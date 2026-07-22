เพจดังแนะ ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล
เพจดังแนะ ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล หากอีกฝั่งอ้างไม่มีการให้ประวัติเจ็บหน้าอก
จากกรณี น.ส.เบญญาภรณ์ พานเพชร หรือ ครูทราย ครูและอินฟลูเอนเซอร์ ชาว จ.ราชบุรี ได้ให้สัมภาษณ์รายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา กรณีสามีวัย 31 ปี เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หลังแพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยผิด แม้ครูทรายเผยว่าได้บอกอาการของสามีกับบุคลากรทางการแพทย์ไปก่อนหน้าแล้ว แต่กลับถูกปฏิเสธการรักษาตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น
เพจเฟซบุ๊ก CardioClinic WP ของ นพ.วิพัชร พันธวิมล อายุรแพทย์โรคหัวใจ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่า
“ไม่รู้ รพ. หรือ ครูทรายจะเห็นโพสต์นี้ก่อนกัน แต่จะบอกว่าถ้าคิดแบบทนายปีศาจ กุญแจที่จะทำให้คดีพลิกและครูทรายแพ้ในชั้นศาลคือ “ผู้ป่วยและญาติไม่ได้ให้ประวัติเรื่องเจ็บหน้าอกเลย” อย่าลืมว่าหลักฐานไม่มีเลยนะครับ นอกจากคำพูดครูทรายผ่านสื่ออย่างเดียว
ผู้เสียชีวิตก็ไม่อยู่แล้ว เวชระเบียนเท่านั้นคือสิ่งที่จะยืนยันทุกอย่างได้ รีบไปขอเก็บไว้ให้เร็วที่สุด เพราะคำบอกเล่าในรายการของครูทรายทั้งการที่หมออายุรกรรมคนแรกปัดไม่ตรวจเพราะกินขนมปังไปแล้ว หมอแผนกตรวจโรคทั่วไปอาวุโสท่านนั้นพูดคำแรกคือเรื่องโคเลสเตอรอล มันแปลกไปหมดเลย ราวกับว่า chief complaints ในเวชระเบียนไม่ใช่ chest pain”
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