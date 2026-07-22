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ช็อกแฟนคลับ! มือปืนโหดบุกยิงอินฟลูฯ สาว ทิ้งศพข้างทาง เศร้าลูกชายกำพร้าแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 21:30 น.
คนร้ายบุกยิงอินฟลูฯ สาวดับพร้อมแฟน

คนร้ายบุกยิงอินฟลูฯ สาวพร้อมแฟนหนุ่มดับสลด ทิ้งศพข้างทาง ตำรวจคาดสาเหตุโยงแก๊งค้ายาเสพติด แฟนคลับเศร้าทิ้งลูกชายวัย 13 ปีกำพร้า

สำนักข่าว G1 รายงานว่า คนงานฟาร์มพบร่าง ยูลิสเซียส มาร์เซลลี (Ulissias Marcelli) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 30 ปี และ วินิซิอุส ซูซา เด คาร์วัลโญ แฟนหนุ่มวัย 28 ปี ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ก่อนนำศพมาทิ้งไว้ข้างถนนสายหนึ่งในพื้นที่ชนบทของเมืองปอร์โต เซกูโร รัฐบาเยีย ประเทศบราซิล ตำรวจพลเรือนคาดว่าคนร้ายอาจจับกุมตัวทั้งสองคนไว้ก่อนลงมือสังหาร

สำหรับมาร์เซลลีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นำเสนอสไตล์การแต่งตัวแนวโกธิค มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 20,000 คน และมีลูกชายวัย 13 ปี เหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ Rock Gaya Festival ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่จะถึงนี้

ผู้จัดงานเทศกาลโพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรม ระบุว่าทีมงานเพิ่งประกาศข่าวดีเรื่องมาร์เซลลีร่วมเป็นหนึ่งในพิธีกร ทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เธอจากไป และยากจะทำใจเชื่อว่าคนที่เตรียมจะมอบช่วงเวลาพิเศษร่วมกันด่วนจากไปอย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนหาสาเหตุการฆาตกรรม ตั้งประเด็นการสอบสวนเรื่องหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติด หรือความขัดแย้งกับองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่

ขณะที่แฟนคลับจำนวนมากคอมเมนต์ไว้อาลัยในรูปภาพบนอินสตาแกรมของมาร์เซลลี หลายคนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและลูกชาย หวังให้เธอไปอยู่ในที่ที่สุขสบาย และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ

อย่างไรก้ดี ความเห็นอีกส่วนกังวลเรื่องปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงในบราซิล ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้และกำลังเดินหน้าสืบสวนคดีอย่างต่อเนื่อง

ยูลิสเซียส มาร์เซลลี ครีเอเตอร์สายโกธิควัย 30 ปี
ภาพจาก Instagram : ulissiasm
ยูลิสเซียส มาร์เซลลี อินฟลูสาวถูกยิงเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : ulissiasm

ข้อมูลจาก : people และ nypost

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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