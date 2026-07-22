ทีมงานซีรีส์ดัง ผัวแทงดับสลด ก่อนผูกคอตายหนีผิด ใต้ต้นไม้ ทิ้งลูก 11 เดือนนอนกอดศพแม่
สลดควีนส์! ผัวฆ่าแทงหลังเมียดับทิ้งลูกวัย 11 เดือน ก่อนผูกคอตายใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะ
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญในย่านแอสโตเรีย เขตควีนส์ นครนิวยอร์ก แมรี เคต โกลดิง วัย 34 ปี ผู้ช่วยผู้ตกแต่งฉากซีรีส์ดัง ถูกพบเป็นศพถูกแทงเข้าที่หลังภายในบ้านพัก มีมีดปักคาอยู่ ในเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันอังคารที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจและแหล่งข่าวในพื้นที่เปิดเผยว่า โจเซฟ อัซซาเร็ตโต วัย 33 ปี สามีของผู้ตาย ก่อเหตุสะเทือนขวัญด้วยการใช้มีดแทงภรรยาจนเสียชีวิตหลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ปล่อยให้นกน้อย วัยเพียง 11 เดือน ลูกชายของทั้งสองคนอยู่ตามลำพังกับร่างไร้วิญญาณของแม่
จากนั้นฝ่ายชายขับรถตู้ออกจากที่เกิดเหตุ แล้วโทรศัพท์ไปสารภาพบาปกับเพื่อนและญาติ ก่อนที่เพื่อนของผู้ตายจะรีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงเด็กและพบนกน้อยอยู่ข้างศพแม่ จึงอุ้มเด็กออกมาด้วยความตกใจและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังเกิดเหตุประมาณ 6 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พบร่างของอัซซาเร็ตโตผูกคอกับต้นไม้เสียชีวิตอยู่ภายในสวนสาธารณะแอสโตเรียพาร์คที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อหนีความผิดจากการก่อเหตุครั้งนี้
เพื่อนบ้านในพื้นที่ระบุว่า ทั้งสองเพิ่งย้ายมาจากรัฐเพนซิลเวเนียได้เพียง 2 เดือน ฝ่ายชายมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์ร้อน และมีอาการคล้ายป่วยทางจิต มักเขียนข้อความข่มขู่เพื่อนบ้านเรื่องจอดรถ และเคยมีปากเสียงทำร้ายร่างกายกับเจ้าหน้าที่ยึดรถมาแล้ว นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลว่าน้องชายของเขาเคยถูกจับกุมในคดียิงพ่อตัวเองเสียชีวิตเมื่อปี 2020 อีกด้วย
สามีควีนส์แทงหลังเมียดับทิ้งลูก 11 เดือนเฝ้าศพ ก่อนหนีไปผูกคอตายใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะ คาดปมทะเลาะรุนแรง ทำซ้ำรอยประวัติความรุนแรงในครอบครัว
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