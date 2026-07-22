สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ โปะน้ำแข็งก้อนยักษ์
สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ ท็อปปิ้งน้ำแข็งก้อนยักษ์ ขายเพียงวันละ 5 แก้วต่อวัน
กลายเป็นไวรัลในโซเชียลออนไลน์ของเกาหลีใต้ หลังจากที่ชาวเน็ตได้ลงคลิปร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง เปิดตัวเมนูอเมริกาโน่ยักษ์ (Giant Iced Americano) เมนูสุดแปลกที่เสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ซ้อนอยู่บนกาแฟที่มีน้ำแข็งอยู่แล้วในแก้ว
คาเฟ่ดังกล่าวมีชื่อว่า Dokgo Coffee (독고커피) มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือก แต่เมนูนี้กลับสร้างความฮือฮามากที่สุด โดยมี 2 แบบให้เลือก ทั้งแบบแก้วเดียวราคา 4,000 วอน (ประมาณ 91 บาท) และแบบสองแก้วที่มีน้ำแข็งก้อนยักษ์สองก้อนเชื่อมติดกันในราคา 8,000 วอน (ประมาณ 182 บาท) ซึ่งมีขายเพียงขนาดละ 5 แก้วต่อวันเท่านั้น
เมนูสุดแปลกนี้กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจและอยากไปตามรอยไวรัลดังกล่าว โดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้หลายคนได้รีวิวเมนูนี้ พร้อมให้ความเห็นว่าแม้จะดื่มค่อนข้างยาก แต่ก็คุ้มค่าหากได้ลองสักครั้ง
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก เช่น “ขอวิธีกินหน่อยสิ” , “ถือน้ำแข็งนี่เดินกินเหมือนขนมได้ไหม?” , “สำหรับคนชอบกินน้ำแข็ง นี่มันคือความโรแมนติกเลย โคตรอยากกิน โคตรอยากเลีย ร้อนจนจะตายอยู่แล้ว….” , “ในฐานะคนชอบกินน้ำแข็ง ถ้าได้นั่งโต๊ะชั้น 2 ในคาเฟ่ที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำๆ เล่นมือถือไปเลียน้ำแข็งไปคงฟินน่าดู”
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