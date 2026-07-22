ข่าวต่างประเทศ

ทีมงานซีรีส์ดัง ผัวแทงดับสลด ก่อนผูกคอตายหนีผิด ใต้ต้นไม้ ทิ้งลูก 11 เดือนนอนกอดศพแม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 05:17 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 05:18 น.
ทีมงานซีรีส์ดัง ผัวแทงดับสลด ก่อนผูกคอตายหนีผิด ใต้ต้นไม้ ทิ้งลูก 11 เดือนนอนกอดศพแม่

สลดควีนส์! ผัวฆ่าแทงหลังเมียดับทิ้งลูกวัย 11 เดือน ก่อนผูกคอตายใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะ

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในย่านแอสโตเรีย เขตควีนส์ นครนิวยอร์ก แมรี เคต โกลดิง วัย 34 ปี ผู้ช่วยผู้ตกแต่งฉากซีรีส์ดัง ถูกพบเป็นศพถูกแทงเข้าที่หลังภายในบ้านพัก มีมีดปักคาอยู่ ในเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันอังคารที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจและแหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า โจเซฟ อัซซาเร็ตโต วัย 33 ปี สามีของผู้ตาย ก่อเหตุสะเทือนขวัญด้วยการใช้มีดแทงภรรยาจนเสียชีวิตหลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ปล่อยให้นกน้อย วัยเพียง 11 เดือน ลูกชายของทั้งสองคนอยู่ตามลำพังกับร่างไร้วิญญาณของแม่

จากนั้นฝ่ายชายขับรถตู้ออกจากที่เกิดเหตุ แล้วโทรศัพท์ไปสารภาพบาปกับเพื่อนและญาติ ก่อนที่เพื่อนของผู้ตายจะรีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงเด็กและพบนกน้อยอยู่ข้างศพแม่ จึงอุ้มเด็กออกมาด้วยความตกใจและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หลังเกิดเหตุประมาณ 6 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พบร่างของอัซซาเร็ตโตผูกคอกับต้นไม้เสียชีวิตอยู่ภายในสวนสาธารณะแอสโตเรียพาร์คที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหนีความผิดจากการก่อเหตุครั้งนี้

เพื่อนบ้านในพื้นที่ระบุว่า ทั้งสองเพิ่งย้ายมาจากรัฐเพนซิลเวเนียได้เพียง 2 เดือน ฝ่ายชายมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์ร้อน และมีอาการคล้ายป่วยทางจิต มักเขียนข้อความข่มขู่เพื่อนบ้านเรื่องจอดรถ และเคยมีปากเสียงทำร้ายร่างกายกับเจ้าหน้าที่ยึดรถมาแล้ว นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลว่าน้องชายของเขาเคยถูกจับกุมในคดียิงพ่อตัวเองเสียชีวิตเมื่อปี 2020 อีกด้วย

สามีควีนส์แทงหลังเมียดับทิ้งลูก 11 เดือนเฝ้าศพ ก่อนหนีไปผูกคอตายใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะ คาดปมทะเลาะรุนแรง ทำซ้ำรอยประวัติความรุนแรงในครอบครัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขปฏิทินคำชะโนด งวด 1 สิงหาคม 2569 เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1/8/69 บารมีปู่ศรีสุทโธให้โชคเลขท้าย 2-3 ตัว

52 วินาที ที่แล้ว
ทีมงานซีรีส์ดัง ผัวแทงดับสลด ก่อนผูกคอตายหนีผิด ใต้ต้นไม้ ทิ้งลูก 11 เดือนนอนกอดศพแม่ ข่าวต่างประเทศ

ทีมงานซีรีส์ดัง ผัวแทงดับสลด ก่อนผูกคอตายหนีผิด ใต้ต้นไม้ ทิ้งลูก 11 เดือนนอนกอดศพแม่

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีช็อก ตร.หนุ่ม ออกจับคนชนแล้วหนี แต่เจอร่างภรรยาตัวเองในซากรถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งูทะเลยักษ์? พบวัตถุลึกลับโผล่นอกชายฝั่ง ชาวบ้านสงสัยตัวอะไร?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายบุกยิงอินฟลูฯ สาวดับพร้อมแฟน ข่าวต่างประเทศ

