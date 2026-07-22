เศรษฐกิจ

ฟังอีกมุม! ผู้ประกาศข่าว วิเคราะห์ปมลาออก ช่วยยื้อเวลาให้หลายชีวิตเตรียมใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 17:33 น.
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 วิเคราะห์ปม ผอ.ข่าวเวิร์คพอยท์ลาออก

กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าว วิเคราะห์ปมพนักงานลาออก ชี้ฝ่ายข่าวต้นทุนค่าจ้างสูงแต่สำคัญ ย้ำเป็นเพียงการยื้อเวลาให้คนอื่น ๆ ได้เตรียมตัวเตรียมใจ

จากกรณี ติ่ง สมภพ รัตนวลี หรือ ติ่งข่าว ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของช่องเวิร์คพอยท์ทีวี (Workpoint TV) หลังทำงานมานานกว่า 10 ปี 7 เดือน เนื่องจากการปรับลดโครงสร้างองค์กรสถานีโทรทัศน์จากภาวะเศรษฐกิจ โดยจะมีผลตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่เข้าใจว่าในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ล่าสุด กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 รายการสนามข่าว ออกมาแสดงความเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ระบุว่า

“ได้ยินข่าวการปลดระดับ ผอ.ข่าวช่องหนึ่งแล้วใจหาย พูดจริงๆ ก็ไม่ได้เป็นการปลดหรอก แต่เขาลาออกเอง เพื่อให้น้องๆ คนอื่นในทีมข่าวได้ไปต่อ เหมือนที่ผมเคยบอกว่า ฝ่ายข่าวหรือรายการข่าวจะอยู่ในลำดับแรกๆ เวลาผู้บริหารจะลีนองค์กร ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับคนเราก็คือ อยากรีดไขมันออก ให้ดูเพรียวขึ้น แข็งแรงขึ้น แต่เขาอาจจะลืมฉุกคิดไปว่า ที่กำลังพยายามรีดออกนั้น เป็นไขมัน หรือเป็นกระดูกกันแน่!

ฝ่ายข่าวเป็นฝ่ายที่ใช้เงินเยอะ ผมก็ยอมรับในส่วนนี้ เพราะวิธีการหาข่าวมาออกอากาศย่อมมีต้นทุนเสมอ ข่าวที่ออกๆ กันทุกวันนี้มันจะไปลอกเขาไม่ได้ มันมีลิขสิทธิ์ ถ้าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ภาพข่าวมา ก็ต้องส่งทีมออกไปทำข่าวเอง อย่างน้อยก็ต้องออกรถกันไปสามคน หรือถ้าลดต้นทุนหน่อยก็สองคนพอไหว ไปแค่ช่างภาพกับคนขับรถ กลับมาก็มีคนรอทำบท ตัดต่อ ใส่กราฟิก เอาไปผ่าน บก. ผู้ประกาศ และทีมออกอากาศ ซึ่งมันก็คนทั้งนั้น ดังนั้นต้นทุนค่าจ้างฝ่ายข่าวย่อมสูงเป็นธรรมดา ทั้งค่าข่าว เงินเดือน โอที ฯลฯ

ดังนั้นเมื่อต้องลดคน ลดต้นทุน ผู้บริหารกางงบกำไรขาดทุนดู พิจารณาตัวเลขแล้ว ฝ่ายข่าวจึงดูเป็นฝ่ายที่อุ้ยอ้ายที่สุด ก็เริ่มจากตรงนี้ง่ายสุด แต่ผู้บริหารอาจจะลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่า ภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันและในอนาคตต่อจากนี้อีกหลายปี ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของเนื้อหา คนสามารถเลือกเสพละคร รายการ หรือสารพัดเกมโชว์ที่ท่านนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มอื่นในเวลาที่เขาต้องการได้ ซึ่งสะดวกกับเขามากกว่า แถมบางครั้งยังไม่มีโฆษณามาคั่นให้เสียอารมณ์อีก ดังนั้นโอกาสที่เขาจะชมรายการหรือละครสดๆ ผ่านจอโทรทัศน์จึงน้อยลงไปทุกที

