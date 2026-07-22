เจ้าของรถทัวร์ขอโทษ แจงชายทำร้ายลุงคนขับไม่ใช่พนักงานบริษัท
เจ้าของ ส.ทรงพล การท่องเที่ยว ขอโทษสังคม แจงชายที่ขึ้นไปทำร้ายร่างกายลุงคนขับรถบัสคู่กรณีบนมอเตอร์เวย์ไม่ใช่พนักงานบริษัท เผยเป็นบุคคลที่จ้างมาช่วยยกกระเป๋าผ่านคนขับอีกที
นายทรงพล โพธิ์งาน เจ้าของ ส.ทรงพล การท่องเที่ยว ออกมาขอโทษสังคม หลังคลิปเหตุการณ์รถบัสสองคันเฉี่ยวชนกันบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออก เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ลุกลามจนมีชายกลุ่มหนึ่งบุกขึ้นไปทำร้ายร่างกายคนขับรถบัสสูงวัยแพร่กระจายในโลกออนไลน์ นายทรงพลยืนยันว่าชายที่ก่อเหตุในคลิปไม่ใช่พนักงานของบริษัท
นายทรงพลเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุบริษัทรับงานพารถ 10 คันไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี ให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี โดยมีรถนำขบวนหนึ่งคันซึ่งหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายจัดหามาเอง
ขบวนรถขับอยู่ในเลนที่สองด้วยความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามปกติ ก่อนรถบัสของคู่กรณีจะเปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้รถบัสคันแรกของบริษัทต้องหักหลบไปเลนขวาสุดกะทันหันเช่นกัน ส่งผลให้รถประชาชนที่ตามมาต้องเบรกกะทันหันไปด้วย
คลิปอีกมุมที่เผยแพร่ภายหลังบันทึกช่วงก่อนเกิดเหตุรุนแรง แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งเริ่มจากการเปลี่ยนเลนและการขอทาง คนขับรถบัสคันแรกลงมาสอบถามคู่กรณี ยอมรับว่าเห็นรถของอีกฝ่ายแล้วแต่ได้เปิดไฟเลี้ยวขอออกจากเลนก่อนแล้ว
ขณะที่ฝ่ายคู่กรณีไม่ยอมรับคำอธิบายนี้ ตะโกนโต้ตอบด้วยความไม่พอใจและใช้ถ้อยคำรุนแรง ก่อนสถานการณ์จะบานปลายจากการโต้เถียงไปสู่การใช้กำลังทำร้ายร่างกายคนขับสูงวัย
นายทรงพลชี้แจงว่า ชายที่ขึ้นไปบนรถบัสคู่กรณีและทำร้ายร่างกายคนขับ ไม่ใช่พนักงานขับรถหรือพนักงาแต่เป็นบุคคลภายนอกที่พนักงานขับรถอีกคนหนึ่งจ้างมาช่วยยกกระเป๋าเป็นการส่วนตัว
หลังเกิดเหตุคู่กรณีทั้งหมดไปเจรจากันที่ สภ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานตามปกติ ยังไม่มีรายงานว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีหรือจับกุมผู้ใดในเหตุการณ์นี้
นายทรงพลระบุว่า บริษัทมีการะวัติอาชญากรรมและตรวจแอลกอฮอล์กับสารเสพติดก่อนปฏิบัติงานเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าไม่สามารถตรวจสอบบุคคลภายนอกที่พนักงานไปจ้างมาเองได้ พร้อมเตรียมประชุมกำชับพนักงนให้รัดกุมขึ้นและขอโทษสังคมอีกครั้งต่อพฤติกรรมของบุคคลในคลิป
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