สนามบินสุวรรณภูมิ แนะผู้โดยสาร ใช้รถสาธารณะอื่น หลังรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์ ขัดข้อง
สนามบินสุวรรณภูมิ แนะผู้โดยสาร ให้เผื่อเวลาเดินทาง ใช้รถสาธารณะอื่น หลังรถไฟฟ้า “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ขัดข้อง
22 ก.ค. 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โพสต์ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Airport Rail Link ขณะนี้ Airport Rail Link ยังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องด้านเทคนิค ส่งผลให้การให้บริการเดินรถไม่เป็นไปตามปกติ และอาจมีความล่าช้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอแนะนำผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางเข้า–ออก ทสภ. หลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นการชั่วคราว และพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือก เพื่อป้องกันผลกระทบจากความล่าช้าในการเดินทาง ได้แก่
- รถแท็กซี่สาธารณะ
- รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน (Grab และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต)
- รถโดยสารสาธารณะ
- รถลีมูซีนของท่าอากาศยาน
- รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว ควรวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน
นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือก พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องดังกล่าว
ทสภ. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่าน Facebook ของ Airport Rail Link: https://www.facebook.com/share/1DPqkFk5Gn/?mibextid=wwXIfr
ขณะที่ รฟท. และ ขสมก. ได้จัดให้มีรถสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารจากสถานี สุวรรณภูมิ (SVB) – มักกะสัน (MAS) และจากสถานี มักกะสัน (MAS) – สุวรรณภูมิ (SVB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดังนี้
- สถานี มักกะสัน (MAS) จุดรับ-ส่ง ชั้น Ground ด้านล่างสถานี
- สถานี สุวรรณภูมิ (SVB) จุดรับ-ส่ง ชั้น 2 ประตู 9
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมราง เผยสาเหตุรถไฟฟ้า “แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ขัดข้อง เดินรถได้แค่ขบวนเดียว
- เช็กด่วน! แอร์พอร์ต ลิงก์ ยังขัดข้อง-คนล้นสถานี จัดรถบัสเสริม ยกเว้นค่าปรับตั๋วเกินเวลา
- แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง เดินรถได้ขบวนเดียว เปิดจุดรถรับส่งสถานี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: