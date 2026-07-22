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สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ โปะน้ำแข็งก้อนยักษ์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 17:28 น.
ไวรัลสนั่นโซเชียล คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน ท็อปปิ้งน้ำแข็งก้อนยักษ์

สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ ท็อปปิ้งน้ำแข็งก้อนยักษ์ ขายเพียงวันละ 5 แก้วต่อวัน

กลายเป็นไวรัลในโซเชียลออนไลน์ของเกาหลีใต้ หลังจากที่ชาวเน็ตได้ลงคลิปร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง เปิดตัวเมนูอเมริกาโน่ยักษ์ (Giant Iced Americano) เมนูสุดแปลกที่เสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ซ้อนอยู่บนกาแฟที่มีน้ำแข็งอยู่แล้วในแก้ว

คาเฟ่ดังกล่าวมีชื่อว่า Dokgo Coffee (독고커피) มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือก แต่เมนูนี้กลับสร้างความฮือฮามากที่สุด โดยมี 2 แบบให้เลือก ทั้งแบบแก้วเดียวราคา 4,000 วอน (ประมาณ 91 บาท) และแบบสองแก้วที่มีน้ำแข็งก้อนยักษ์สองก้อนเชื่อมติดกันในราคา 8,000 วอน (ประมาณ 182 บาท) ซึ่งมีขายเพียงขนาดละ 5 แก้วต่อวันเท่านั้น

เมนูกาแฟอเมริกาโนเย็นเสิร์ฟพร้อมก้อนความเย็นขนาดมหึมา
IG/ place_archive

เมนูสุดแปลกนี้กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจและอยากไปตามรอยไวรัลดังกล่าว โดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้หลายคนได้รีวิวเมนูนี้ พร้อมให้ความเห็นว่าแม้จะดื่มค่อนข้างยาก แต่ก็คุ้มค่าหากได้ลองสักครั้ง

หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก เช่น “ขอวิธีกินหน่อยสิ” , “ถือน้ำแข็งนี่เดินกินเหมือนขนมได้ไหม?” , “สำหรับคนชอบกินน้ำแข็ง นี่มันคือความโรแมนติกเลย โคตรอยากกิน โคตรอยากเลีย ร้อนจนจะตายอยู่แล้ว….” , “ในฐานะคนชอบกินน้ำแข็ง ถ้าได้นั่งโต๊ะชั้น 2 ในคาเฟ่ที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำๆ เล่นมือถือไปเลียน้ำแข็งไปคงฟินน่าดู”

IG/ place_archive

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 17:28 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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