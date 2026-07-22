หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 22/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติวันพุธ ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 19:00 น.
หวยลาว 22 กรกฎาคม 2569

ผลหวยลาวงวด 22 กรกฎาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัวออกอะไร เปิดสถิติย้อนหลังหวยออกวันพุธ 19 งวด วิเคราะห์เลขเด็ดตำราสัตว์

คอหวยลาวเตรียมลุ้นผลสลากพัฒนา งวดประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2569 พร้อมกันตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังตัวเลขจากงวดก่อนหน้าและสถิติวันพุธเริ่มถูกนำกลับมาจับคู่หาเลขน่าสนใจกันอีกครั้ง โดยหวยลาวพัฒนาเริ่มถ่ายทอดสดเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาไทย สามารถติดตามการประกาศผลผ่าน ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 22 7 69

ผลหวยลาวงวด 22 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพุธ

จากผลรางวัลย้อนหลังวันพุธจำนวน 19 งวด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เมื่อนับตัวเลขทั้งหมดในรางวัลเลขท้าย 4 ตัว พบว่า เลข 7 ปรากฏมากที่สุดถึง 13 ครั้ง จากตัวเลขรวม 76 หลัก

อันดับถัดมาเป็นเลข 2 ซึ่งปรากฏ 9 ครั้ง ส่วนเลข 0, 1, 5 และ 8 ออกเท่ากันตัวละ 8 ครั้ง ทำให้ภาพรวมของงวดนี้มีเลข 7 เป็นตัวนำ ตามด้วยกลุ่มเลขรอง 2, 5 และ 0

เมื่อพิจารณาเฉพาะหลักหน่วยของทั้ง 19 งวด เลข 7 ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยปิดท้ายรางวัลถึง 5 งวด ได้แก่ 47, 57, 77, 57 และ 77 คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของผลย้อนหลังทั้งหมด

ด้านเลขท้าย 2 ตัว พบหมายเลขที่เคยออกซ้ำมากที่สุด 3 ชุด ได้แก่

  • 57 ออก 2 ครั้ง
  • 72 ออก 2 ครั้ง
  • 77 ออก 2 ครั้ง

ขณะที่เลขท้าย 3 ตัวยังไม่มีชุดใดออกซ้ำตรงกัน แต่ตัวเลขที่มีเลข 7 ปรากฏอยู่หลายงวด ได้แก่ 375, 147, 557, 172, 377, 572, 257, 977 และ 971

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0
25/3/69 1971 971 71 1
18/3/69 4329 329 29 9
11/3/69 5181 181 81 1
4/3/69 2958 958 58 8

เลขเด็ดตำราสัตว์ งวด 22/7/69

สำหรับตำรานามสัตว์ที่คอหวยลาวนิยมใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เมื่อนำมาเทียบกับกลุ่มเลขเด่นและเลขรอง สามารถจัดกลุ่มสัตว์ที่น่าสนใจได้ดังนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ม้า 52, หมู 47 และ ควาย 49
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : หนู 55, นกกระยาง 57 และ งู 72

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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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