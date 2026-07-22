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โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 16:51 น.
โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต

โมเมนต์ที่รอคอย! โชครถแห่-นัสเมียโชค โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีตเคยก้าวร้าว แฟน ๆ คอมเมนต์ยินดี

ถือเป็นการปิดฉากความบาดหมางที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปีได้อย่างงดงาม สำหรับกรณีดรามาระหว่างนักร้องหนุ่ม “โชค รถแห่” และ “นัส จุฑารัตน์” ภรรยา กับตลกชื่อดัง “บอล เชิญยิ้ม” ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องการทำงานและการรับงานคอนเสิร์ตจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตในอดีต

ล่าสุด (22 ก.ค. 69) นัส จุฑารัตน์ ได้โพสต์คลิปนาทีที่เธอและสามี “โชครถแห่” เข้าไปโผกอดศิลปินรุ่นพี่ “บอล เชิญยิ้ม” พร้อมแคปชั่นประกอบว่า “ดีใจที่วันนี้มาถึง 4 ปีที่หนูรอ ขอบคุณนะคะ สำหรับทุกอย่าง ขอโทษที่หนูเคยก้าวร้าว”

ขณะที่ บอล เชิญยิ้ม เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวว่า “ขอให้น้องทั้ง2 ประสพพบเจอสิ่งที่ดี พี่มีแต่ความหวังดี ไม่คิดร้าย ปล่อยวาง มีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ เดินหน้าทำมาหากินกัน ขอบคุณเน้อ มีความสุขทั้งครอบครัวครับผม”

โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต-1 โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต-2

ต่อมา นัสเมียโชค ก็ยังได้โพสต์ภาพรวมของ 3 คนอีกครั้ง พร้อมข้อความระบุว่า “ฝันที่ไม่กล้าฝัน ขอบคุณนะพี่บอล ที่ให้อภัยหนู ย้อนกลับไปหลายปีที่หนูใช้อารมณ์นำเหตุผล สร้างปัญหามากมาย ที่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้จนพวกเราจบกันไม่สวยเท่าไหร่ หนูผิดเอง ขอโทษนะพี่ หนูและโชคเคารพพี่เหมือนพี่ชายเสมอ ดีใจที่เวลา มันทำให้พวกเรากลับมาเจอมาคุยกันได้อีกครั้ง”

โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต-3

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อ้างอิงจาก : FB นาโอกิ เรน

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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