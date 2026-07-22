บันเทิง

กฤษณ์ แจงแล้ว ทำไมเลียเจลาโต้ แล้วป้อนแจ็คเกอรีน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 16:48 น.
กฤษณ์ แจงแล้ว ทำไมเลียเจลาโต้ แล้วป้อนแจ็คเกอรีน
ภาพจาก : FB/ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

คลิปกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ เลียชิมเจลาโต้ ก่อนตักคำต่อไปป้อน แจ็คเกอรีน ล่าสุดนิกกี้ ณฉัตร ถามเจ้าตัวตรง ๆ ยืนยันไม่ได้ลืม พร้อมเปิดเหตุผลที่ทำเช่นนั้น

ยังคงมีประเด็นใหม่ตามมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกระแสเจลาโต้ของ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ หลังคลิปขณะสาธิตวิธีกินเจลาโต้ให้กับ แจ็คเกอรีน บันเทิงไทยรัฐ ถูกนำกลับมาเผยแพร่และแชร์ต่อในโลกออนไลน์ จนหลายคนพากันตั้งคำถามถึงพฤติกรรมการใช้ช้อนร่วมกัน

ช่วงหนึ่งของคลิปเผยให้เห็นกฤษณ์ชิมเจลาโต้จากช้อน ก่อนใช้ช้อนคันเดิมตักเจลาโต้ป้อนให้แจ็คเกอรีนรับประทานต่อ ภาพดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งรู้สึกติดใจ โดยเฉพาะในแง่สุขอนามัย แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นระหว่างคนที่รู้จักและทำงานในวงการเดียวกันก็ตาม

ต่อมา นิกกี้ ณฉัตร หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาถามกฤษณ์แบบตรงไปตรงมา ระหว่างพูดคุยกันในรายการว่า เหตุใดเจ้าตัวจึงเลียหรือชิมเจลาโต้จากช้อน แล้วนำช้อนคันเดิมไปตักป้อนแจ็คเกอรีนอีกครั้ง ทั้งที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก

ด้านกฤษณ์ตอบว่า ตนรู้จักกับแจ็คเกอรีนมานาน ตั้งแต่สมัยทำรายการแฉ เมื่อถูกนิกกี้ถามต่อว่าเป็นเพราะลืมตัวหรือไม่ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ลืม พร้อมอธิบายว่าเจลาโต้เริ่มเยิ้มออกมา จึงเลียส่วนที่ละลาย ก่อนตักเจลาโต้ป้อนอีกฝ่ายต่อไป

คำอธิบายของกฤษณ์ทำให้เรื่องดังกล่าวกลับมาได้รับความสนใจอีกระลอก เพราะแม้เจ้าตัวจะมองว่าเป็นเหตุการณ์ระหว่างคนคุ้นเคย แต่ผู้ชมอีกส่วนยังตั้งคำถามว่า การใช้ช้อนที่สัมผัสปากแล้วร่วมกับผู้อื่นเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ก่อนหน้านี้ แจ็คเกอรีนเคยทดลองชิมเจลาโต้ของกฤษณ์ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า รสชาติอร่อยและไม่หวานมาก แต่ราคาค่อนข้างสูง หากต้องจ่ายเงินซื้อเองอาจไม่ได้เลือกรับประทานเป็นประจำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่กฤษณ์และเจลาโต้แบรนด์ PARAMETER กำลังถูกสังคมจับตามอง จากหลายประเด็นก่อนหน้า ทั้งเรื่องราคา วิธีรับประทาน การแนะนำให้ลูกค้ากินทันที และข้อความเกี่ยวกับมายด์เซ็ตของผู้บริโภคไทย ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลว่าแจ็คเกอรีนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรง การวิจารณ์ส่วนใหญ่ขณะนี้จึงมาจากมุมมองของผู้ชมที่เห็นคลิปบนโลกออนไลน์ ขณะที่กฤษณ์ชี้แจงเพียงว่าเป็นการกระทำตามธรรมชาติ เนื่องจากรู้จักอีกฝ่ายมานานแล้ว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 16:48 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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