งูทะเลยักษ์? พบวัตถุลึกลับโผล่นอกชายฝั่ง ชาวบ้านสงสัยตัวอะไร?
ชาวบ้านพบวัตถุทรงยาวคล้ายท่อโผล่พ้นน้ำใกล้เมืองโฮฟ ประเทศอังกฤษ เมื่อ 19 กรกฎาคม หน่วยยามฝั่งอังกฤษยืนยันไม่ใช่เหตุเรืออับปาง
ชาวเมืองโฮฟ ประเทศอังกฤษ พบวัตถุรูปร่างประหลาดลอยและโผล่พ้นผิวน้ำทะเลเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ชาวบ้านเห็นวัตถุมากกว่าหนึ่งชิ้นอยู่ห่างจากชายฝั่ง ลักษณะคล้ายท่อหรือวัตถุทรงยาว มีส่วนโค้งโผล่ขึ้นเหนือน้ำเป็นช่วง ๆ จนไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิต เศษอุปกรณ์ทางทะเล หรือวัตถุประเภทใดกันแน่
ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งถ่ายภาพผ่านกล้องส่องระยะไกล ทำให้ภาพที่เผยแพร่ออกมาเห็นเพียงโครงร่างของวัตถุ ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ชัดเจน หลังภาพถูกเผยแพร่ เหตุการณ์นี้สร้างความสงสัยในหมู่ชาวบ้านและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก บางคนคาดว่าอาจเป็นท่อขุดลอก ท่อลอยน้ำ หรืออุปกรณ์สำรวจทางทะเล ขณะที่บางความคิดเห็นเปรียบเทียบกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ แต่ทั้งหมดยังเป็นเพียงการคาดเดาจากภาพเท่านั้น
ด้านหน่วยยามฝั่งแห่งสหราชอาณาจักร หรือ HM Coastguard ระบุว่า วัตถุดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรือลำหนึ่งที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณนั้น จึงยืนยันว่าไม่ใช่เหตุเรืออับปางหรือมีผู้ตกอยู่ในอันตรายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยยามฝั่งไม่ได้เปิดเผยว่าวัตถุนั้นคืออะไร เรือลำดังกล่าวกำลังทำงานประเภทใด หรือเป็นอุปกรณ์ของโครงการใด
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าวัตถุที่พบเป็นท่อขุดลอกหรือท่อลอยน้ำจริงหรือไม่ เป็นอุปกรณ์สำรวจใต้ทะเลหรือสายลากของเรือหรือไม่ เรือลำใดเป็นเจ้าของอุปกรณ์ กำลังดำเนินงานอะไรนอกชายฝั่งเมืองโฮฟ และหลังเสร็จงานแล้ววัตถุถูกนำออกจากพื้นที่หรือยัง
แม้หน่วยยามฝั่งจะยืนยันว่าวัตถุเกี่ยวข้องกับเรือที่กำลังทำงาน แต่ตัวตนที่แท้จริงของวัตถุยังไม่ได้รับการเปิดเผย ผู้อ่านที่ติดตามพื้นที่ชายฝั่งเมืองโฮฟควรรอการยืนยันเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเชื่อคำอธิบายใดคำอธิบายหนึ่งที่แชร์กันในโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบน Reddit บางรายเข้ามาแสดงความเห็นในเชิงขำขัน โดยมีคอมเมนต์หนึ่งทายแบบติดตลกว่าอาจเป็น เพลซิโอซอร์ลายทาง พร้อมแนบภาพประกอบที่ดูเหมือนสัตว์ในตำนานยุคไดโนเสาร์ ซึ่งได้รับการตอบรับแบบขำ ๆ จากผู้ใช้รายอื่นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเห็นเหล่านี้เป็นเพียงมุกตลกจากโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่ข้อสรุปที่มีหลักฐานรองรับ และไม่ควรเข้าใจว่าเป็นคำอธิบายจริงของวัตถุที่พบ
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