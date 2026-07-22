เอกฉันท์! เคาะ บิ๊กราญ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 16
เอกฉันท์! คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 12-0 เคาะ บิ๊กราญ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 16
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2569 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม วาระสำคัญคือการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 16 แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569
ก่อนเข้าสู่วาระ นายกรัฐมนตรีได้เชิญ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ร่วมหารือในห้องรับรองประมาณ 30 นาที จากนั้นเข้าสู่ห้องประชุมศรียานนท์ โดยมีแคนดิเดตเข้าร่วมพิจารณา 4 นาย ได้แก่ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี (อาวุโสอันดับ 1), พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร (อาวุโสอันดับ 2), พล.ต.อ.สำราญ นวลมา (อาวุโสอันดับ 3) และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ซึ่งแคนดิเดตทั้ง 4 นาย ได้ออกจากห้องประชุมตามกฎหมายก่อนการลงมติ
ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. คนใหม่ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวน ปราบปราม และงานด้านความมั่นคง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ตร. ที่เหลืออยู่ในห้องประชุมจำนวน 12 ท่าน มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง
สำหรับ ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2516 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 34 และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 50 เติบโตมาจากสายงานนครบาลและงานปราบปราม เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191), ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ โดยมีอายุราชการยาวนานจนถึงปี 2576
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