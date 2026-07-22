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ด.ญ.ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเจ็บ แม่ร้องสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:21 น.

เด็กหญิง ม.2 ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเจ็บ แม่ร้องสื่อสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา 1.1 แสนบาท

จากกรณีอุบัติเหตุสะเทือนใจ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา กรณีนักเรียนหญิงชั้น ม.2 ถูกรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง ก่อนพุ่งชนเข้าอย่างจังขณะข้ามทางม้าลาย จนได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ

ทว่าครอบครัวกลับเจอข่าวร้าย เมื่อสิทธิ์บัตรทองของน้องไม่สามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับคนขับรถจักรยานยนต์คู่กรณีไม่มีพ.ร.บ. ซึ่งค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินกว่าหมื่นบาท แต่ผู้เป็นแม่ไม่มีเงินสำรองจ่าย

ล่าสุดทางด้าน ต้น ปราการ ได้ตัดสินใจเปิดระดมทุนผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งหลังจากโพสต์เรื่องราวของน้องได้ไม่นาน ปรากฏว่ามีผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ โอนเงินเข้าบัญชีของครอบครัวรวมเป็นเงินกว่า 1.1 แสนบาท จึงต้องรีบประกาศปิดรับบริจาทันที และดำเนินการจ่ายค่ารักษา พาเด็กกลับมาพักฟื้นที่บ้านพัก

ทีมแพทย์วินิจฉัยอาการเบื้องต้นระบุว่า ขาขวากระดูกหัก ต้องใส่เฝือก แต่ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัด แค่ต้องใส่เฝือกและติดตามอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด

ส่วนทางด้านคดีความ พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณี ซึ่งยังอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล มาแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่ออาการดีขึ้น

ด.ญ.ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงชน สิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา-1

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อ้างอิงจาก : honekrasae, FB ฅนข่าว ต้นปราการ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 14:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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