ภาพอบอุ่น! เจเจ โพสต์รูปคู่ ต้าเหนิง อวยพรวันเกิด โมเมนต์ใจฟูทำแฟน ๆ แซวหนัก

เปิดภาพล่าสุด เจเจ กฤษณภูมิ ร่วมฉลองวันเกิด ต้าเหนิง กัญญาวีร์ อายุครบ 30 ปี โพสต์ภาพคู่อวยพรสุดน่ารัก ทำแฟนคลับอมยิ้ม
มีโมเมนต์ให้แฟนคลับได้ยิ้มตามกันในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 30 ปีของ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดย ก้อง กฤษฏิ์ หรือ ก้อง Hive Salon เผยคลิปวิดีโอให้เห็นภาพนักแสดงหนุ่ม เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม มาร่วมโต๊ะฉลองในวันสำคัญ แชร์นาทีร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ หนุ่มเจเจถือโทรศัพท์เก็บภาพบรรยากาศไว้ตลอดเวลา
เมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของเจเจ พบว่ามีการโพสต์ภาพคู่ยืนหันหลัง พร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรว่า “Happy birthday ครับลูกพี่” และใส่อิโมจิรูปเค้ก 1 อัน ฝั่งต้าเหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “Thank you เจ้!!!!!”
สำหรับความสัมพันธ์ของสองนักแสดงวัยรุ่นนั้น ค่าย คิว โอ ดับบลิว เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (QOW Entertainment) เคยออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เนื้อหาระบุถึงการตัดสินใจปรับลดสถานะลง แต่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
เดิมทีทั้งสองคนไม่ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอธิบายให้เข้าใจยาก อีกทั้งเป็นเรื่องอนาคตที่คาดการณ์ไม่ได้ แต่หลังสังคมและโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องนี้ในวงกว้างจึงตัดสินใจสื่อสารโดยตรงเพื่อความเหมาะสม ยืนยันว่ามีการลดความสัมพันธ์ลงเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
ส่วนกรณีมีคนนำบทสัมภาษณ์ตลอด 10 ปีที่ผ่านมามาเผยแพร่และวิเคราะห์ ขอยืนยันว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเพียงประสบการณ์ ไม่ใช่เหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาต่างเติบโตขึ้นตามวัยและพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อย่างดีที่สุด ส่วนเหตุผลที่แท้จริงของการลดสถานะขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว
ปัจจุบันทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีและบริหารบริษัท QOW ENTERTAINMENT ร่วมกันต่อไป ในอนาคตอาจเห็นทั้งคู่ปรากฏตัวร่วมกันในการทำงานหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจมาตั้งแต่วันแรก หวังว่าแฟน ๆ จะเข้าใจ เคารพการตัดสินใจ และคอยสนับสนุนต่อไป
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