เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 67 ปี บขส. ยุติเดินรถ สายตราด-กรุงเทพฯ เพราะสาเหตุนี้ เข้าใจเลย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 15:03 น.

ปิดตำนาน 67 ปี บขส.ตราด ยุติเดินรถสายตราด-กรุงเทพฯ 31 ก.ค.นี้ เหตุผู้โดยสารน้อย แบกต้นทุนไม่ไหว

มีรายงานว่า บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมยุติการให้บริการรถโดยสารเส้นทางตราด-กรุงเทพฯ (หมอชิต) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ปิดตำนานบริการที่ดำเนินมายาวนานถึง 67 ปีลงอย่างถาวร เนื่องจากประสบภาวะผู้โดยสารน้อยจนไม่คุ้มกับต้นทุน

อ้างอิงจาก เฟซบุ๊กตราดทีวีและผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานตรงกันว่า รถ บขส. สายนี้จะเดินรถเที่ยวสุดท้ายในวันที่ 31 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม รถร่วม บขส. ทั้งรถทัวร์เชิดชัยและรถมินิบัส ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

พนักงานจำหน่ายตั๋ว บขส.ตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเดินรถออกจากกรุงเทพฯ (หมอชิต) เวลา 7.30 น. และออกจากตราดเวลา 9.30 น. เหลือเพียงวันละเที่ยวเดียว จากเดิมที่เคยมีเที่ยวกลางคืนเวลา 22.30 น. แต่ต้องยุติไปตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด สาเหตุที่ต้องยกเลิกเส้นทางมาจากปัญหาความไม่คุ้มทุนและภาระค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันมีผู้โดยสารเพียงประมาณ 10 คนจากต้นทาง รับเพิ่มที่จุดจอดแสนตุ้งอีก 4 ถึง 5 คน ขณะที่บริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายตายตัวอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเที่ยว ทำให้การเดินรถไม่คุ้มทุน

คนตราดจะเดินทางด้วยอะไรแทน

แม้ บขส. สายหลัก (รถ 999) จะยุติเดินรถ แต่เส้นทางตราด-กรุงเทพฯ ยังมีทางเลือกอื่นที่ให้บริการตามปกติ ดังนี้

รถทัวร์และมินิบัสของเอกชน (รถร่วม บขส.) เป็นตัวเลือกหลักที่ยังวิ่งอยู่ ให้บริการโดยบริษัทเชิดชัยทัวร์ และเกาะช้างกรุงเทพเดินรถ เป็นรถปรับอากาศมาตรฐาน ป.1 และ ม.2 จ ราคาตั๋วประมาณ 279 ถึง 290 บาท จุดขึ้นรถในกรุงเทพฯ ใช้ได้ทั้งสถานีขนส่งเอกมัยและหมอชิต 2 โดยรถร่วมมินิบัสในภาพรวมยังมีให้บริการหนาแน่นถึงวันละ 26 เที่ยวไปกลับ

สิ่งที่ผู้โดยสารต้องเตรียมใจคือ ความแตกต่างด้านสิทธิ์และความสะดวกเมื่อเทียบกับ บขส. เดิม ประเด็นแรกคือสิทธิ์ลดค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผูกกับรถ บขส. 999 ผู้โดยสารจึงควรสอบถามผู้ให้บริการรถร่วมแต่ละรายก่อนว่ารองรับสิทธิ์ดังกล่าวหรือไม่

ประเด็นที่สองคือเรื่องสัมภาระ ตามที่คนในพื้นที่สะท้อนว่าผู้สูงอายุและผู้ที่มีของเยอะจะเดินทางด้วยรถมินิบัสได้ลำบากกว่ารถทัวร์ใหญ่แบบเดิม

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางต่อภายในจังหวัดหรือไปเกาะช้าง เมื่อถึงสถานีขนส่งตราดแล้ว ยังสามารถต่อรถสองแถวประจำทางในพื้นที่ได้ตามปกติ เช่น เส้นทางไปท่าเรืออ่าวธรรมชาติเพื่อข้ามไปเกาะช้าง

ปิดตำนาน 67 ปี บขส. ยุติเดินรถ สายตราด-กรุงเทพฯ เพราะสาเหตุนี้ เข้าใจเลย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 15:03 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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