ช็อตเด็ด! ก้อย อรัชพร ลงรูปคู่หวาน ทิม พิธา คนหลุดโฟกัส ‘แหวนเพชร’ นิ้วนาง

ช็อตเด็ด! ก้อย อรัชพร โพสต์รูปหวานคู่ ทิม พิธา ทำชาวเน็ตหลุดโฟกัส ‘แหวนเพชร’ นิ้วนางข้างซ้าย คนแห่คอมเมนต์แซว หรือกำลังจะมีข่าวดี
เพียงแค่โพสต์รูปเดียวที่ซ่อนอยู่หลังสุดแต่ทำเอาคนทั้งโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่ เมื่อ ก้อย อรัชพร ลงรูปรวมโมเมนต์ในเดือนกรกฎาคม โดยในรูปสุดท้ายเป็นโมเมนต์หวาน ๆ คู่กับแฟนหนุ่มรูปงาม ทิม พิธา
ทว่ามันไม่ใช่เพียงแค่รูปคู่ธรรมดา ๆ ที่ทั้งคู่ชอบโพสต์ เพราะดันมีสิ่งที่ทำให้คนหลุดโฟกัสเข้าจัง ๆ นั่นก็คือ ‘แหวนเพชร’ บนนิ้วนางข้างซ้ายของ ก้อย อรัชพร นั่นเอง ทุกคนแห่คอมเมนต์แซวแค่รูปคู่ดังกล่าว ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะเป็นข่าวดีที่คนทั้งประเทศรอคอยหรือไม่ คงต้องรอให้ทั้ง ก้อย อรัชพร และ ทิม พิธา ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : IG goyyog
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