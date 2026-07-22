ช็อกแฟนคลับ! มือปืนโหดบุกยิงอินฟลูฯ สาว ทิ้งศพข้างทาง เศร้าลูกชายกำพร้าแม่
คนร้ายบุกยิงอินฟลูฯ สาวพร้อมแฟนหนุ่มดับสลด ทิ้งศพข้างทาง ตำรวจคาดสาเหตุโยงแก๊งค้ายาเสพติด แฟนคลับเศร้าทิ้งลูกชายวัย 13 ปีกำพร้า
สำนักข่าว G1 รายงานว่า คนงานฟาร์มพบร่าง ยูลิสเซียส มาร์เซลลี (Ulissias Marcelli) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 30 ปี และ วินิซิอุส ซูซา เด คาร์วัลโญ แฟนหนุ่มวัย 28 ปี ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต ก่อนนำศพมาทิ้งไว้ข้างถนนสายหนึ่งในพื้นที่ชนบทของเมืองปอร์โต เซกูโร รัฐบาเยีย ประเทศบราซิล ตำรวจพลเรือนคาดว่าคนร้ายอาจจับกุมตัวทั้งสองคนไว้ก่อนลงมือสังหาร
สำหรับมาร์เซลลีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นำเสนอสไตล์การแต่งตัวแนวโกธิค มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 20,000 คน และมีลูกชายวัย 13 ปี เหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ Rock Gaya Festival ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่จะถึงนี้
ผู้จัดงานเทศกาลโพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรม ระบุว่าทีมงานเพิ่งประกาศข่าวดีเรื่องมาร์เซลลีร่วมเป็นหนึ่งในพิธีกร ทุกคนรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เธอจากไป และยากจะทำใจเชื่อว่าคนที่เตรียมจะมอบช่วงเวลาพิเศษร่วมกันด่วนจากไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนหาสาเหตุการฆาตกรรม ตั้งประเด็นการสอบสวนเรื่องหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติด หรือความขัดแย้งกับองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่
ขณะที่แฟนคลับจำนวนมากคอมเมนต์ไว้อาลัยในรูปภาพบนอินสตาแกรมของมาร์เซลลี หลายคนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและลูกชาย หวังให้เธอไปอยู่ในที่ที่สุขสบาย และขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
อย่างไรก้ดี ความเห็นอีกส่วนกังวลเรื่องปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงในบราซิล ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้และกำลังเดินหน้าสืบสวนคดีอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีสลด อินฟลูฯ แม่ลูกสองถูกแฟนเก่าแทงดับ หลังเพิ่งเลิกรา ทิ้งลูกชายกำพร้าแม่
- เด็กสาว 16 ถูกยิงดับ ศพนอนในบ้านข้ามคืน เพื่อนสนิท 3 คนไม่แจ้งใคร จนแม่มาพบเอง
- มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: