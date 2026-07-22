ด.ญ.ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเจ็บ แม่ร้องสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา
เด็กหญิง ม.2 ถูกจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเจ็บ แม่ร้องสื่อสิทธิ์บัตรทองใช้ไม่ได้-คนขับไม่มี พ.ร.บ. ชาวเน็ตระดมทุนช่วยค่ารักษา 1.1 แสนบาท
จากกรณีอุบัติเหตุสะเทือนใจ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา กรณีนักเรียนหญิงชั้น ม.2 ถูกรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง ก่อนพุ่งชนเข้าอย่างจังขณะข้ามทางม้าลาย จนได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
นาทีจยย. ซิ่งฝ่าไฟแดง ชนเด็กหญิงม.2 ข้ามทางม้าลายร่างกระเด็น คนขับอ้าง ไม่เห็นสัญญาณไฟ
ทว่าครอบครัวกลับเจอข่าวร้าย เมื่อสิทธิ์บัตรทองของน้องไม่สามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับคนขับรถจักรยานยนต์คู่กรณีไม่มีพ.ร.บ. ซึ่งค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินกว่าหมื่นบาท แต่ผู้เป็นแม่ไม่มีเงินสำรองจ่าย
ล่าสุดทางด้าน ต้น ปราการ ได้ตัดสินใจเปิดระดมทุนผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งหลังจากโพสต์เรื่องราวของน้องได้ไม่นาน ปรากฏว่ามีผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ โอนเงินเข้าบัญชีของครอบครัวรวมเป็นเงินกว่า 1.1 แสนบาท จึงต้องรีบประกาศปิดรับบริจาทันที และดำเนินการจ่ายค่ารักษา พาเด็กกลับมาพักฟื้นที่บ้านพัก
ทีมแพทย์วินิจฉัยอาการเบื้องต้นระบุว่า ขาขวากระดูกหัก ต้องใส่เฝือก แต่ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัด แค่ต้องใส่เฝือกและติดตามอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
ส่วนทางด้านคดีความ พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณี ซึ่งยังอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล มาแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่ออาการดีขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : honekrasae, FB ฅนข่าว ต้นปราการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: