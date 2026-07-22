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ครูทราย ร้องแพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:40 น.
ครูทราย ร้องแพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิต

ครูทราย ยื่นหนังสือร้องเรียน แพทยสภา จี้สอบกระบวนการรักษา รพ.เอกชน ราชบุรี ปมสามีเสียชีวิตจากการวินิจฉัยผิดพลาด

22 ก.ค. 2569 นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ น.ส.เบญญาภรณ์ พานเพชร หรือ ครูทราย ครูและอินฟลูเอนเซอร์ ชาว จ.ราชบุรี พร้อมด้วยน้องสาว และนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการรักษาพยาบาล กรณีสามีเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมที่ จ.ราชบุรี

แพทยสภาได้รับเรื่องไว้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว โดยคณะอนุกรรมการจริยธรรม จะรวบรวมเอกสาร เวชระเบียน และข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณา และอาศัยข้อมูลและความเห็นทางวิชาการจากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นกลาง และเป็นธรรม

นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รับเรื่องร้องเรียนจากครูทราย
FB/ อิทธพร คณะเจริญ

ตนได้พูดคุย รับฟังรายละเอียดและข้อกังวลของครูทราย พร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ครูทรายและครอบครัวมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงและคำอธิบายจากกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

แพทยสภาจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอแสดงความเสียใจกับครูทรายอีกครั้งหนึ่ง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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