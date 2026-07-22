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เจ้าของรถทัวร์ขอโทษ แจงชายทำร้ายลุงคนขับไม่ใช่พนักงานบริษัท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:43 น.

เจ้าของ ส.ทรงพล การท่องเที่ยว ขอโทษสังคม แจงชายที่ขึ้นไปทำร้ายร่างกายลุงคนขับรถบัสคู่กรณีบนมอเตอร์เวย์ไม่ใช่พนักงานบริษัท เผยเป็นบุคคลที่จ้างมาช่วยยกกระเป๋าผ่านคนขับอีกที

นายทรงพล โพธิ์งาน เจ้าของ ส.ทรงพล การท่องเที่ยว ออกมาขอโทษสังคม หลังคลิปเหตุการณ์รถบัสสองคันเฉี่ยวชนกันบนถนนมอเตอร์เวย์ขาออก เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ลุกลามจนมีชายกลุ่มหนึ่งบุกขึ้นไปทำร้ายร่างกายคนขับรถบัสสูงวัยแพร่กระจายในโลกออนไลน์ นายทรงพลยืนยันว่าชายที่ก่อเหตุในคลิปไม่ใช่พนักงานของบริษัท

นายทรงพลเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุบริษัทรับงานพารถ 10 คันไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี ให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี โดยมีรถนำขบวนหนึ่งคันซึ่งหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายจัดหามาเอง

ขบวนรถขับอยู่ในเลนที่สองด้วยความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามปกติ ก่อนรถบัสของคู่กรณีจะเปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้รถบัสคันแรกของบริษัทต้องหักหลบไปเลนขวาสุดกะทันหันเช่นกัน ส่งผลให้รถประชาชนที่ตามมาต้องเบรกกะทันหันไปด้วย

คลิปอีกมุมที่เผยแพร่ภายหลังบันทึกช่วงก่อนเกิดเหตุรุนแรง แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งเริ่มจากการเปลี่ยนเลนและการขอทาง คนขับรถบัสคันแรกลงมาสอบถามคู่กรณี ยอมรับว่าเห็นรถของอีกฝ่ายแล้วแต่ได้เปิดไฟเลี้ยวขอออกจากเลนก่อนแล้ว

ขณะที่ฝ่ายคู่กรณีไม่ยอมรับคำอธิบายนี้ ตะโกนโต้ตอบด้วยความไม่พอใจและใช้ถ้อยคำรุนแรง ก่อนสถานการณ์จะบานปลายจากการโต้เถียงไปสู่การใช้กำลังทำร้ายร่างกายคนขับสูงวัย

นายทรงพลชี้แจงว่า ชายที่ขึ้นไปบนรถบัสคู่กรณีและทำร้ายร่างกายคนขับ ไม่ใช่พนักงานขับรถหรือพนักงาแต่เป็นบุคคลภายนอกที่พนักงานขับรถอีกคนหนึ่งจ้างมาช่วยยกกระเป๋าเป็นการส่วนตัว

หลังเกิดเหตุคู่กรณีทั้งหมดไปเจรจากันที่ สภ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานตามปกติ ยังไม่มีรายงานว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีหรือจับกุมผู้ใดในเหตุการณ์นี้

นายทรงพลระบุว่า บริษัทมีการะวัติอาชญากรรมและตรวจแอลกอฮอล์กับสารเสพติดก่อนปฏิบัติงานเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าไม่สามารถตรวจสอบบุคคลภายนอกที่พนักงานไปจ้างมาเองได้ พร้อมเตรียมประชุมกำชับพนักงนให้รัดกุมขึ้นและขอโทษสังคมอีกครั้งต่อพฤติกรรมของบุคคลในคลิป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:43 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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