าได้เลย ต้องเตรียมตัวแลกเปลี่ยนเรียนภาษาตั้งห้าปี แม่เป็นกำลังใจให้ลูกนะ เชื่อป๊านะลูก แม่ดีใจที่ลูกเชื่อป๊านะ ป๊าต้องคิดมาดีแล้ว ลูกแม่สู้ๆ”
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อ้างอิงจาก : IG bong_kod_tak
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