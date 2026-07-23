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คลิปเดือด แก๊งคนดีอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง จี้ตำรวจลากคอสอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:30 น.
คลิปเดือด แก๊งคนดีอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง จี้ตำรวจลากคอสอบ
ภาพจาก : FB/ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

วิจารณ์ยับ คลิปชุลมุนหวิดสลด กลุ่มคนอ้างปกป้องสถาบันฯ บุกรวบตัว-รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง เพจดัง “ซ้อเปา” ดึงสติ สังคมมีขื่อมีแป จี้ตำรวจเร่งดำเนินคดีแก๊งศาลเตี้ย ชี้อ้างเป็นคนดีแต่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ผิดกฎหมาย

กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมโซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญ เมื่อกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าปกป้องสถาบันฯ บุกเข้าล้อมจับและทำร้ายร่างกายบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความและทำคลิปหมิ่นเบื้องสูง จนเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือด หวิดบานปลายกลายเป็นโศกนาฏกรรม

อ้างรักสถาบัน ตั้ง “ศาลเตี้ย” รุมทำร้าย

ภาพเหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นนาทีเผชิญหน้าสุดตึงเครียด กลุ่มคนดังกล่าวได้ล้อมกรอบผู้ต้องสงสัย พร้อมตะโกนด่าทอและคาดคั้นอย่างดุเดือดว่า “มึงด่าในหลวงทำไม” และประกาศกร้าวให้คนอื่นรู้ว่า “เจอตัวแล้วทุกคน”

สถานการณ์ทวีความรุนแรงเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวใช้กำลังล็อกตัว และบังคับให้ผู้ต้องสงสัยนั่งลงอยู่เฉย ๆ จนเกิดการต่อสู้ขัดขืน ถึงขั้นมีคนตะโกนลั่นว่า “ลุกๆ ขึ้นจะมาแทงกูเลย” ทำให้คนในกลุ่มต้องเข้ามาช่วยกันปลดอาวุธและห้ามปรามกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายถึงชีวิต

“ซ้อเปา” ดึงสติ สังคมมีกฎหมาย อย่าใช้ศาลเตี้ย

จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น เฟซบุ๊กเพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเคลื่อนไหวและโพสต์ข้อความเตือนสติสังคมอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่า หากบุคคลในคลิปกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทสถาบันฯ จริง ก็ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย

ซ้อเปาแปะคลิปหลักฐานกลุ่มคนรักสถาบันทำร้าย่ร่างกาย
ภาพจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

“ยกพวกกันไปเป็นโขยง เค้าหมอบ ยกมือไหว้แล้วพวกมึงยังทำสันดานกุ๊ย กร่าง อย่าบอกว่านี้คือการทำดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน สิ่งที่พวกมึงทำก็แค่สนองความสะใจของตัวมึงเอง ขยะชิบหายแต่ละตัว” – คลิป

ทางเพจชี้ให้เห็นว่า ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะอ้างความหวังดีหรืออ้างว่าตนเองเป็น “คนดี” มากแค่ไหน ก็ไม่มีสิทธิ์ตั้งตัวเป็น “ศาลเตี้ย” เพื่อไปรุมทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงตัดสินผู้อื่น เพราะนั่นถือเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและละเมิดกฎหมายเช่นเดียวกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 09:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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