ช็อกแฟนคลับ! มือปืนโหดบุกยิงอินฟลูฯ สาว ทิ้งศพข้างทาง เศร้าลูกชายกำพร้าแม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ผบ.ตร.คนที่ 16 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา จับตาเลขอายุลุ้นรวยงวด 1 8 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ผบ.ตร.คนที่ 16 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา คอหวยจับตาเลขอายุลุ้นรวยงวด 1/8/69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊าซมีเทนระเบิดทำอุโมงค์อินเดียถล่มทับคนงานเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นาทีสลด! ก๊าซระเบิด อุโมงค์ถล่มทับคนงาน ดับ 12 ศพ กู้ภัยเร่งหาผู้สูญหายใต้ซาก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักเบสบอลญี่ปุ่นดาวรุ่ง “อัณฑะแตก” หลังโดนลูกตีเองใส่หว่างขาหลังโฮมรันแรก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 22 กรกฎาคม 2569 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 22/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร สถิติวันพุธ ส่องเลขเด็ดตำราสัตว์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาปกติเมื่อไหร่? ล่าสุด ยังไม่ปกติ เดินรถชั่วโมงละเที่ยว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 วิเคราะห์ปม ผอ.ข่าวเวิร์คพอยท์ลาออก เศรษฐกิจ

ฟังอีกมุม! ผู้ประกาศข่าว วิเคราะห์ปมลาออก ช่วยยื้อเวลาให้หลายชีวิตเตรียมใจ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลสนั่นโซเชียล คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน ท็อปปิ้งน้ำแข็งก้อนยักษ์ ข่าวต่างประเทศ

สายน้ำแข็งต้องถูกใจ คาเฟ่เกาหลี ผุดเมนูสุดแปลก อเมริกาโน่ โปะน้ำแข็งก้อนยักษ์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนกรุงเทพเย็นนี้ลุ้นยาวถึง 3 ทุ่ม เช็กเขตไหนโดนก่อนช่วงเลิกงาน ข่าว

อุตุฯ เตือน ฝนกรุงเทพเย็นนี้มาแน่บางพื้นที่ เช็กเขตไหนโดนก่อนช่วงเลิกงาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต บันเทิง

โมเมนต์ที่รอคอย! นัส-โชครถแห่ โผกอดพร้อมขอโทษ บอล เชิญยิ้ม สมานปมร้าวในอดีต

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษณ์ แจงแล้ว ทำไมเลียเจลาโต้ แล้วป้อนแจ็คเกอรีน บันเทิง

กฤษณ์ แจงแล้ว ทำไมเลียเจลาโต้ แล้วป้อนแจ็คเกอรีน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. คู่ชิง เก้าอี้ ผบ.ตร. ข่าวการเมือง

ประวัติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผบ.ตร. คนที่ 16 ของไทย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกฉันท์! เคาะ บิ๊กราญ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 16 ข่าวการเมือง

เอกฉันท์! เคาะ บิ๊กราญ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นั่ง ผบ.ตร. คนที่ 16

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเตือน ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล ข่าว

เพจดังแนะ ครูทราย รีบขอเวชระเบียน หลักฐานมีแค่คำพูด หวั่นคดีพลิกแพ้ในชั้นศาล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 67 ปี บขส. ยุติเดินรถ สายตราด-กรุงเทพฯ เพราะสาเหตุนี้ เข้าใจเลย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบคดีตบกลางทองหล่อ &quot;บังมัด&quot; รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน ไม่จำคุก ข่าว

“บังมัด” รับสารภาพ ศาลปรับ 5 พัน รอดคุก จบคดีตบกลางทองหล่อ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ภาพอบอุ่น! เจเจ โพสต์รูปคู่ ต้าเหนิง อวยพรวันเกิด โมเมนต์ใจฟูทำแฟน ๆ แซวหนัก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตลรวมล่าสุด 35 ศพ ข่าว

เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 35 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของรถทัวร์ขอโทษ แจงชายทำร้ายลุงคนขับไม่ใช่พนักงานบริษัท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต กาย ยืนขวางหน้ารถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ บันเทิง

นาทีชีวิต กาย รัชชานนท์ ยืนขวางรถกระบะ เกือบชนลูกข้ามถนน กลางตลาดร่มหุบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 05:17 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 05:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขปฏิทินคำชะโนด งวด 1 สิงหาคม 2569

ส่องเลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1/8/69 บารมีปู่ศรีสุทโธให้โชคเลขท้าย 2-3 ตัว

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
เลขเด็ด ผบ.ตร.คนที่ 16 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา จับตาเลขอายุลุ้นรวยงวด 1 8 69

เลขเด็ด ผบ.ตร.คนที่ 16 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา คอหวยจับตาเลขอายุลุ้นรวยงวด 1/8/69

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569

นักเบสบอลญี่ปุ่นดาวรุ่ง “อัณฑะแตก” หลังโดนลูกตีเองใส่หว่างขาหลังโฮมรันแรก

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569

ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง

เผยแพร่: 22 กรกฎาคม 2569
Back to top button