แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาปกติเมื่อไหร่? ล่าสุด ยังไม่ปกติ เดินรถชั่วโมงละเที่ยว
อัปเดตเหตุ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องช่วงเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 หลังระบบสับรางมีปัญหา จนล้อรถไฟตกรางกีดขวางศูนย์ซ่อมบำรุง ล่าสุดยังเดินรถได้เพียง 1 ขบวน ความถี่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว
ผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังต้องเผื่อเวลาเดินทาง หลังเกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้การเดินรถไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ และมีผู้โดยสารตกค้างตามสถานีจำนวนมาก
ข้อมูลล่าสุดในช่วงเที่ยงระบุว่า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว ผู้ที่ต้องเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือมีเที่ยวบินตามกำหนด ควรใช้เส้นทางอื่นและเผื่อเวลาไว้มากกว่าปกติ
เหตุขัดข้องเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 02.30 น. บริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เบื้องต้นพบว่าระบบสับรางมีปัญหา ส่งผลให้ล้อรถไฟตกราง 1 ล้อ และกีดขวางทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถอื่นออกมาให้บริการได้
สำหรับคำถามว่าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์จะกลับมาเปิดบริการตามปกติเมื่อใด ขณะนี้ยังไม่มีประกาศยืนยันเวลาแน่นอน กรมการขนส่งทางรางประเมินว่าการแก้ไขต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และตั้งเป้าให้กลับมาเดินรถได้ตามปกติภายในช่วงเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
อย่างไรก็ตาม กำหนดดังกล่าวยังเป็นเพียงกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ หากการซ่อมแซมหรือการเคลื่อนย้ายขบวนรถล่าช้า อาจทำให้เวลาเปิดบริการตามปกติเลื่อนออกไป ผู้โดยสารจึงควรติดตามประกาศจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์อย่างใกล้ชิดก่อนออกเดินทาง
ระหว่างการแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีมักกะสันและสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจุดขึ้นรถอยู่ที่ชั้น Ground ใต้สถานีมักกะสัน และบริเวณชั้น 2 ประตู 9 ของสนามบินสุวรรณภูมิ
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดรถดีเซลรางปรับอากาศเสริมในเส้นทางหัวตะเข้–หัวหมาก–อโศก–มักกะสัน ทั้งขาไปและขากลับ เพื่อช่วยระบายผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้อง
กรมการขนส่งทางรางยังสั่งให้ผู้ให้บริการคืนค่าโดยสารเต็มจำนวนแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้โดยสารควรเก็บหลักฐานการเดินทางหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเกี่ยวกับขั้นตอนการขอคืนค่าโดยสาร
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