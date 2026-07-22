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อุตุฯ เตือน ฝนกรุงเทพเย็นนี้มาแน่บางพื้นที่ เช็กเขตไหนโดนก่อนช่วงเลิกงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 17:28 น.
ฝนกรุงเทพเย็นนี้ลุ้นยาวถึง 3 ทุ่ม เช็กเขตไหนโดนก่อนช่วงเลิกงาน

คนกรุงเทพฯ เตรียมร่มก่อนกลับบ้าน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ขณะที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกบางเขตเริ่มเจอฝนแล้ว พยากรณ์รายชั่วโมงชี้มีโอกาสตกต่อเนื่องถึงช่วงค่ำ

เย็นนี้คนกรุงเทพฯ ที่กำลังเตรียมเดินทางกลับบ้านควรเช็กสภาพอากาศก่อนออกจากที่ทำงาน หลังหลายพื้นที่เริ่มมีลมแรงและฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่าย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยฝนส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างช่วงบ่ายถึงค่ำ

รายงานจาก ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ช่วงเวลา 15.00 น. พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายเขต ได้แก่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน คลองสามวา และวังทองหลาง ก่อนกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก

ต่อมาในเวลา 15.45 น. กลุ่มฝนเคลื่อนไปปกคลุมเขตลาดกระบังและมีนบุรี ก่อนเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรายงานเวลา 16.00 น. ยังพบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณเขตลาดกระบัง โดยวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่เขตภาษีเจริญได้ 23 มิลลิเมตร

จากทิศทางกลุ่มฝนในช่วงบ่าย พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบก่อนอยู่ในแนวฝั่งตะวันตกและตอนใต้ของกรุงเทพฯ ก่อนเคลื่อนผ่านเขตชั้นกลางและออกไปทางฝั่งตะวันออก อย่างไรก็ตาม กลุ่มฝนสามารถก่อตัวขึ้นใหม่ได้ จึงไม่ควรสรุปว่าเขตที่ฝนหยุดแล้วจะไม่กลับมาตกซ้ำในช่วงค่ำ

คนกรุงเทพฯ เตรียมร่มก่อนกลับบ้าน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา

ฝนกรุงเทพเย็นนี้ตกถึงกี่โมง

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงประเมินว่า กรุงเทพฯ มีโอกาสเจอฝนในช่วงประมาณ 17.00–18.00 น. ก่อนกลับมามีฝนฟ้าคะนองอีกระลอกช่วงประมาณ 20.00–21.00 น. จากนั้นแนวโน้มฝนจะลดลงและเหลือท้องฟ้ามีเมฆมากตั้งแต่ราว 22.00 น. เป็นต้นไป แต่ช่วงเวลาจริงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามการเคลื่อนตัวและการก่อตัวของกลุ่มฝน

กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมกรุงเทพฯ ด้วยความเร็วประมาณ 10–20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นเป็นปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน

ผู้ที่เดินทางช่วงเลิกงานควรเผื่อเวลา โดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านเขตฝั่งตะวันตก ตอนใต้ และตะวันออกของกรุงเทพฯ รวมถึงระมัดระวังถนนลื่น น้ำรอการระบาย และทัศนวิสัยลดลง ส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง หากพบลมกระโชกแรง

ทั้งนี้ สถานการณ์ฝนสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ผู้เดินทางควรตรวจสอบภาพเรดาร์จากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางต่อเครื่องบินหรือมีนัดหมายในช่วงเย็นถึงค่ำ

ฝนกรุงเทพเย็นนี้ตกถึงกี่โมง
กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 17:28 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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