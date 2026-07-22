ปปง. แจงโกงสอบท้องถิ่น ลุยสอบหลักฐาน กางสถิติจัดการทรัพย์กว่า 6.4 หมื่นล้าน
ปปง. แจงความคืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย้อนสถิติจัดการทรัพย์สินผิดกฎหมาย 6.4 หมื่นล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานของ ปปง. ในประเด็นเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น แจงข้อมูลผลงานตลอดรอบปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาท ดังนี้
- ยึดและอายัดทรัพย์สิน : ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 24,748 ล้านบาท
- ส่งอัยการยื่นศาลริบทรัพย์ : ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่ากว่า 27,032 ล้านบาท
- ส่งเรื่องคืนผู้เสียหาย : ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย รวมมูลค่ากว่า 10,980 ล้านบาท
- คำสั่งศาลสิ้นสุด : ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและสั่งให้นำไปคืนหรือชดใช้ให้ผู้เสียหาย รวมมูลค่ากว่า 2,165 ล้านบาท
ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานที่ชัดเจนเพียงพอในการเสนอศาล
สำหรับประเด็น การทุจริตสอบท้องถิ่นที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ทาง ปปง. อธิบายว่า การจัดการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้สัมฤทธิ์ผลนั้น จำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนตามมาตรฐานการดำเนินคดีทรัพย์สิน
ปัจจุบัน ปปง. ได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบว่ามีความชัดเจนเพียงพอแล้ว ทางสำนักงาน ปปง. จะเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันที
ข้อมูลจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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