ไต้หวัน ผิดหวังไทย หลังแถลงการณ์ระบุ หนุนนโยบายจีนเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของจีน
ไต้หวัน ผิดหวังไทย หลังแถลงการณ์ระบุ สนับสนุนนโยบายจีนเดียว และเป็นส่วนหนึ่งของจีน ยืนยันมีอธิปไตยของตนเอง
จากกรณีเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยแพร่แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศจีนและพบกับสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2569
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนหนักแน่นในการยึดถือนโยบายจีนเดียว ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ พร้อมระบุว่าฝ่ายไทยสนับสนุนภารกิจการรวมชาติอย่างสันติของจีน และไม่สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของไต้หวันในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังสนับสนุนหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีนด้วย
ด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน โดยหลิน เจียหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่าไต้หวันต่อต้านการที่จีนใช้การประชุมระหว่างประเทศเพื่อลดทอนสถานะบนเวทีโลกของไต้หวัน พร้อมแสดงความเสียใจที่ไทยยอมรับจุดยืนดังกล่าวของจีน
เมื่อถูกถามว่าแถลงการณ์นี้จะกระทบต่อนโยบายฟรีวีซ่าระหว่างไต้หวันและไทยหรือไม่ หลิน เจียหลง ชี้แจงว่าไต้หวันกำหนดนโยบายวีซ่าบนพื้นฐานหลักการปฏิบัติต่างตอบแทนและการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ยืนยันว่าทั้งสองประเทศยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิด และมีการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับถ้อยคำในแถลงการณ์ร่วมที่ระบุว่าไทยสนับสนุนนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีนนั้น กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและบั่นทอนอธิปไตยของไต้หวัน พร้อมยืนยันว่าไต้หวันเป็นประเทศเอกราชที่มีอธิปไตยของตนเอง และไต้หวันกับจีนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของกันและกัน โดยกล่าวหาว่าจีนใช้แถลงการณ์ร่วมกับประเทศอื่นเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมในช่องแคบไต้หวัน
ไต้หวันเรียกร้องให้ไทยเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศ และหยุดสนับสนุนจีนในการกดดันไต้หวัน พร้อมเตือนว่าพฤติกรรมการขยายอำนาจของจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพในภูมิภาค และอาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่ยอมโอนอ่อนตามข้อเรียกร้องในระยะยาว
ที่มา: taiwannews
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