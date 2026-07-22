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แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กลับมาปกติเมื่อไหร่? ล่าสุด ยังไม่ปกติ เดินรถชั่วโมงละเที่ยว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:29 น.

อัปเดตเหตุ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องช่วงเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 หลังระบบสับรางมีปัญหา จนล้อรถไฟตกรางกีดขวางศูนย์ซ่อมบำรุง ล่าสุดยังเดินรถได้เพียง 1 ขบวน ความถี่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว

ผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังต้องเผื่อเวลาเดินทาง หลังเกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้การเดินรถไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ และมีผู้โดยสารตกค้างตามสถานีจำนวนมาก

ข้อมูลล่าสุดในช่วงเที่ยงระบุว่า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการชั่วคราวได้เพียง 1 ขบวน โดยมีความถี่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว ผู้ที่ต้องเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือมีเที่ยวบินตามกำหนด ควรใช้เส้นทางอื่นและเผื่อเวลาไว้มากกว่าปกติ

เหตุขัดข้องเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 02.30 น. บริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เบื้องต้นพบว่าระบบสับรางมีปัญหา ส่งผลให้ล้อรถไฟตกราง 1 ล้อ และกีดขวางทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถนำขบวนรถอื่นออกมาให้บริการได้

สำหรับคำถามว่าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์จะกลับมาเปิดบริการตามปกติเมื่อใด ขณะนี้ยังไม่มีประกาศยืนยันเวลาแน่นอน กรมการขนส่งทางรางประเมินว่าการแก้ไขต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง และตั้งเป้าให้กลับมาเดินรถได้ตามปกติภายในช่วงเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

อย่างไรก็ตาม กำหนดดังกล่าวยังเป็นเพียงกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ หากการซ่อมแซมหรือการเคลื่อนย้ายขบวนรถล่าช้า อาจทำให้เวลาเปิดบริการตามปกติเลื่อนออกไป ผู้โดยสารจึงควรติดตามประกาศจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์อย่างใกล้ชิดก่อนออกเดินทาง

ระหว่างการแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีมักกะสันและสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจุดขึ้นรถอยู่ที่ชั้น Ground ใต้สถานีมักกะสัน และบริเวณชั้น 2 ประตู 9 ของสนามบินสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดรถดีเซลรางปรับอากาศเสริมในเส้นทางหัวตะเข้–หัวหมาก–อโศก–มักกะสัน ทั้งขาไปและขากลับ เพื่อช่วยระบายผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้อง

กรมการขนส่งทางรางยังสั่งให้ผู้ให้บริการคืนค่าโดยสารเต็มจำนวนแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ผู้โดยสารควรเก็บหลักฐานการเดินทางหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเกี่ยวกับขั้นตอนการขอคืนค่าโดยสาร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 22 ก.ค. 2569 13:29 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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