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ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 19:30 น.

ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง แพทย์ชี้สาเหตุ กินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ

วารสารรายงานผู้ป่วยของอเมริกา (American Journal of Case Reports) ตีพิมพ์กรณีศึกษาผู้ป่วยชายรายหนึ่งป่วยเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงตลอดระยะเวลา 4 เดือน แม้ทานยาแก้ปวดไม่สามารถบรรเทาอาการได้ และเมื่อแพทย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) และเอ็มอาร์ไอ (MRI) สมอง พบถุงน้ำหลายแห่งบริเวณเนื้อสมองส่วนสีขาว (White matter) ร่วมกับอาการสมองบวม ผลตรวจยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อโรคพยาธิตืดหมูในระบบประสาท (Neurocysticercosis) เชื้อก่อโรคบุกรุกเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองอย่างรุนแรง

ผู้ป่วยเผยว่ามักรับประทานเบคอนแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ เนื้อนิ่ม และไม่กรอบ โดยแพทย์ประเมินว่าพยาธิตัวตืดเข้าไปเจริญเติบโตในระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วย และผู้ป่วยล้างมือไม่สะอาดทำให้เชื้อพยาธิเข้าสู่สมองผ่านการสัมผัสสิ่งขับถ่ายปนเปื้อน แพทย์รักษาด้วยการให้ยารับประทาน อาการปวดศีรษะของผู้ป่วยทุเลาลง ผลสแกนสมองยืนยันปริมาณของเหลวสะสมในสมองลดลง

เจิง เจี้ยนหมิง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหาร เตือนอันตรายจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เนื้อหมูไม่สุก เบคอน ไส้กรอก กุนเชียง หรือแฮมที่ผ่านความร้อนไม่เพียงพอเสี่ยงต่อการปนเปื้อนพยาธิและแบคทีเรีย การรับประทานเนื้อหมูไม่สุกก่อให้เกิดการติดเชื้อพยาธิตัวตืดในลำไส้ สุขอนามัยที่ไม่ดีนำไปสู่การปนเปื้อนจากอุจจาระสู่ปาก ก่อให้เกิดโรคถุงน้ำพยาธิตืดหมู (Cysticercosis) ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรง ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุว่าโรคถุงน้ำพยาธิตืดหมูเกิดจากการกลืนไข่พยาธิ การรับประทานเนื้อหมูดิบเชื่อมโยงกับการติดเชื้อพยาธิตัวตืดในลำไส้

เบคอน

นอกจากนี้ เจิง เจี้ยนหมิง แนะนำหลักการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลโรค ดังนี้

  • เบคอนต้องทอดจนเปลี่ยนสีทึบแสงทั้งแผ่น น้ำมันไหลออก เนื้อหดตัว และกรอบเล็กน้อย ห้ามรับประทานส่วนที่นิ่มแฉะคล้ายเนื้อดิบ
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) แนะนำให้ปรุงเนื้อบด เช่น ไส้กรอก กุนเชียง ให้ได้อุณหภูมิแกนกลาง 71 องศาเซลเซียส เนื้อหมูทั่วไปและแฮมควรปรุงให้ได้อุณหภูมิอย่างน้อย 63 องศาเซลเซียส และพักไว้ 3 นาที การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดแกนกลางให้ผลแม่นยำกว่าการดูสี
  • แฮมพร้อมทานต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันเชื้อลิสทีเรีย (Listeria) แบคทีเรียชนิดนี้อันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยงควรนำแฮมมาอุ่นร้อนจนมีควันก่อนรับประทาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง (IARC) จัดเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 การรับประทานระยะยาวเสี่ยงรับโซเดียม ไขมันอิ่มตัว และไนไตรต์สูง เจิง เจี้ยนหมิง แนะนำเพิ่มเติมว่า ไส้กรอกควรนำไปนึ่งหรือต้มก่อนทอดเพื่อลดสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) และลดไนไตรต์ กุนเชียงต้องหั่นแผ่นบางและปรุงสุกเต็มที่ ละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งในตู้เย็นช่องธรรมดา ป้องกันแบคทีเรียเจริญเติบโต แยกเขียงและมีดสำหรับเนื้อดิบและอาหารสุก พร้อมล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปสามารถรับประทานได้เมื่อปรุงสุกอย่างถูกวิธี ผู้บริโภคต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ ผู้ที่มีอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะรุนแรง ลมชัก การมองเห็นผิดปกติ หรือแขนขาอ่อนแรง ต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดทันที

ที่มา: hk01

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 19:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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