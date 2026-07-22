เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 35 ราย
เศร้า น้องอ๋อมแอ๋ม วัย 23 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 35 ผู้เป็นแม่โพสต์อาลัย “ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง”
จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานการเสียชีวิตของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ระบุว่า น.ส.ฐิติชญา ครุฑวิชิต หรือ น้องอ๋อมแอ๋ม อายุ 23 ปี เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลา 02.22 น. ของวันที่ 22 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศิริราช
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมแล้ว 35 ราย และยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 21 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต 12 รายทำการรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู และผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้ 48 ราย
ขณะที่ทางคุณแม่ของน้องอ๋อมแอ๋ม ได้โพสต์ภาพของลูกสาว พร้อมข้อความไว้อาลัยครั้งสุดท้ายผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ปฏิหาริย์ไม่มีจริง วันที่ 22 ก.ค 69 เวลา 02.22 นาที ลูกสาวแสนสวยของแม่ไม่ต้องทรมารแล้วนะ ไม่ต้องทนเจ็บทนปวดอีกต่อไปแล้วลูก แม่รักหนูที่สุดนะคะคนเก่งแก้วตาดวงใจของแม่ ไปเป็นนางฟ้าแสนสวยบนสรวงสวรรค์นะลูกสาวคนสวยของแม่ หนูเก่งและเเกร่งมาก ลูกไม่ต้องห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงน้องแล้วนะ
พักผ่อนให้สบายนะลูก ยืนดูความสำเร็จของน้ำอิงบนสวรรคค์นะลูกนะ แม่จะเข้มแข็งอยู่ให้ได้ ขอให้ลูกแม่พักผ่อนอย่างสงบและมีความสุขนะ ฐิติชญา ครุฑวิชิต (อ๋อมแอ๋ม) แม่ช่วยหนูทุกทางเต็มที่กับหนูแล้วลูก แม่ขอโทษนะคะ คนสวย 23 ปี 6 เดือน 13 วันที่เลี้ยงดูหนูมาแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุด ใครไม่รักหนูแต่แม่รักหนูนะคะลูกแม่”
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