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หนูเล็ก ป่วยเฉียดตาย อ้วกเป็นเลือด เข้า ICU พิมพ์สั่งเสียลูก ต้นเหตุที่คนมองข้าม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:56 น.
หนูเล็ก ก่อนบ่าย ป่วยไข้เลือดออก

หนูเล็ก เล่านาทีป่วยไข้เลือดออกขั้นรุนแรงจนต้องเข้าไอซียู ไอจนอาเจียนเป็นเลือด ค่าตับลดลงทุกวัน อาการทรุดหนักพิมพ์สั่งเสียลูกและสามี เตือนอย่าประมาทเด็ดขาด

หายหน้าไปจากโซเชียลมีเดียนานนับเดือนสำหรับ หนูเล็ก ก่าก๊า หรือ ภัทรวดี ปิ่นทอง ล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการหลังเฉียดตายจากการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก อาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 10 วัน และต้องเข้าห้องไอซียู โอกาสรอดชีวิตมีเพียง 50-50

ก่อนหน้านี้หนุเล็กเมื่อเดินทางไปทำบุญครบรอบ 100 วันให้แม่ที่จังหวัดสงขลา เพื่อนพาไปเที่ยวชายทะเลที่มีป่าทึบ บริเวณนั้นมียุงชุกชุมและโดนกัดหลายตุ่ม แต่ไม่ได้คิดอะไรมาก หลังจากกลับมากรุงเทพฯ ได้ 4-5 วัน จู่ ๆ มีอาการไข้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส กินยาพาราเซตามอลแล้วไข้ไม่ลด ร่างกายปวดเมื่อยและสั่นอย่างหนัก ทนอาการไม่ไหวจึงตัดสินใจไปพบแพทย์และแอดมิตทันที ผลตรวจเลือดระบุชัดเจนว่าเป็นไข้เลือดออก

ช่วง 5 วันแรกของการรักษา ไข้ยังคงสูงต่อเนื่อง เข้าสู่วันที่ 7-8 อาการเริ่มทรุดหนัก มีไอและอาเจียนเป็นเลือด แพทย์ต้องสั่งย้ายเข้าห้องไอซียูโดยด่วน เนื่องจากกังวลเรื่องภาวะเลือดออกในอวัยวะภายใน ทั้งกระเพาะอาหารและสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

ระหว่างอยู่ในห้องไอซียู อาการน่าเป็นห่วงมาก ค่าเลือดและค่าตับลดลงทุกวัน ความกลัวตายทำให้ตัดสินใจพิมพ์ข้อความสั่งเสียมอบมรดกให้สามีและลูกชายวัย 7 ขวบ หลังเข้ารับการรักษาอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว แพทย์แจ้งว่ารอดชีวิต เธอถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจ

หนูเล็กฝากเตือนทุกคนอย่าประมาทโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง กินยาแล้วไข้ไม่ลด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที รวมทั้งห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เลือดออกในสมองและเสียชีวิตได้ และต้องระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปัจจุบันวัยทำงานก็มีความเสี่ยงสูงถึงขั้นเสียชีวิต ก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านของตนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วถึง 7 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องลงพื้นที่ตรวจทุกสัปดาห์

นอกจากนี้ หนูเล็กฝากข้อความทิ้งท้ายไว้ว่า “หนูเล็กอยู่ห้องไอซียู ครั้งแรกในชีวิต หนูอยู่ใกล้ความตายมาสองครั้ง แต่ครั้งนี้มันน่ากลัวและทรมานมากที่สุด หลายคนอาจเคยเป็น แต่รู้สึกว่ามันไม่ร้ายแรง แต่สำหรับหนูครั้งนี้มันหนักมาก อยู่ห้องไอซียู ครั้งแรกในชีวิต ค่าเลือดค่าตับค่าต่างๆมันลดลงทุกวัน อ้วกเป็นเลือด มันใกล้ความตายมากที่สุดตั้งแต่มีชีวิตมา

ฝากบอกต่อแชร์ให้ญาติพี่น้องได้ฟังเรื่องราวของหนูเล็กด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องได้ระวังและไม่เกิดกับพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวนะคะ”

หนูเล็กป่วยไข้เลือดออก
ภาพจาก Facebook : nulek_gaga

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:56 น.
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