ในขณะที่รายการเกมส์โชว์หรือละครสามารถชมย้อนหลังได้ แต่รายการข่าวกลับมีภูมิทัศน์ที่แตกต่างออกไป เพราะหัวใจของข่าว ก็คือ ความสดใหม่ ข่าวคือเรื่องที่ต้องรู้ รู้ทีหลังคือตกข่าวแล้ว ดังนั้นรายการข่าว แค่ดูย้อนหลังวันเดียวก็ไม่ทันคุยกับคนอื่นเขาแล้ว ตลาดวายหมด เหมือนรายการกีฬาที่นิยมชมสดๆ เพราะถ้ามาดูย้อนหลังมันก็รู้ผลหมดแล้ว ใครชนะ ใครแพ้ หมดความบันเทิงพอดี จึงเป็นธรรมดาที่รายการข่าวทางโทรทัศน์จะไม่มีวันตายอย่างที่ผมเคยเปรยไว้ เพราะหากข่าวไม่มีพื้นที่ในสื่อ ก็เหมือนประชาชนถูกปิดหู ปิดตา ซึ่งเค้าย่อมไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแน่

ถ้าพินิจพิจารณาดูเรตติ้งในปัจจุบัน จะเห็นผลลัพธ์ตามที่ว่า รายการข่าวบางรายการ เรตติ้งสูงกว่าละครช่วงไพรม์ไทม์ในช่วงเวลาเดียวกันเสียอีก เพราะคนยังเลือกเสพข่าวแบบเรียลไทม์ ส่วนละคร เขาสะดวกหรืออยากเมื่อไหร่ค่อยไปดูย้อนหลังเอา บางครั้งจะเห็นเรตติ้งละครทั้งก่อนข่าวและหลังข่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด เหมือนเขาเปิดมาเพื่อชมข่าวโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อกลับมาที่คำถามที่ว่า ถ้าจะลีนองค์กรลง ผู้บริหารมองฝ่ายข่าวเป็นไขมันที่พอกตัว หรือมองเป็นกระดูก ที่ทำให้ร่างกายยังได้ใช้ชีวิตต่อไปได้?

การที่ระดับ ผอ.ข่าวลาออก อาจจะดูเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่ออีกหลายชีวิตที่เหลือ ให้เขายังได้ทำงานหาเงินกันต่อ แต่เชื่อเถอะครับว่าร่างกายที่ขาดกระดูกมันก็ย่อมเดินต่อไปได้ลำบาก ดังนั้นการลาออกวันนี้ มันไม่ใช่การลาออกเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อ แต่มันคือการออกของคน ๆ หนึ่ง เพื่อยื้อเวลาให้อีกหลายคนที่เหลืออยู่ได้เตรียมตัว เตรียมใจ มีเวลาหายใจหายคอ หาที่หาทางขยับขยายกันแค่นั้นเองครับ…

เป็นกำลังใจให้คนข่าวทุกท่านนะครับ”

กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 วิเคราะห์เศรษฐกิจข่าว
ภาพจาก Facebook : กฤษดา นวลมี
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7
ภาพจาก Facebook : กฤษดา นวลมี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง

35 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว 22 กรกฎาคม 2569 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 22/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติวันพุธ ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาปกติเมื่อไหร่? ล่าสุด ยังไม่ปกติ เดินรถชั่วโมงละเที่ยว

47 นาที ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 วิเคราะห์ปม ผอ.ข่าวเวิร์คพอยท์ลาออก เศรษฐกิจ

ฟังอีกมุม! ผู้ประกาศข่าว วิเคราะห์ปมลาออก ช่วยยื้อเวลาให้หลายชีวิตเตรียมใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลสนั่นโซเชียล คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน ท็อปปิ้งน้ำแข็งก้อนยักษ์ ข่าวต่างประเทศ

สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ โปะน้ำแข็งก้อนยักษ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนกรุงเทพเย็นนี้ลุ้นยาวถึง 3 ทุ่ม เช็กเขตไหนโดนก่อนช่วงเลิกงาน ข่าว

อุตุฯ เตือน ฝนกรุงเทพเย็นนี้มาแน่บางพื้นที่ เช็กเขตไหนโดนก่อนช่วงเลิกงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต บันเทิง

โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษณ์ แจงแล้ว ทำไมเลียเจลาโต้ แล้วป้อนแจ็คเกอรีน บันเทิง

กฤษณ์ แจงแล้ว ทำไมเลียเจลาโต้ แล้วป้อนแจ็คเกอรีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร. ข่าวการเมือง

ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผบ.ตร. คนที่ 16 ของไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกฉันท์! เคาะ บิ๊กราญ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 16 ข่าวการเมือง

เอกฉันท์! เคาะ บิ๊กราญ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 16

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือน ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล ข่าว

เพจดังแนะ ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 67 ปี บขส. ยุติเดินรถ สายตราด-กรุงเทพฯ เพราะสาเหตุนี้ เข้าใจเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบคดีตบกลางทองหล่อ &quot;บังมัด&quot; รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน ไม่จำคุก ข่าว

“บังมัด” รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน รอดคุก จบคดีตบกลางทองหล่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ภาพอบอุ่น! เจเจ โพสต์รูปคู่ ต้าเหนิง อวยพรวันเกิด โมเมนต์ใจฟูทำแฟน ๆ แซวหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตลรวมล่าสุด 35 ศพ ข่าว

เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 35 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของรถทัวร์ขอโทษ แจงชายทำร้ายลุงคนขับไม่ใช่พนักงานบริษัท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต กาย ยืนขวางหน้ารถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ บันเทิง

นาทีชีวิต กาย รัชชานนท์ ยืนขวางรถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด.ญ.ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเจ็บ แม่ร้องสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แนะผู้โดยสาร ใช้รถสาธารณะอื่น หลังรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ ขัดข้อง ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แนะผู้โดยสาร ใช้รถสาธารณะอื่น หลังรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ ขัดข้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์ วอลเลย์บอล

ดูสด บราซิล พบ ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีม ถ่ายทอดสดออนไลน์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. แจงความคืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ปปง. แจงโกงสอบท้องถิ่น ลุยสอบหลักฐาน กางสถิติจัดการทรัพย์กว่า 6.4 หมื่นล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทราย ร้องแพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิต ข่าว

ครูทราย ร้องแพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นพระเกจิดังปากน้ำโพ &quot;หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร&quot; อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน ละสังขาร สิริอายุ 97 ปี ข่าว

สิ้นเกจิดัง “หลวงพ่อชอุ้ม กตสาโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน ละสังขาร สิริอายุ 97 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบด้วยดี! ทนายพัฒน์ เป็นพยานหย่า &quot;แบม-บอล&quot; ที่นอนสีชมพู เผยทั้งคู่ไม่ติดใจต่อกัน ข่าว

จบด้วยดี! ทนายพัฒน์ เป็นพยานหย่า “แบม-บอล” ที่นอนสีชมพู ทั้งคู่ไม่ติดใจต่อกัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นสถิติหวยวันเสาร์ 1 ส.ค. 10 ปี Line News

ย้อนสถิติหวยวันเสาร์ 1 สิงหาคม 10 ปี เทียบทุกงวด เลขไหนออกบ่อยสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 17:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
หวยลาว 22 กรกฎาคม 2569

ผลหวยลาววันนี้ 22/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติวันพุธ ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาปกติเมื่อไหร่? ล่าสุด ยังไม่ปกติ เดินรถชั่วโมงละเที่ยว

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
ไวรัลสนั่นโซเชียล คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน ท็อปปิ้งน้ำแข็งก้อนยักษ์

สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ โปะน้ำแข็งก้อนยักษ์

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
Back to top button