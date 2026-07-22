นักเบสบอลญี่ปุ่นดาวรุ่ง “อัณฑะแตก” หลังโดนลูกตีเองใส่หว่างขาหลังโฮมรันแรก
โจชัว คุโรดะ-เกราเออร์ นักกีฬาเบสบอล วัย 23 ปีของแอธเลติกส์ โดนลูกที่ตีเองพุ่งใส่หว่างขาจนอัณฑะแตก ระหว่างเกมพบไดมอนด์แบ็กส์ เพียงไม่กี่อินนิงหลังตีโฮมรันแรกในเมเจอร์ลีก ต้องผ่าตัดทันทีหลังจบเกม
วันที่โจชัว คุโรดะ-เกราเออร์ ควรจะจดจำไปตลอดชีวิตในฐานะวันที่ตีโฮมรันแรกในเมเจอร์ลีก กลับกลายเป็นวันที่เจ้าตัวต้องขึ้นเตียงผ่าตัดแทน หลังโดนลูกที่ตีเองพุ่งเข้าใส่หว่างขาจน อัณฑะแตก ระหว่างเกมที่โอ๊คแลนด์ แอธเลติกส์ บุกไปเยือนอริโซนา ไดมอนด์แบ็กส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ตามเวลาสหรัฐฯ (21 กรกฎาคม ตามเวลาญี่ปุ่น)
คุโรดะ-เกราเออร์ นักเบสบอลญี่ปุ่น วัย 23 ปี ลงเล่นตำแหน่งเบสสามในเกมนี้ และเปิดตัวได้อย่างสวยงามในตาที่ 1 ช่วงอินนิงที่ 2 ด้วยการตีโฮมรันแรกในอาชีพเมเจอร์ลีกไปตกฝั่งซ้ายกลางสนาม พร้อมรอยยิ้มแห่งความยินดี แต่ความสุขอยู่ได้ไม่นาน เพราะพอมาถึงตาตีที่ 3 ในอินนิงที่ 5 ขณะมีผู้วิ่งอยู่เบสหนึ่งและเอาต์ไปแล้ว 2 คน เขาสวิงใส่ลูกสไลเดอร์มุมในลูกแรก และลูกเบสบอลก็สะท้อนกลับมาพุ่งเข้าใส่หว่างขาตัวเองเต็ม ๆ
แม้เจ็บจนเหงื่อแตก คุโรดะ-เกราเออร์ยังฝืนเล่นต่อและตีลูกนั้นไปเป็นซิงเกิลหน้ากลาง ก่อนลงไปเล่นตำแหน่งเบสสามต่ออีกเล็กน้อย แต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวออกจากเกม
ทางทีมแอธเลติกส์แถลงในเวลาต่อมาว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอัณฑะแตก และต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีหลังจบเกม สื่อกีฬาหลายสำนักในสหรัฐฯ รวมถึง The Athletic รายงานตรงกันว่าปัจจุบันเขากำลังพักฟื้นอยู่
คุโรดะ-เกราเออร์ถูกแอธเลติกส์เลือกในการดราฟต์ปี 2024 รอบ 3 อันดับรวมที่ 75 ก่อนถูกเรียกตัวขึ้นเมเจอร์ลีกครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา และทำผลงานได้อย่างร้อนแรงตลอด 16 เกมแรก ตีได้ 25 ครั้งจาก 60 ครั้งที่ขึ้นตี คิดเป็นค่าเฉลี่ยการตีสูงถึง .417
อาการบาดเจ็บลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมเจอร์ลีก โดยปี 2019 มิตช์ ฮานิเกอร์ ผู้เล่นตำแหน่งเอาต์ฟิลด์ของซีแอตเทิล มาริเนอร์ส ในเวลานั้น ก็เคยโดนลูกที่ตีเองพุ่งเข้าใส่หว่างขาจนต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเช่นกัน สำหรับคุโรดะ-เกราเออร์ ยังไม่มีรายงานว่าจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนก่อนกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: