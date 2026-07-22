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นักเบสบอลญี่ปุ่นดาวรุ่ง “อัณฑะแตก” หลังโดนลูกตีเองใส่หว่างขาหลังโฮมรันแรก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 20:00 น.

โจชัว คุโรดะ-เกราเออร์ นักกีฬาเบสบอล วัย 23 ปีของแอธเลติกส์ โดนลูกที่ตีเองพุ่งใส่หว่างขาจนอัณฑะแตก ระหว่างเกมพบไดมอนด์แบ็กส์ เพียงไม่กี่อินนิงหลังตีโฮมรันแรกในเมเจอร์ลีก ต้องผ่าตัดทันทีหลังจบเกม

วันที่โจชัว คุโรดะ-เกราเออร์ ควรจะจดจำไปตลอดชีวิตในฐานะวันที่ตีโฮมรันแรกในเมเจอร์ลีก กลับกลายเป็นวันที่เจ้าตัวต้องขึ้นเตียงผ่าตัดแทน หลังโดนลูกที่ตีเองพุ่งเข้าใส่หว่างขาจน อัณฑะแตก ระหว่างเกมที่โอ๊คแลนด์ แอธเลติกส์ บุกไปเยือนอริโซนา ไดมอนด์แบ็กส์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ตามเวลาสหรัฐฯ (21 กรกฎาคม ตามเวลาญี่ปุ่น)

คุโรดะ-เกราเออร์ นักเบสบอลญี่ปุ่น วัย 23 ปี ลงเล่นตำแหน่งเบสสามในเกมนี้ และเปิดตัวได้อย่างสวยงามในตาที่ 1 ช่วงอินนิงที่ 2 ด้วยการตีโฮมรันแรกในอาชีพเมเจอร์ลีกไปตกฝั่งซ้ายกลางสนาม พร้อมรอยยิ้มแห่งความยินดี แต่ความสุขอยู่ได้ไม่นาน เพราะพอมาถึงตาตีที่ 3 ในอินนิงที่ 5 ขณะมีผู้วิ่งอยู่เบสหนึ่งและเอาต์ไปแล้ว 2 คน เขาสวิงใส่ลูกสไลเดอร์มุมในลูกแรก และลูกเบสบอลก็สะท้อนกลับมาพุ่งเข้าใส่หว่างขาตัวเองเต็ม ๆ

แม้เจ็บจนเหงื่อแตก คุโรดะ-เกราเออร์ยังฝืนเล่นต่อและตีลูกนั้นไปเป็นซิงเกิลหน้ากลาง ก่อนลงไปเล่นตำแหน่งเบสสามต่ออีกเล็กน้อย แต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวออกจากเกม

ทางทีมแอธเลติกส์แถลงในเวลาต่อมาว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอัณฑะแตก และต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีหลังจบเกม สื่อกีฬาหลายสำนักในสหรัฐฯ รวมถึง The Athletic รายงานตรงกันว่าปัจจุบันเขากำลังพักฟื้นอยู่

คุโรดะ-เกราเออร์ถูกแอธเลติกส์เลือกในการดราฟต์ปี 2024 รอบ 3 อันดับรวมที่ 75 ก่อนถูกเรียกตัวขึ้นเมเจอร์ลีกครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา และทำผลงานได้อย่างร้อนแรงตลอด 16 เกมแรก ตีได้ 25 ครั้งจาก 60 ครั้งที่ขึ้นตี คิดเป็นค่าเฉลี่ยการตีสูงถึง .417

อาการบาดเจ็บลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมเจอร์ลีก โดยปี 2019 มิตช์ ฮานิเกอร์ ผู้เล่นตำแหน่งเอาต์ฟิลด์ของซีแอตเทิล มาริเนอร์ส ในเวลานั้น ก็เคยโดนลูกที่ตีเองพุ่งเข้าใส่หว่างขาจนต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเช่นกัน สำหรับคุโรดะ-เกราเออร์ ยังไม่มีรายงานว่าจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนก่อนกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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