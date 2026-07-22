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นาทีสลด! ก๊าซระเบิด อุโมงค์ถล่มทับคนงาน ดับ 12 ศพ กู้ภัยเร่งหาผู้สูญหายใต้ซาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 20:30 น.
ก๊าซมีเทนระเบิดทำอุโมงค์อินเดียถล่มทับคนงานเสียชีวิต

ก๊าซมีเทนระเบิดทำอุโมงค์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอินเดียถล่ม คร่าคนงาน 12 ราย กู้ภัยลุยค้นหา 13 คนสูญหายใต้ซาก เสี่ยงอันตรายจากสารเคมีสะสม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุสลดในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 500 เมกะวัตต์ บริเวณแม่น้ำทิสตา รัฐสิกขิม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียติดกับพรมแดนจีน เกิดก๊าซระเบิดอย่างรุนแรงจนอุโมงค์ทรุดตัวทับร่างคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และสูญหายอีก 13 ชีวิต

เหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะคนงาน 21 ชีวิตกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในอุโมงค์ที่หมู่บ้านซามาร์ดุง อนุพามา ตามลิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน เผยคำให้การของผู้รอดชีวิตว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นก่อนที่เศษซากปรักหักพังจะถล่มลงมา มีเพียง 2 คนที่สามารถหนีรอดออกมาได้ทันเวลา หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 6 คนพยายามบุกเข้าไปช่วยเหลือคนงาน แต่กลับติดอยู่ภายในอุโมงค์ตามไปด้วย

ทีมกู้ภัยจากกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ (NDRF) ระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่ลึกเข้าไปในอุโมงค์ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำของบรรษัทพลังงานน้ำแห่งชาติ (NHPC) สร้างขึ้นเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำทิสตาไปยังกังหันไฟฟ้า

โซนัม ดี ภูเทีย ผู้กำกับการตำรวจ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบีซีเมื่อเช้าวันพุธว่า ทีมกู้ภัยพบศพแล้ว 12 ราย ตำรวจสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้ 7 ราย หนึ่งในนั้นเป็นชาวสิกขิม ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานข้ามชาติจากรัฐเบงกอลตะวันตก อุตตราขัณฑ์ และอัสสัม ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพจะช่วยยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด

ก๊าซมีเทนระเบิดในอุโมงค์โรงไฟฟ้าอินเดีย-3
ภาพจาก : AP

NHPC ออกแถลงการณ์ระบุสาเหตุว่า ก๊าซที่คาดว่าเป็นมีเทนซึ่งสะสมอยู่ในชั้นหินเกิดปะทุอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดการระเบิด ควันทึบและก๊าซพิษ สอดคล้องกับข้อมูลของรัฐบาลสิกขิมที่ระบุสาเหตุว่าเกิดจากการเผาไหม้ของก๊าซมีเทน เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมว่า มีเทนเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มักสะสมตัวอยู่ใต้ดิน หากการขุดเจาะทำให้ก๊าซรั่วไหลออกมาในพื้นที่ปิดแล้วสัมผัสกับประกายไฟก็สามารถลุกไหม้หรือระเบิดได้ทันที

ขณะนี้กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เชื่อว่ายังติดอยู่ข้างใน แต่การทำงานเต็มไปด้วยความยากลำบาก นิติน กุมาร เจ้าหน้าที่ NDRF เผยว่าพบก๊าซพิษจำนวนมากกระจายตัวอยู่ภายใน ทั้งก๊าซมีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับอันตรายสูงสุด ทีมกู้ภัยต้องสวมอุปกรณ์ออกซิเจนและจำกัดเวลาเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพียงรอบละ 15 นาทีเท่านั้น

ดร.เดเวช วาเลีย ศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ธ-อีสเทิร์นฮิลล์ อธิบายว่า ลุ่มแม่น้ำทิสตาตั้งอยู่ในเขตที่มีแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว โครงสร้างหินในพื้นที่ยังค่อนข้างใหม่ เปราะบาง และมีรอยร้าว บางส่วนเชื่อมโยงกับชั้นหินอุ้มถ่านหิน ทำให้ก๊าซโบราณอย่างมีเทนและก๊าซอื่น ๆ สะสมอยู่ใต้ดินจนอาจเป็นชนวนระเบิดได้

ทั้งนี้ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างในอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันการเติบโต ขณะที่ต้องเผชิญกับสภาพธรณีวิทยาที่เปราะบาง สภาพอากาศแปรปรวน และมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่รัดกุม โดยเฉพาะโครงการขุดเจาะอุโมงค์ในเทือกเขาหิมาลัยมีความเสี่ยงสูงมาก

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เคยเกิดเหตุระเบิดในเหมืองถ่านหินรัฐเมฆาลัย คร่าชีวิตคนงานไป 18 ราย และในปี 2566 มีเหตุอุโมงค์ถล่มในรัฐอุตตราขัณฑ์ ทำให้คนงาน 41 ชีวิตติดอยู่นานถึง 17 วันก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย

ระเบิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าอินเดีย-2
ภาพจาก : AP
ระเบิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าอินเดีย
ภาพจาก : AP
ระเบิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าอินเดีย ดับ 12 ศพ
ภาพจาก : AP
ก๊าซมีเทนระเบิดในอุโมงค์โรงไฟฟ้าอินเดีย
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : apnews และ bbc

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sukanlaya s.

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