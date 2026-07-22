ผลหวยลาววันนี้ 22/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติวันพุธ ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์
ผลหวยลาวงวด 22 กรกฎาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัวออกอะไร เปิดสถิติย้อนหลังหวยออกวันพุธ 19 งวด วิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์
คอหวยลาวเตรียมลุ้นผลสลากพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 พร้อมกันตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังตัวเลขจากงวดก่อนหน้าและสถิติวันพุธเริ่มถูกนำกลับมาจับคู่หาเลขน่าสนใจกันอีกครั้ง โดยหวยลาวพัฒนาเริ่มถ่ายทอดสดเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาไทย สามารถติดตามการประกาศผลผ่าน ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 22 7 69
ผลหวยลาวงวด 22 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพุธ
จากผลรางวัลย้อนหลังวันพุธจำนวน 19 งวด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เมื่อนับตัวเลขทั้งหมดในรางวัลเลขท้าย 4 ตัว พบว่า เลข 7 ปรากฏมากที่สุดถึง 13 ครั้ง จากตัวเลขรวม 76 หลัก
อันดับถัดมาเป็นเลข 2 ซึ่งปรากฏ 9 ครั้ง ส่วนเลข 0, 1, 5 และ 8 ออกเท่ากันตัวละ 8 ครั้ง ทำให้ภาพรวมของงวดนี้มีเลข 7 เป็นตัวนำ ตามด้วยกลุ่มเลขรอง 2, 5 และ 0
เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักหน่วยของทั้ง 19 งวด เลข 7 ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยปิดท้ายรางวัลถึง 5 งวด ได้แก่ 47, 57, 77, 57 และ 77 คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของผลย้อนหลังทั้งหมด
ด้านเลขท้าย 2 ตัว พบหมายเลขที่เคยออกซ้ำมากที่สุด 3 ชุด ได้แก่
- 57 ออก 2 ครั้ง
- 72 ออก 2 ครั้ง
- 77 ออก 2 ครั้ง
ขณะที่เลขท้าย 3 ตัวยังไม่มีชุดใดออกซ้ำตรงกัน แต่ตัวเลขที่มีเลข 7 ปรากฏอยู่หลายงวด ได้แก่ 375, 147, 557, 172, 377, 572, 257, 977 และ 971
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
|29/4/69
|7768
|768
|68
|8
|22/4/69
|8257
|257
|57
|7
|8/4/69
|8977
|977
|77
|7
|1/4/69
|6810
|810
|10
|0
|25/3/69
|1971
|971
|71
|1
|18/3/69
|4329
|329
|29
|9
|11/3/69
|5181
|181
|81
|1
|4/3/69
|2958
|958
|58
|8
เลขเด็ดตำราสัตว์ งวด 22/7/69
สำหรับตำรานามสัตว์ที่คอหวยลาวนิยมใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เมื่อนำมาเทียบกับกลุ่มเลขเด่นและเลขรอง สามารถจัดกลุ่มสัตว์ที่น่าสนใจได้ดังนี้
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ม้า 52, หมู 47 และ ควาย 49
- สัตว์เล็กน่าจับตา : หนู 55, นกกระยาง 57 และ งู 72
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