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นาทีชีวิต กาย รัชชานนท์ ยืนขวางรถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:25 น.
นาทีชีวิต กาย ยืนขวางหน้ารถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

ฮารุ เผยคลิปสัญชาตญาณความเป็นพ่อ กาย รัชชานนท์ ยืนขวางหน้ารถหลังขับเกือบชนเด็กๆ ขณะข้ามถนน แถมบีบแตรใส่ ฝากเตือนสติผู้ใช้รถในแหล่งท่องเที่ยวให้เอื้อเฟื้อนักท่องเที่ยว

เกิดเหตุการณ์สุดระทึกกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง หลัง กาย รัชชานนท์ พร้อมด้วย ฮารุ สุประกอบ พาลูกๆ เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม แต่กลับเจออุบัติเหตุหวิดเศร้า เมื่อมีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและเกือบพุ่งชนเด็กๆ ขณะกำลังเดินข้ามถนน

คลิปเผยให้เห็นจังหวะที่ครอบครัวกำลังเดินข้ามถนนไปยังจุดไฮไลต์ของตลาด รถคันอื่นๆ ชะลอหยุดให้คนข้ามตามปกติ แต่กลับมีรถยนต์คันหนึ่งขับสวนขึ้นมาโดยไม่ยอมหยุดชะลอ แถมยังบีบแตรส่งเสียงดังใส่กลุ่มเด็กๆ ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อ กายจึงรีบกระโดดเข้าไปยืนขวางหน้ารถทันทีเพื่อปกป้องลูกๆ จากการถูกชน ก่อนจะเดินเข้าไปเปิดประตูพูดคุยกับคนขับถึงพฤติกรรมขับขี่อันตราย

นาทีชีวิต กาย ยืนขวางหน้ารถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

กาย ได้ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวผ่านคลิปวิดีโอว่า ตลาดร่มหุบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนจำนวนมาก รายได้ของผู้ประกอบการและคนในพื้นที่ส่วนใหญ่พึ่งพาการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ขับขี่ทุกคนควรใจเย็น มีความระมัดระวัง และเอื้อเฟื้อแก่ผู้ใช้ถนนร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง (ชาวบ้านในพื้นที่มักเรียกว่า ตลาดเสี่ยงตาย) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ติดกับสถานีรถไฟแม่กลอง จุดเด่นที่ทำให้ตลาดกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวระดับ Unseen Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คือการเป็นตลาดสดที่ตั้งอยู่บนรางรถไฟสายบ้านแหลม–แม่กลอง ความยาวกว่า 100 เมตร

ช่วงปี พ.ศ. 2527 จากการที่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำผัก ผลไม้ และอาหารทะเลสดมาวางขายริมทางรถไฟ เพราะเป็นจุดที่มีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก จนขยายตัวกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ามากกว่า 300 ร้าน

ในหนึ่งวันจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านตัดกลางตลาดประมาณ 8 รอบต่อวัน ทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณหวูดรถไฟ พ่อค้าแม่ค้าจะพร้อมใจกันเก็บสินค้า แบกสัมภาระ และหุบร่มกันสาดอย่างฉับไวเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปได้อย่างปลอดภัย จากนั้นเมื่อรถไฟผ่านพ้นไป ร่มและแผงขายของจะถูกกางออกตามเดิมอย่างรวดเร็วราวกับเล่นมายากล

นาทีชีวิต กาย ยืนขวางหน้ารถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:25 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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