“บังมัด” รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน รอดคุก จบคดีตบกลางทองหล่อ
ศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาปรับ “บังมัด คลองตัน” 5,000 บาท ไม่มีโทษจำคุก หลังให้การรับสารภาพคดีตบหน้า “สันธนะ ประยูรรัตน์” บริเวณลานจอดรถสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เมื่อเดือนเมษายน 2568
ศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ในคดีทำร้ายร่างกายระหว่าง นายวันชัย มะอินทร์ หรือ บังมัด คลองตัน กับนายสันธนะ ประยูรรัตน์ โดยบังมัดให้การรับสารภาพ ศาลจึงลงโทษปรับ 5,000 บาท และไม่มีโทษจำคุก คดีสิ้นสุดตามกระบวนการในชั้นนี้
คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. วันที่ 3 เมษายน 2568 บริเวณลานจอดรถหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอยทองหล่อ 13 บังมัดเดินทางไปพบสันธนะ ก่อนปรี่เข้าไปต่อว่าและใช้มือตบใบหน้าหนึ่งครั้ง ท่ามกลางผู้ติดตามของทั้งสองฝ่าย จนเกิดความชุลมุนและมีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
หลังเกิดเหตุ บังมัดเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตั้งใจเดินทางไปพบและตบสันธนะ โดยอ้างความไม่พอใจจากพฤติกรรมและความขัดแย้งก่อนหน้า ด้านสันธนะเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานเลขคดีหรือมาตรากฎหมายที่ศาลใช้ลงโทษ รวมถึงเหตุผลฉบับเต็มของคำพิพากษา และยังไม่ทราบว่าฝ่ายสันธนะจะดำเนินการทางแพ่งเพิ่มเติมหรือไม่
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